México extiende apoyo económico a migrantes de Colombia y Ecuador, confirma López Obrador

Entrega de más de 100 dólares mensuales

Confía en que se reduzca considerablemente el flujo

México extenderá el plan de apoyo para la repatriación de migrantes de Colombia y Ecuador, por lo que el gobierno federal destinará alrededor de 4 mil millones de dólares para atender sólo lo que tiene que ver con el tránsito migratorio por el país, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador.

A pregunta sobre el convenio firmado con el gobierno de Venezuela para la repatriación de migrantes de esa nación sudamericana —que se anunció la semana pasada—, con el que la administración mexicana da 110 dólares mensuales durante un semestre a quienes acepten regresar a sus lugares de origen, el mandatario abonó que se está por firmar sendos convenios con Ecuador y Colombia.

“Y lo mismo hacemos en retorno a Guatemala, Honduras, ahora estamos haciendo un convenio ya con Colombia, porque es otra nacionalidad que ha aumentado mucho y con Ecuador, para poder retornarlos a sus países con estos programas”, señaló el primer mandatario en su conferencia matutina.

Indicó que consistirá en términos muy similares: la entrega de la misma cifra en dólares durante seis meses a quienes opten por regresar a sus naciones.

Agregó que se está hablando con empresas como Bimbo y Femsa que tienen sedes en naciones del sur del continente para que contraten a migrantes repatriados.

“Tienen en estos países plantas, que nos ayuden, ya con estas compañías tenemos relaciones sobre todo para lograr Jóvenes construyendo futuro, y es algo parecido a lo que queremos hacer (con los migrantes repatriados)”.

El mandatario también dejó claro que México está poniendo de su parte para resolver el fenómeno migratorio, con programas, atención y recursos.

“Nosotros tenemos que destinar alrededor de 4 mil millones de dólares a atender el fenómeno migratorio, sólo lo que tiene que ver con el tránsito”.

Por lo que insistió en la necesidad de que Estados Unidos atienda su propuesta de destinar 20 mil millones de dólares de apoyo a los países de América Latina y el Caribe para evitar la diáspora.

“Estamos absolutamente seguros que si se apoya a la gente en sus lugares de origen se reduce considerablemente el flujo migratorio, pero eso requiere de recursos y eso es lo que no ha querido hacer el gobierno de Estados Unidos, destinar fondos para apoyar a los pueblos de América Latina y el Caribe”.

Remarcó que ha tratado de convencer a la Casa Blanca y a otros actores estadounidenses de la necesidad de brindar estos apoyos. “Pero es muy difícil, es más fácil que ellos destinen muchísimo dinero a la guerra, que lo poco que se necesita para enfrentar de otra manera el flujo migratorio. Es una diferencia que tenemos de fondo”.

Interrogado sobre la caravana migrante que partió de Tapachula, Chiapas, rumbo al norte, con alrededor de 2 mil personas procedentes de Centro, Sudamérica y el Caribe, el jefe del Ejecutivo dijo que se les darán las garantías. “La caravana va a ser atendida, como siempre, y estamos ayudando bastante”.

Campaña de opositores no ha funcionado: AMLO

En la mañanera de este martes, el presidente López Obrador se refirió a que la campaña en su contra no ha funcionado, y por el contrario mantiene altos niveles de aceptación en el país. Reprochó a sus adversarios que lo culpen de la falta de apoyo que tienen entre la ciudadanía. “Que no me echen la culpa a mí, ellos no supieron hacer su trabajo”.

Asimismo, a pregunta sobre si se debería retirar la estatua del ex mandatario Felipe Calderón del Paseo de los Presidentes en Los Pinos, consideró que no es necesario.

“Ya la historia va a juzgarlos a todos, y cada quien tiene que hacerse responsable de sus hechos”.

En medio del contexto electoral en el país, el jefe del Ejecutivo lamentó que, en particular en la Ciudad de México, la gente está aturdida por la campaña de manipulación y por la guerra sucia. “Estamos muy indefensos, es un bombardeo en la radio, en la televisión, constante, tóxico”.

Pese a ello, agregó, no pueden engañar a la gente que “está muy consciente de que se ha ido avanzando, no pueden negar que hay crecimiento económico, que está llegando inversión extranjera, que la inversión pública es histórica, que prácticamente no hay desempleo, que han mejorado mucho los salarios, que la gente está contenta”.