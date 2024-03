André Rieu cautiva a México tras seis años de ausencia

En el Auditorio Nacional

Interpretó clásicos como “Nessun dorma” y temas populares como “I will survive”

El aclamado violinista y director de orquesta holandés, André Rieu, anunció su tan esperado regreso a México en marzo de 2024 y como bien dicen, no hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla, por lo que, después de seis años de ausencia, Rieu y su magnífica Orquesta Johann Strauss se presentaron en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

Rieu, conocido por sus espectáculos en vivo llenos de emoción y su habilidad para hacer que la música clásica sea accesible para un público más amplio, ofreció una experiencia musical inigualable, incluyendo temas clásicos, pero también otros más del repertorio popular.

“‘Buenas noches’ es lo único que sé en español”, dijo Rieu al salir al escenario y con ayuda de la conductora Mónica Noguera, quien hizo de traductora, continuó comuncandose con el público, pero ahora en inglés.

Acompañado por su Johann Strauss Orchestra, con la que ha trabajado desde hace 30 años y quienes vistieron trajes negros o vestidos de colores, el neerlandés interpretó un set list de 27 canciones con clásicos como “Nessun dorma”, de la ópera Turandot, hasta temas de la música popular como “I will survive”.

“Me dijeron que el público más musical del mundo vive en México, ¿es cierto? También me dijeron que el público que mejor canta también vive en México”, compartió el director de orquesta invitando a los asistentes a sumarse a sus temas.

Uno de los momentos más emotivos fue cuando llego la interpretación de “El danubio azul”, de Strauss, en el que muchas parejas abandonaron sus asientos para ponerse a bailar. Otro fue cuando la joven holandesa Emma Kok, ofreció una maravillosa versión del tema “Voilá”, demostrando su extraordinario talento a sus apenas 16 años de edad.

Para la recta final del espectáculo, el compositor de 74 años comentó “La música es uno de los tesoros más preciados que tenemos en la vida, siempre estará con ustedes y los ayudará en los momentos difíciles, estoy seguro de eso. Les deseo lo mejor y mucha música en sus vidas”

Y luego de interpretar entre otros temas “Think of me”, “La paloma” y “Live is life”, con orquesta y solistas, cerró esta maravillosa noche con “Cielito lindo”, acompañado de un coro monumental compuesto por todos los mexicanos presentes en el evento.

Así, la gala concluyó entre gritos y sonrisas del público y de los propios músicos, siento la primera de seis presentaciones que ofrecerá el artista en este recinto, el gran coloso de Reforma, el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.