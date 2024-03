Violencia e incertidumbre marcan el primer mes –de tres– de campaña electoral

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Nunca antes otro inicio de una campaña electoral general había enfrentado tanta violencia, ingobernabilidad, ejecuciones de aspirantes y candidatos a cargos de elección e incertidumbre como ésta de 2024.

No existen antecedentes de un primer mes de campaña tan incierto y desordenado como este marzo que concluye dentro de unos días.

Simplemente no hay registro de una cadena de constantes violaciones a ningún otro proceso electoral como las cometidas durante este mes de marzo por el presidente Andrés Manuel López Obrador a su propio proceso de sucesión.

De tal nivel, constancia y profundidad esa cadena de violaciones que el propio Tribunal Electoral habla ya de la posibilidad de una anulación.

Pareciera que lo que busca, lo que pretende AMLO, es impedir que su candidata Claudia Sheinbaum gane y llegue por la vía institucional del voto a ser su sucesora.

Las violaciones que comete AMLO todos los días al proceso electoral, a quien expone principalmente es a ella.

Y ahí hacia todo lo demás: cuerpos desmembrados, descabezados, regados por aquí y por allá en el país; al parejo de una ola de asesinatos, ejecuciones e intimidaciones a candidatos de todas las fuerzas políticas; secuestro o levantamiento masivo de personas y familias en Chiapas, Sinaloa o Tamaulipas, ataques y emboscadas al ejército con drones, protestas ciudadanas masivas en Guerrero, Tabasco, Veracruz y Campeche en contra de sus gobernadores y gobernadora, petición de desaparición de poderes en Guerrero, en fin, la pérdida de la gobernabilidad y el ingreso rápido a la incertidumbre.

Así cierra este mes de marzo, el primero de una campaña electoral general, la más grandes de toda la historia de México en que se juegan la presidencial, las 500 diputaciones federales, las 128 senadurías, 9 gubernaturas y 14 mil 764 regidurías, mil 975 sindicaturas, mil 802 alcaldías —entre ellas las 16 de la capital del país— y 1 mil 98 diputaciones locales para renovar 30 de 32 congresos locales.

Un total de casi 21 mil cargos de elección en un sólo día.

Y bajo el asedio, golpeteo y violaciones cometidas día a día por AMLO, que junto a las ejecuciones y ataques, masacres cometidos igual a diario por el crimen organizado y el narco mantienen en un verdadero estado de horror a muchas zonas, y estados del país.

El escenario perfecto del “estado de excepción” que al parecer busca con desesperación Andrés Manuel López Obrador.

Se descarrila el Tren Maya y AMLO sugiere intencionalidad

El Tren Maya de AMLO pasará, sin duda, a la historia como uno de los caprichos más costosos en todos los sentidos cometidos por un gobernante a su país.

Sin viabilidad operativa, administrativa ni financiera, construido a pesar de un enorme e irreversible daño ambiental, ecológico y cultural con una inversión de, dicen, casi 500 mil millones de pesos, su construcción ha sido utilizada por los hijos —y amigos de estos— del Presidente para ejecutar uno de los saqueos más cínicos e impunes nunca antes vistos en México.

No quiero decir que no se hayan cometido otros robos similares, lo que digo que no de tal nivel e impacto que éste.

Bueno, el Tren Maya se descarriló esta Semana Santa. Los expertos indican que como consecuencia de malos materiales y cero planeación. Pero AMLO introdujo el factor boicot. Según él hay sospecha de que pudo ser “intencional” este hecho. Y ya ordenó una investigación que sus fiscales y agentes van a concluir que el jefe tuvo razón: que fue provocado.

Semana Santa y jugada de la presidenta del Senado salvan a Evelyn

Y todavía hay quienes afirman que la “suerte” no existe.

Pero si no fue la suerte la que operó a favor de Evelyn Salgado y su papá el senador Félix Salgado Macedonio no veo quién más pudo hacerlo.

No así a los habitantes de Guerrero, quienes siguen bajo el asedio de la delincuencia, y mantienen a Chilpancingo y a Acapulco bajo su control y acciones de terror.

El estado está todavía muy lejos de la atención del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuyo gobierno no termina de cubrir el reparto de bienes prometidos, luego del huracán “Otis”.

Pero como sea, el tiempo transcurrido ya desde el asesinato del normalista de Ayotzinapa por un policía estatal y ahora la Semana Santa han logrado darle a la gobernadora Evelyn Salgado a su papá el verdadero mandamás en esa entidad un respiro que de alguna forma los mantiene en el poder.

La primera que dio un plazo de gracia a este par, fue la senadora tlaxcalteca Ana Lilia Rivera al no recibir la petición del PAN para la desaparición de poderes en Guerrero, porque no fue entregada a la Mesa Directiva en hora de labores.

Y así comenzó a posponerse el trámite que finalmente se inició casi dos semanas después por la argucia aplicada por la tlaxcalteca.

La presidenta del Senado finalmente admitió a trámite la petición del PAN y la envió a Comisiones donde seguro va a durar en análisis y debates otros tantos días.

En el inter entró la Semana Santa con sus días de descanso religioso y legislativo para dar un respiro mayor a la gobernadora de Guerrero y a su papá el iracundo y bailador papá.

A ver hasta cuando sale este asunto.

