Fabiola Roudha se lanza con “Nada” junto a Daniela Romo

De Guatemala para el mundo

El sencillo es una mezcla de folclor con una letra que llega al corazón

Fabiola Roudha, cuyo nombre verdadero es Jackeline Fabiola Rodas Valladares, es una cantante y compositora guatemalteca. Nació en Ciudad de Guatemala, Guatemala, el 6 de septiembre de 1992.

Desde pequeña, Fabiola mostró interés por la música, la danza y el canto, especialmente en los géneros de pop, soul y R&B. A la edad de 4 años, ya demostraba tener dotes como cantante, y su padre, Gerardo Rodas, se convirtió en su mejor maestro, arreglista y compositor musical, y ahora presenta su nuevo sencillo “Nada” junto a la gran Daniela Romo.

En entrevista para DIARIO IMAGEN, comentó “Estoy muy emocionada de defender esta canción, es bolero pop con soul y me siento feliz de que una artista de la calidad de Daniela Romo, me haya volteado a ver y confíe en mi trabajo como compositora y cantante. La conocí en Guatemala, dejé pasar dos semanas para mostrarle el tema y me dijo que sí”.

Celebra que “La recepción ha sido muy buena, estamos en tendencia 6 en YouTube, ha sido todo orgánico, no estamos pagando pautas, la gente que lo comparte y reproduce ha sido de manera natural y la audiencia de Daniela está conociendo lo que hago, lo que me tiene muy orgullosa”.

Reconoce que estamos en una era bien rara musicalmente hablando “hay más famosos que artistas, pero este tipo de colaboraciones como con Daniela Romo, que es una institución de la música, es una oportunidad para que los jóvenes escuchen a grandes artistas como ella. Este tema es una mezcla de ambas esencias”.

Y no descartó la posibilidad de cantar juntas en un escenario “Si va a suceder, el tema salió y sucedió todo muy rápido, trabajamos la promoción en Guatemala, luego estuve en Madrid, pero regreso en abril y vamos a trabajar un evento para cantar la canción en vivo en México, así que estén muy al pendiente”.

En este sentido, adelanta que “Esta sería la primera parte de lo que vamos a hacer juntas, hemos hablado mucho, primero era sacar la canción y se logró, nos está yendo super bien y después ojalá vengan más colaboraciones juntas, además de que haré temas con otros artistas de España y de México”.

También nos contó que va a lanzar un disco nuevo “Se me adelantó todo, poque acabo de sacar ‘Viaje en espiral’, pero esto se salió de control y de lo que hago como cantante, voy a tener que lanzar un disco con un sonido distinto, y además con otros artistas. Asimismo, me encantaría ceder mis temas a otros cantantes, en el futuro quiero hacerlo, pero por ahora artistas consolidados están volteando a ver mis canciones para cantarlas a duetos y quiero aceptarlo e ir avanzando”.

Su nueva meta en este momento dijo “es la internacionalización de mi proyecto, quiero tener una carrera más consolidada fuera de Centroamérica y para eso vengo a México que es super importante, para luego entrar al mercado anglosajón, porque también compongo en inglés” concluyó.

A lo largo de su carrera, Fabiola Roudha ha compartido escenario con artistas de reconocida trayectoria musical como Pimpinela, Pandora, Eros Ramazotti, Alberto Cortés, Vicente Fernández y Belinda, entre otros