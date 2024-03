Tren Maya, mal y de malas

Hace 12 días, el Rey Carlos Gustavo VXI y la reina Silvia de Suecia declinaron viajar en el Tren Maya durante su visita a Mérida por problemas de agenda y ahora ocurre un descarrilamiento de la magna obra del sureste mexicano, con lo que SS MM justificarían su actitud, además de que se preparaban protestas de ambientalistas por los daños ecológicos a la región.

“Haiga sido como haiga sido”, la ausencia de los Reyes de Suecia fue un severo golpe al intento oficial por promocionar el Tren Maya, de la misma manera de como altos funcionarios estadounidenses, incluyendo al presidente Biden, han aceptado aterrizar en el AIFA como parte de sus visitas a la capital del país en demostración de seguridad y eficiencia del Aeropuerto.

La declinación de SS MM evidenció, primero, los desacuerdos de los organizadores de la visita de Estado y la descortesía de los visitantes -que fue devuelva con el demerito de algunas visitas a lugares emblemáticos-, de no subirse al tren lo cual hubiera sido un conflicto diplomático, pero no fue así, pues los hechos demuestran que previeron y evitaron conflictos mayores.

Ahora está en investigación si el descarrilamiento del cuarto vagón, si fue intencional o por error del o los responsables del manejo de vías, pues la obra apenas y cumple 100 días de haber sido inaugurada y, en plena temporada vacacional, ocurre este accidente lo cual deteriora su imagen y la confianza de los usuarios, aunque deseamos que no sea así y se encarrile bien.

Opaca eclipse violencia en Sinaloa

La observación del eclipse total de sol sería opacado en Mazatlán por la violencia ocurrida el pasado fin de semana en Culiacán, donde a pesar de que se diga que es una confrontación entre bandas y no afecta a la población, esta dice todo lo contrario: hay temor en los habitantes y, desde luego, en los visitantes, pese a que el presidente Andrés Manuel López Obrador estará presente en el puerto y se ha desplegado un fuerte dispositivo de la Guardia Nacional y del Ejército… Otra derrota a la IV-T sería la estrategia legal y económica del poderoso empresario Ricardo Salinas Pliego, que logró que un juez le reconociera la concesión del campo de golf de Tangolunda, Huatulco, y aunque legalmente se acepte que tiene la concesión vigente, se trata de recursos naturales propiedad de la Nación que no deben ni deberían estar en manos de particulares para que los usen como negocios privados. Se trata de una reserva natural que debe ser disfrutado por los mexicanos sin restricciones. Fonatur entregó la belleza natural del país a políticos y empresarios y se impidió el paso a los nativos que, con decretos como el rescate de Tangolunda, vuelve a su patrimonio… La candidata presidencial opositora Xóchitl Gálvez poco a poco o de manera acelerada se deshace de los desprestigiados líderes del PRI-PAN-PRD y realiza sola su campaña, que va en ascenso, y en poco tiempo será la única que tomara decisiones y pronto formará su propio partido y hará su sistema político, dada su audacia para ubicarse en los primeros lugares… En tanto, que la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, avanza confiada en la maquinaria bien aceitada por el fundador y líder moral del partido en el poder, que le garantiza el triunfo y continuidad en las políticas impulsadas por la IV-T y que en forma recurrente es recordada por el mismo Presidente: la continuidad esta garantizada y no hay porque preocuparse… Los 23 gobernadores morenistas tienen la oportunidad de apuntalar el sistema de salud no solo para que sea mejor que el de Dinamarca, sino del mundo. Se debe empezar porque funcionen los elevadores y no se caigan los plafones y, sobre todo, tengan agua y medicinas.

