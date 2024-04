“El Costeño” sorprenderá con Humor Amor en El Cantoral

El próximo 13 de abril

Acompañado de los cantautores, Luis Carlos Monroy y Jaime Flores Monterrubio

Asael Grande

Será el próximo 13 de abril a las 20 horas cuando el escenario del recinto El Cantoral (Puente Xoco s/n-Puerta A, Xoco, Benito Juárez, CDMX), reciba una noche de humor y amor con el comediante y actor, Javier Carranza “el Costeño”, quien acompañado de los cantautores, Luis Carlos Monroy (músico mexicano, originario de Hermosillo, quien ha participado en telenovelas y programas musicales), y Jaime Flores Monterrubio (formó junto a Luis Carlos Monroy el grupo Tres de Copas, con el que grabó letras compuestas en coautoría, alcanzando fama con canciones como Amor mío, tema principal de la telenovela Belinda) presentarán una velada en donde el éxito de cada una de sus canciones se conjugue con muchas carcajadas.

“La gente no sabe realmente quién está detrás de las canciones, decía, Alan Machado: ‘hasta que el pueblo las canta, las coplas, coplas no son, y cuando las canta en pueblo, ya nadie conoce al autor’; de pronto la gente me dice que cante, Mujeres divinas de Vicente Fernández, y él no componía, esa canción es del maestro, Martín Urieta, y es como dignificar un poco el trabajo de los autores, engazado con comedia, los chistes siempre van encaminados, engazados con cada canción y con cada letra, también habrá anécdotas de porqué se hicieron algunas canciones, historias de ellos, de eso se trata, Humor Amor”, dijo, ‘el Costeño’, en entrevista exclusiva con DIARIOIMAGEN.

“Hay un formato, traemos músicos, habrá muchas canciones, mucha diversión, mucha risa, mucha interacción en el escenario – dice, Jaime Flores-; trabajar con los amigos y compartir el escenario siempre es lo más maravilloso, esto es un agasajo y queremos que la gente cante con nosotros, y se muera de la risa con Javier Carranza el Costeño”.

Para Luis Carlos Monroy, “las canciones son cosas que le va pasando a uno, de ahí va agarrando material para poder hacer canciones; aparte de que somos amigos de hace muchos años, hemos estado en otros escenarios, pero este lugar tan maravilloso, y estamos contentos de poder divertirnos, y conjugar la comedia con el amor, con el desamor, hay alegría, risas, a veces uno llora con las canciones”.

El público se sorprenderá conociendo a través de una narrativa a flor de piel, aquellas vivencias inspiradoras, dolorosas, espirituales, amorosas, de desamor, de indiferencia, virtuosas y existenciales que motivaron a nuestros cantautores a crear letras y temas musicales de gran éxito, que el público solo ha conocido a través de las voces de grandes intérpretes: “vamos a ir a Argentina, a Colombia, a Madrid, a Guadalajara, Las Vegas, Houston, Salt Lake City, o sea, vamos a ir, no nos han contratado, pero nosotros vamos a ir – dice, entre risas, el Costeño; Humor Amor es de las cosas más bonitas que la vida nos ha Regalado, el Cantoral es un recinto digno para presentar este espectáculo”.

