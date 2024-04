¡Celebra el 9° Aniversario de Beerfest Morelos!

En un festival cervecero inigualable

Sumérgete en un mundo de sabores y aromas con más de 50 cervecerías

El festival cervecero más esperado del año está de vuelta para su noveno aniversario el próximo 25 de mayo. Donde se reúnen a más de 50 cervecerías nacionales e internacionales en un ambiente vibrante donde la cerveza, la gastronomía y el mejor rock se fusionan para crear una celebración inolvidable.

Descubre una amplia variedad de cervezas: Sumérgete en un mundo de sabores y aromas con más de 50 cervecerías que ofrecerán lo mejor de su sabor. Desde las clásicas y refrescantes hasta las más audaces y experimentales, hay algo para todos los gustos en Beerfest Morelos. ¡Es tu oportunidad de explorar y descubrir nuevas favoritas!

Gastronomía que Complementa tu Experiencia: Acompaña tu cerveza favorita con delicias culinarias de la mejor parrillada y foodtrucks, cada bocado será una explosión de sabor que realzará tu experiencia.

Conciertos en un Escenario de Ensueño: El foro Jardines de México se convierte en el telón de fondo perfecto para este evento excepcional. Disfruta de los icónicos conciertos que ofrecerán una selección de las mejores bandas de rock, desde los legendarios AUTÉNTICOS DECADENTES hasta la energía explosiva de LA MALDITA VECINDAD, pasando por el ska contagioso de INSPECTOR y los ritmos envolventes de PORTER, ALLISON y PRESSIVE, cada actuación será un viaje inolvidable hacia la cima del rock.Es una oportunidad única para vivir la música en su máxima expresión, rodeado de la belleza natural que caracteriza a este escenario único en el Estado de Morelos.

Además durante el día disfruta de un escenario alterno 360° donde podrás presenciar la participación de bandas emergentes como “CUATRO Y MEDIO” “REY COSTA” “KAY VS THE MOON” “CANTINA CALAVERA” Y “LA PERRA RUMBA”.

After Party para Mantener la Fiesta en Marcha: La diversión no termina con los conciertos. Únete al after party para prolongar la celebración hasta altas horas de la noche. Con una atmósfera de rock y una energía imparable, el after party de Beerfest Morelos será el cierre perfecto para una día lleno de diversión y emoción.

No te pierdas la oportunidad de ser parte de esta celebración única. ¡Únete a nosotros en Beerfest Morelos y vive una experiencia que superará todas tus expectativas!

Con la compra de tu boleto tienes acceso a los jardines desde las 12:00 pm, acceso a las actividades, zona de parrillada*, pabellón cervecero*, concierto y after party al final del concierto. En la compra de tu boleto experience podrás tener baños exclusivos y zonas preferenciales en el concierto, así que si eres fan de corazón esta será tu mejor opción.

*Alimentos y bebidas con costo extra.

Los precios de este festival van desde los $825 hasta los $1,980 en fase 2.

Vive una experiencia completa adquiriendo tus accesos para CAMPING Y TRANSPORTE redondo desde de la CDMX y Cuernavaca, así que solo tendrás que preocuparte por disfrutar de este gran festival.

Camping $660

Transporte: CDMX $418 y Cuernavaca $275

El camping te permite complementar tu experiencia y disfrutar de: Kit anticruda, Sanitarios y regaderas, Torres de carga. Espacios delimitados. NO INCLUYE CASA DE CAMPAÑA.