La campaña de la verdad

Así las cosas…

Humberto Mares N.

Tal pareciera que Xóchitl Gálvez, candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México, ha marcado su ruta para buscar el voto de los mexicanos que la lleve a ganar las elecciones presidenciales. Su ruta es la verdad, hablar con la verdad y proponer caminos posibles de lograr y así lo dejó claro durante su gira por Baja California y Tamaulipas, donde a la vista cometió errores geográficos.

Xóchitl Gálvez adelantó que hará una colecta para que los ciudadanos auspicien su campaña ante los pocos recursos que ha recibido de los partidos que la impulsan. La abanderada de PAN, PRI y PRD encendió los motores del “Xochibús” con el trayecto inaugural de dos horas de Campeche a Mérida, Yucatán. Entrevistada en este primer recorrido, Gálvez detalló que esta semana solicitará a los dirigentes de PAN, Marko Cortés; PRI, Alejandro Moreno, y PRD, Jesús Zambrano, pautas y dinero para sus eventos.

En reunión con los empresarios pidió ayuda a sus colegas para que hagan campaña con ella. Xóchitl Gálvez solicitó a los integrantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) separarse dos meses y medio de sus empresas y hacer campaña a su favor, convenciendo a la ciudadanía y a sus trabajadores de su proyecto de gobierno. Gálvez advirtió que es el momento porque de lo contrario “nos llevará el carajo”.

Preocupa a empresas inseguridad en el país

La preocupación de los directivos de empresa sobre la seguridad pública se mantuvo en el último trimestre del 2023 e incluso es parte del balance de riesgos para este 2024, reveló el reporte sobre las economías regionales, octubre-diciembre 2023, de Banxico. En el rubro de gobernanza, que es el segundo riesgo que limitaría el crecimiento económico, la inseguridad pública fue el más mencionado.

Seguimos entre asesinatos y desaparecidos

Oficialmente, en México hay 99 mil 729 personas desaparecidas que están en proceso de búsqueda, afirmó Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaría de Gobernación, quien de esta forma actualizó la cifra que ha generado el descontento de los familiares de las personas con paradero desconocido.

Tras el descontento de familias de los no localizados por el censo federal, Luisa María Alcalde puntualizó que dicho número es el actual con base en cifras desde 1962.

Mencionó que si bien el registro de 110 mil 964 personas, presentado en agosto de 2023, tuvo un alza de 9 mil 427 al corte del 15 de marzo en este mismo periodo localizaron a 5 mil 576 ciudadanos. En la mañanera se dijo que se han encontrado a 20 mil 193 personas.

Cecilia Flores, líder de las madres buscadoras de Sonora, intentó en dos ocasiones, entregar en Palacio Nacional una pala al presidente López Obrador, simbolizando la búsqueda de sus hijos y el reclamo por los 99 mil 729 desaparecidos hasta marzo de 2024. Por su parte, Luisa María Alcalde, en la mañanera, minimizaba la crisis de los que ya no están, mientras el presidente López Obrador, contestó a Cecilia, ante la negativa de recibirla personalmente, dijo de la pala que le llevaron, ah pues aquí, que me la deje ahí. No la recibió.

Lo cierto es que la cifra de desaparecidos aumenta. La madre sonorense Cecilia Flores pide al Presidente se haga cargo de buscar a los desaparecidos que registra un aumento de siete mil 729 casos con relación a los 92 mil desaparecidos reportados en diciembre del 2023.

Apuntes

Las cifras oficiales fueron dadas a conocer en la mañanera por la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, informó que en el actual sexenio se ha reducido un 22% el delito de homicidio doloso. A pesar de ello, asesinan en nuestro país a un promedio de 94 personas diariamente.

Las cifras totales es que en este sexenio se ha asesinado a 180,753 personas, contra 120 mil de Calderón, 156 mil de Peña, y 60 mil de Fox. Estas cifras fueron dadas a conocer con Ciro Gómez Leyva en su programa de radio. El promedio diario de cada uno de los sexenios es de 71 con Peña, 55 con Calderón, 28 con Fox, hoy el promedio diario de asesinatos es de 94.

Al momento, han asesinado a 44 personas relacionadas con el proceso electoral, ya sean funcionarios o candidatos. 46 candidatos han renunciado a sus candidaturas por amenazas. 15 estados de los 32 están catalogados como puntos rojos o peligrosos para hacer campaña.

El ex canciller Marcelo Ebrard, aseguró que la entrada en vigor de la ley SB4 de Texas causará la criminalización y abuso de migrantes en ese estado. “La decisión de la Suprema Corte de EU de permitir la entrada en vigor de la ley SB4 traerá la criminalización de migrantes y dará lugar a numerosos abusos y discriminación en contra de connacionales”, escribió en su cuenta de X. Así las cosas, hasta pronto.

