OHL-Aleatica, Viaducto Bicentenario, ¿fraude?

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Distraen sobre autoridad responsable

El fondo: no cumplen con la concesión

No terminaron la obra y aumentan cuotas

Cuauhtémoc Blanco no puede ser diputado

Está impedido por la Constitución; artículo 55

El TEPJF le permite competir, pero es ilegal

Paco Cervantes, reelecto presidente del CCE

Fundación Manuel Muñoz Cano: Salud mental

Creo que en la política ya sé diferenciar entre los

pecados de los hombres y la limpieza de las ideas

Adolfo Marsillach (1928-2002). Director y dramaturgo español

La Fiscalía General de la República presentó, hace años, una denuncia contra la constructora española OHL y la administradora de concesiones Australiana, Aleatica, por una presunta explotación ilegal del Viaducto Bicentenario que une a la Ciudad de México y el inicio de la carretera México- Querétaro.

Lo que puede ser una simple denuncia contra un grupo empresarial que abusó de sus relaciones con los políticos en turno, desde el 2008, tanto en el Estado de México como en el ámbito federal, tiene importantes implicaciones políticas.

La presión de la FGR, al finalizar el sexenio, tiene también el objetivo de enviar mensajes a los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, ambos residenciados en los alrededores de Madrid, España.

Desde los gobiernos de ambos, uno en el ámbito federal y el otro en el Edomex, hasta el término del sexenio presidencial de Peña Nieto, se realizaron varias operaciones que están sujetas a la revisión judicial, independientemente de los abusos administrativos que están al margen del título de concesión original y los addendum (apéndices) que se han agregado a lo largo de estos años.

En lo judicial, la legalidad del título de concesión va en dos vertientes: la primera se enfoca a que el Viaducto Bicentenario, de 22 kilómetros de extensión va desde la zona de Tepotzotlán hasta el Toreo de Cuatro Caminos. La otra es el entronque con el Segundo Piso del Periférico, que está bajo la operación de IDEAL, de Marco Slim.

La diferencia entre las dos obras es evidente. En la del Edomex, sólo está terminada una parte. A partir de Satélite, sólo es un carril que alterna su operación en horarios diferentes y cuando hay mayor flujo vehicular. No se preocupa por Aleatica en construir el resto que está comprometida. Su justificación es que no recupera la inversión que hizo. La verdad es que evita tiempos muertos.

En el caso del Segundo Piso, las cosas son diferentes. Están construidas las dos vías; una de ida y otra de regreso. El aumento de las tarifas es irracional y supera los índices inflacionarios hasta en un mil por ciento.

La FGR dice que es ilegal la concesión al Viaducto Bicentenario debido a que la otorgó el Gobierno de Peña Nieto, cuando se trata de una vía federal. El alegato de Aleatica y OHL, es que germina al momento de entroncar con la Autopista a Querétaro.

Independientemente, de quien sea el que haya dado la concesión, que es un pleito que llevará mucho tiempo, el consumidor es el que sufre el aumento de cuotas, el pésimo mantenimiento y, por si fuera poco, el maltrato de la empresa australiana.

Como comentario al margen estamos de acuerdo con el argumento de la FGR en el sentido que los permisos de explotación sobre vías generales, únicamente pueden ser concedidos por el Gobierno Federal y escapa del ámbito de los gobiernos estatales, como sucedió en el caso del Viaducto Bicentenario y en donde aparecen políticos que influyeron en la concesión como el extitular de Patrimonio, con López Portillo, José Andrés de Oteyza.

Además de este personaje, la FGR acusó al actual director de OHL-Aleatica, Rubén López Barrera y a los exdirectivos, Sergio Hidalgo y el mismo Oteyza. Aunados a los anteriores, están sujetos a varios exfuncionarios del Estado de México, como Ernesto Nemer, Luis Limón, Alberto Angulo y Jorge González Bezares. Estos, no necesariamente están como indiciados.

Este asunto llevará más tiempo en los tribunales y, mientras tanto, el uso y usufructo de la vía estará en manos de los australianos.

PODEROSOS CABALLEROS

CUAUHTÉMOC BLANCO: Hay lagunas en las leyes electorales federales. Esto quedó de manifiesto, luego que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que el gobernador Cuauhtémoc Blanco, de Morena, debió haber renunciado desde el pasado 1 de marzo, o sea 90 días antes de las elecciones. Cuauhtémoc aspira a ser diputado federal, por la vía plurinominal y el artículo 55 Constitucional establece que debe haber renunciado desde el 1 de marzo pasado. Aunque no dice la Constitución el caso concreto de un gobernador, si marca que debió haber renunciado 90 días antes de la elección. El artículo reza: “Los Gobernadores de los Estados y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal no podrán ser electos en las entidades de sus respectivas jurisdicciones durante el periodo de su encargo, aun cuando se separen definitivamente de sus puestos”. Esta es una reforma que se aprobó el 29 de enero del 2016. Así, Blanco, no puede ser, ni siquiera síndico de un municipio, hasta que termine su mandato. El TEPJF, deja al futbolista con la posibilidad de ser diputado federal por Morena, aunque constitucionalmente esté impedido. ¿Cuauhtémoc será diputado pese a la Constitución?

FRANCISCO CERVANTES, LA MEJOR DECISIÓN: Se esperaba. Francisco Cervantes Díaz fue reelegido presidente del Consejo Coordinador Empresarial por unanimidad durante la XLI Asamblea Anual Ordinaria. Reconocieron su liderazgo en el actual contexto político y financiero, especialmente en el fenómeno de la relocalización de empresas. Paco, se ha destacado como un excelente negociador y ha mantenido un liderazgo equilibrado, sin inclinaciones ideológicas, pero con los puentes puestos con las autoridades gubernamentales. No se trata de pelear. Los negocios no están peleados con la política.

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y GOBERNANZA

MANUEL MUÑOZ CANO: Con la presencia de Fernando Platas y Rodrigo Diego, clavadista seleccionado para los Juegos Olímpicos del próximo año, la Fundación MMC, en honor a Manuel Muñoz Cano, alza la mano en favor de la salud mental con la segunda edición de la Carrera con Causa celebrada el 9 de marzo y que contó con apoyo de más de 14 patrocinadores.

