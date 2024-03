Maltrato a los reyes suecos

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

El Senado los dejó en la antesala

No los recibió el jefe de Gobierno

Respuesta: Tren Maya, desastre

¿Para que pelearnos con todos?

La SB4, arma electoral de republicanos

Harán una cacería de indocumentados

Ángeles de Torreón, cirugía robótica

Mujeres: Cotemar, best place to work

Fácilmente estará contento y sosegado el

que, de verdad, tiene la conciencia limpia

Thomas De Kempis (1380-1471) Teólogo alemán

La semana pasada, el rey Carlos XVI Gustavo, y su esposa, la reina Silvia, visitaron la ciudad de México y lo que ahora no nos sorprende, no les dieron trato de jefes de Estado. Les dieron trato de turistas. Así, la tradicional diplomacia mexicana se tiró al drenaje.

Las groserías fueron incontables. El presidente López Obrador no asistió al evento ofrecido por los reyes suecos, por razones ideológicas. Quizá piensa que, por el simple hecho de estrechar sus manos se acaba la democracia y se reconocen las monarquías en el mundo.

A López Obrador “se le olvida”, que la existencia de una monarquía en cualquier país, es decisión de sus ciudadanos, y a eso, no lo entienden, también se les llama democracia.

AMLO le pidió al jefe de gobierno Martí Batres que leyera un discurso durante la cena protocolaria que se llevó a cabo en el salón terraza Chapultepec y en donde estaban presentes entre otros personajes, la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, la secretaria de Cultura, Alejandra Fraustro; y el de turismo, Miguel Torruco.

Como es una tradición, por mera cortesía, el gobernador o el jefe de Gobierno de la ciudad que visitan los dignatarios extranjeros, reciben las llaves de la ciudad. En esta ocasión no ocurrió. Materialmente fueron despreciados y sólo cancelaron la postal que tendría el Tren Maya recibiendo a los reyes de Suecia.

Por si fuera poco, en el Senado de la República remitieron a los reyes a un distante cuarto, lejano al salón del pleno donde se discutían problemas políticos. No se pidió a Senadores una pausa a la sesión para que el Rey sueco hablara a los legisladores.

Lo pusieron, en compañía de su esposa, bajó una lona de plástico para que pudiera firmar el libro de visitas. Eso era todo.

Durante toda su estancia, los reyes tuvieron que escuchar discursos propagandísticos de la izquierda e incluso no sonreír por las confusiones de los políticos de Morena, al hablar de Suecia o Dinamarca.

Posteriormente, los reyes suecos fueron invitados a dar un paseo por el Tren Maya, a lo que declinaron. De manera diplomática, no mencionaron el motivo, pero se sabe ahora que sus asesores les informaron a los monarcas europeos que esa obra habría destruido varios puntos de la naturaleza de la península de Yucatán, destruido cenotes, cavernas ancestrales, ojos de agua, así como flora y fauna de la región. Todo, por un capricho del actual Presidente de la República.

Lo que debemos reflexionar los mexicanos es la manera como lleva la política exterior, el actual gobierno. Al paso de “diversos sexenios, de diversos partidos”, se han mantenido la misma línea de respeto al derecho ajeno, como símbolo de la paz. Palabras grandiosas del Benemérito de las Américas, Benito Juárez.

El maltrato a los reyes suecos lleva a otra reflexión, también: es necesario eliminar las ideas del político en turno en Palacio Nacional, ya que los intereses de la nación están por encima del Presidente de la República, o de cualquier hombre en el país, o cualquier partido o cualquier tendencia ideológica.

Si no lo entienden nuestros políticos y estimulan condiciones de pleito con nuestros vecinos en el planeta tierra, simplemente estaremos en la antesala del aislamiento.

Los suecos hacen inversiones en varias partes del mundo, incluido México, esto genera empleo y el empleo, bienestar.

Si, por las puntadas del líder del Ejecutivo, se aleja el bienestar de los mexicanos, entonces no son primero los pobres; son primero los intereses e ideas del Presidente de la República. De esa manera no cumple con sus responsabilidades en el país.

PODEROSOS CABALLEROS

¿QUÉ ES LA LEY SB4, DE ESTADOS UNIDOS Y CÓMO AFECTA A MÉXICO?

La ley SB4 es una del estado de Texas que impone sanciones muy estrictas para los migrantes ilegales que se encuentran en esa entidad. Para los ilegales que ingresen o sean sorprendidos en ese territorio son criminalizados; además permite a las autoridades detener personas de forma arbitraria si se sospecha que son migrantes ilegales. De esa manera, la policía estatal y local, en los condados, podrá solicitar a cualquier persona sus papeles migratorios o identificación (sin importar que tenga conductas sospechosas o no), y si no pueden demostrar su ciudadanía o un estatus migratorio legal, estarían en riesgo de ser deportados a México bajo autorización de un juez estatal, sin importar su país de origen. De igual forma, esa legislación del Congreso de Texas, controlado por mayoría de Republicanos, ordena destinar 1,500 millones de dólares para la construcción de un muro fronterizo. Esta decisión es totalmente electorera de parte del gobernador republicanos Greg Abbott. No hay que olvidar que las elecciones para renovar el Ejecutivo, se llevará a cabo el próximo noviembre y en enero del año próximo podría cambiarse el presidente de Estados Unidos. Por ello, el tema migratorio se convierte en el instrumento electoral de los republicanos que explotan el sentimiento antiinmigrante de algunos grupos radicales. México, y lo permite AMLO, es el costal para golpearlo en tiempos de elecciones.

CIRUGÍA ROBÓTICA

Llamó la atención la presentación de los avances en materia de salud, mediante la inteligencia artificial. El jueves pasado, en Torreón se presentaron los últimos adelantos mundiales de la cirugía robótica Da Vinci. La cirugía asistida por robot ofrece más precisión y menos invasividad. El sistema Da Vinci elimina el temblor natural de la mano del cirujano. Al mismo tiempo mejora los resultados para los pacientes y acorta la estancia hospitalaria. Este servicio en el Hospital Los Ángeles de Torreón, propiedad de Olegario Vázquez Raña y Olegario Vázquez Aldir, en Coahuila, entidad gobernada por Manolo Jiménez.

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y GOBERNANZA

COTEMAR: Grupo Cotemar celebra su cuarto reconocimiento consecutivo como uno de los 10 Mejores Lugares para Trabajar para Mujeres en México 2024, conforme a la certificación Great Place to Work (GPTW). Así, Cotemar crea un entorno laboral inclusivo y equitativo para más de 5 mil colaboradores. Los resultados están basados en cinco dimensiones que mide la encuesta de cultura y ambiente laboral Trust Index aplicada en el diagnóstico realizado por GPTW para determinar los 100 Mejores Lugares para Trabajar en México para Mujeres 2024. Las dimensiones consideradas fuero: credibilidad, respeto, imparcialidad, orgullo y compañerismo.

