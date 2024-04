Violencia, ¿quién manda en los estados?

Desde el portal

Ángel Soriano

Tras el asesinato, a plena luz del día, de la candidata morenista a la alcaldía de Celaya, Bertha Gisela Gaytán, el presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó la autoridad del gobernador panista Diego Sinhue, y aunque dijo que es buena persona, en realidad no manda, como se demuestra en la creciente violencia en la entidad dominada por la delincuencia.

El Presidente recordó que le sugirió al mandatario panista la remoción del fiscal Carlos Zamarripa, ya con 15 años en el cargo y sobre quien hay acusaciones de su relación con grupos delincuenciales, pero más tardó en llegar a Palacio Nacional cuando el funcionario estatal ya estaba enterado de la petición ¿Quién le informo? Se pregunta el presidente.

La misma candidata presidencial Claudia Sheinbaum Pardo ha sugerido -desde que era jefa de Gobierno de la CDMX- la remoción del fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, que se mantiene en el cargo, pese a todo, y seguramente seguirá por más tiempo, dada su amplia relación con el poder real que gobierna la entidad que es también ingobernable.

En Guerrero ocurre lo mismo: se sabe que la gobernadora Evelyn Salgado no sólo no atiende las llamadas telefónicas de los alcaldes en problemas de violencia, sino que el poder real es el senador Félix Salgado, quien decide todo. El edil de Taxco, Mario Figueroa, dijo que nunca ha recibido apoyo de la mandataria estatal y lo ha dejado a su suerte. ¿Quién o quiénes mandan en los estados?

TURBULENCIAS

Van al paro los maestros, el 15

Pese a una reunión de más de tres horas con el presidente Andrés Manuel López Obrador, en Palacio Nacional, el CNTE dijo que se mantiene firme en realizar un paro nacional el próximo 15 de abril, toda vez que no se han resuelto sus demandas. Y si ese encuentro fue insuficiente, habría que ver qué ocurre con la maestra Leticia Ramírez que, pese a su trayectoria sindical, tampoco es capaz de controlar la disidencia magisterial que mantiene que “gobierne quien gobierne” su movimiento está vigente… Y el empresario Ricardo Salinas Pliego se topó con pared al aprovechar en forma audaz la crítica del presidente López Obrador en el sentido de que los poderosos dueños de medios de comunicación nunca han hecho una entrevista. El dueño de TV-Azteca se anotó para entrevistarlo y promocionarse a través de todos sus medios de comunicación y los que se unan, pero el Presidente le respondió que primero pague lo que debe “y luego hablamos”… Todo listo para el primer debate presidencial en donde el atractivo serán las candidatas de Morena, Claudia Sheinbaum Pardo, y la panista Xóchitl Gálvez Ruiz, y para lo cual sacarán a relucir los ataques cotidianos en los que están inmersas, y aunque hay líneas definidas y diferencias, se verá que la senadora con licencia recurre a los mismos vicios que se critican: su familia, en especial sus hijos, tienen tareas específicas en la campaña por encima de los líderes partidistas y los errores de percepción como el uso inadecuado del logo del INE son ejemplo de desconocimiento de la Ley y del sentido común… Del uso automatizado al manual de los clamps en los cambios de vías del Tren Maya, es el origen del descarrilamiento del 4º vagón del tren que iba de Campeche a Cancún en la estación Tixkokob, indicó el general secretario Luis Cresencio Sandoval y lo cual no es de ninguna manera una justificación. Si es automatizado no tiene porque ver manual lo cual pone en riesgo a los usuarios y al servicio de una costosa obra del pueblo de México.

