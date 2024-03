Innovación, clave para el crecimiento de la economía

Luis Muñoz

En la toma de protesta del doctor Octavio de la Torre Stéfano como nuevo líder de la Concanaco-Servytur, a la cual se incorporó AMPI, quedó de manifiesto que la innovación y la rentabilidad serán factores clave para trabajar juntos a favor del crecimiento de la economía nacional, ahora que las proyecciones de desarrollo son un poco más reservadas que las observadas en años anteriores, de acuerdo con especialistas. El Consejo Nacional de Directores de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios A. C. (AMPI) aprobó por unanimidad la integración del gremio a la Confederación de Cámaras Empresariales del Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur). Con ello, la presencia de AMPI dentro de la Concanaco ampliará la visión de negocios de sus asociados y aumentarán las posibilidades de inversión para todos los mexicanos a través de sus plataformas inmobiliarias.

La AMPI es la asociación inmobiliaria líder en México con presencia en 97 secciones de todo el país, que opera a través de casi 10 mil profesionales del ramo, con una evolución récord de 20% en 2023 y una aportación del 5% al Producto Interno Bruto (PIB).

La Concanaco-Servytur representa a 4.8 millones de pequeños, medianos y grandes negocios que aportan 62% de la economía nacional.

En el marco del evento, el presidente nacional de AMPI, Ing. Emilio Rojas Cobián, reconocido como Vicepresidente de Desarrollos Inmobiliarios, dijo que el nuevo asiento en la Concanaco les brinda la oportunidad de un acercamiento con los diferentes organismos empresariales a nivel federal y estar mucho más focalizados en cómo se están moviendo los mercados.

Con la idea de contribuir al crecimiento de la cartografía nacional, AMPI también firmará un acuerdo de colaboración con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), a fin de compartir su universo de información, incluyendo cierres de operación para que los usuarios puedan visualizar en tiempo real el comportamiento del mercado inmobiliario.

“Si vamos mapeando y midiendo cómo se están moviendo los portafolios inmobiliarios, podremos identificar de manera más eficaz cómo nos tenemos que preparar y cómo se puede aprovechar la información”, señaló Rojas Cobián. Explicó que el BIG DATA (datos masivos) bien manejado, es oro molido, pues les permite ofertar de manera precisa una mayor cantidad de inmuebles en todo el país y el extranjero. Dijo además que hay “un gran interés de asiáticos en México que se han acercado a la AMPI porque saben que ofrecemos garantía y certeza jurídica, así como un brazo aliado para las inversiones”.

Aprueban registro para alcaldías

El Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aprobó las solicitudes de registro de las candidaturas a los cargos de alcaldías y concejalías, diputaciones de mayoría relativa y de representación proporcional, y de la diputación migrante, presentadas por partidos políticos y candidatos sin partido, así como por la coalición y candidatura común registradas ante el IECM, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024.

El Instituto Electoral informó que entre los requisitos que debieron cumplir cada uno de los registros aprobados se encuentran los siguientes: estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con Credencial para Votar vigente, no estar inhabilitado para el desempeño del servicio público, no estar inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios, ni en el Registro de Personas Agresoras Sexuales que se encuentren vigentes en la Ciudad de México, cumplir con la “3 de 3 Contra la Violencia” y contar con el dictamen favorable de no rebase de topes de gastos de precampaña.

De la misma forma, se revisó que tanto los partidos políticos en lo individual, como la coalición y la candidatura común, cumplieran con el principio constitucional de paridad en sus bloques de competitividad y con la postulación de personas jóvenes y de personas integrantes de grupos de atención prioritaria. Destacó que este es el primer proceso electoral en la Ciudad de México en que el registro de candidaturas se llevó a cabo totalmente en línea a través del Sistema de Registro de Candidaturas (SIREC).

En este sentido, el Consejo General del IECM otorgó este día 2,329 registros de candidaturas que competirán por 286 cargos para este proceso electoral local. Del total de las candidaturas que contenderán en la Ciudad de México aproximadamente 1,256 encabezadas por mujeres propietarias, lo que representa casi un 54% de las fórmulas registradas. Son más las mujeres registradas como candidatas.

El IECM también dio a conocer que en los próximos días estará disponible en el micrositio de la página del Instituto www.iecm.mx el Sistema Candidatas y Candidatos “Conócelos”, para que cualquier persona interesada en conocer la información curricular y de identidad de las personas candidatas, así como, en su caso, el grupo de atención prioritaria que representa, puedan consultarlo en línea.

Para la Jefatura de Gobierno, dicha información se publicó a partir de este miércoles 20 de marzo, en tanto que para diputaciones, alcaldías y concejalías, estará disponible a partir del 5 de abril, posterior al arranque de las campañas que inician el 31 marzo.

