Combate a la inseguridad con apoyo de IA

Segunda vuelta

Luis Muñoz

Para fortalecer las estrategias de prevención y persecución de actividades ilícitas sería bueno el uso de avances tecnológicos por parte de las instituciones de seguridad.

El coordinador de la Alianza Verde en el Congreso de la Ciudad de México, diputado Javier Ramos Franco, propondrá, para ello, incorporar el uso de drones, cámaras de reconocimiento facial e inteligencia artificial (IA).

Todo aquello que pueda contribuir a la reducción de la inseguridad es bienvenido.

En ese sentido, Ramos Franco destacó que la capital del país enfrenta desafíos particulares en materia de seguridad debido a su densidad poblacional, complejidad urbana y la presencia de diversos grupos delictivos, por lo que consideró que, además de la implementación de los sistemas de video-vigilancia en ciertas áreas de la ciudad, es crucial dar el salto hacia la aplicación de tecnologías más avanzadas.

“La incorporación de tecnologías de vigilancia avanzadas surge como una opción prometedora para mejorar la eficacia de las estrategias en la materia; sin embargo, dijo que es fundamental garantizar que cualquier medida adoptada respete los derechos individuales y la privacidad de los ciudadanos”.

En este contexto, el diputado Ramos, integrante de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso capitalino, subrayó que la propuesta de reformas del Partido Verde busca establecer un marco legal claro y equilibrado que permita aprovechar el potencial de estas tecnologías para fortalecer la seguridad ciudadana, al tiempo que se protejan los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Batres, al banquillo, si gana Taboada

El diputado local del PAN por Benito Juárez, Federico Chávez Semerena, dijo que su partido coincide en interponer una queja en contra del jefe de Gobierno, Martí Batres, por inmiscuirse en el proceso electoral y defender, desde los reflectores mediáticos del GCDMX, a la candidata de Morena, Clara Brugada.

Indicó que el papel que ha desempeñado el mandatario capitalino, efectivamente, es el de un “porro” que no supera la “paliza que le puso la oposición a su partido en el 2021” y ahora busca que el golpe electoral no sea tan grave para no quedarle mal a López Obrador.

Chávez Semerena señaló que “su papel es el de jefe de Gobierno, no el de líder de partido en la Ciudad de México. “Por eso lo exhortamos a que deje de meter las manos en el proceso electoral y mejor cuide a las mujeres, atienda la violencia en Iztapalapa y gestione recursos para mejorar clínicas y hospitales en la Ciudad”.

El legislador panista detalló que Batres no tiene ni siquiera autoridad moral para hablar de elecciones, ya que no ha podido ganar nunca una interna para jefe de Gobierno, incluso, en este proceso fue excluido por el propio López Obrador.

Recordó que, incluso, en Benito Juárez hace ya varios años, fue derrotado por el PAN en elecciones locales “y eso lo tiene muy frustrado”.

Añadió Chávez Semerena que “lo mismo le pasará a Leticia Varela, como sucedió con Paula Soto y Fadlala Akabani. “Nunca podrán llegar a gobernar la Benito Juárez, porque MORENA recluta el cascajo de otros partidos y eso la gente lo sabe muy bien”.

Por su parte, Ernesto Sánchez Rodríguez, secretario del CEN del PAN, abundó en que el jefe de Gobierno es omiso al tema del agua, a la salud de los capitalinos, a la seguridad de las mujeres y a la educación de las y los niños que asisten a escuelas públicas deterioradas.

Destacó que la mayoría de los secretarios del GCDMX están en campaña, en horarios y días hábiles, lo que tiene a la ciudadanía molesta porque no hay autoridad que vele por las gestiones o resuelva de manera inmediata sus demandas.

Precisó que al ganar Taboada la CDMX, Martí Batres deberá rendir cuentas en San Lázaro por todo el desvió de recursos públicos a lo largo de su escueta gestión en la Ciudad para el proyecto de Morena CDMX.

Rita, la mejor opción para el Distrito 12

El presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, entregó la constancia que acredita a Rita Cecilia Contreras Ocampo como candidata del sol azteca a diputada local al Congreso de la Ciudad de México.

Al recibir el documento oficial en la sede perredista de Monterrey 50, colonia Roma, la lideresa en la alcaldía Cuauhtémoc valoró el apoyo de su partido y aseguró que la capacidad, el arraigo en territorio, la energía y entrega al trabajo son las herramientas que permitirán ganar el distrito 12 local en las elecciones del próximo 2 de junio y dar buenas noticias al PRD.

“En lo personal, agradezco el respaldo que nos está dando la dirigencia nacional del PRD a los liderazgos jóvenes, a los nuevos cuadros formados en las filas perredistas que traemos ideas y proyectos frescos para mejorar la calidad de vida de los capitalinos”.

Aclaró que no está sola, ni va sola a la competencia. “Nos apoya todo un equipo de militantes y simpatizantes porque estamos trabajando día a día en el territorio para recuperar la confianza de la gente y para que vuelvan a creer en el PRD”.

