Cleansed, dará única función en el Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris”

Después de su temporada en el Teatro Milán

25 producción presenta la puesta en escena de la dramaturga inglesa Sara Kane

“Mi trabajo es transformar los textos en algo bello y claro para la audiencia”, dijo Kane

Arturo Arellano

Cleansed pone a sus personajes al límite, para llevar a su audiencia a presenciar los actos más extremos que se pueden mostrar en una obra de teatro; con el único fin de demostrar que el amor puede contra la atrocidad humana y los actos retorcidos que nacen de una mente trastornada. Pese a ser un trabajo del que se comenta en su mayoría con un tono de polémica y susto; quienes han traído este espectáculo a México, aseguran que la lectura que se la ha dado para mostrarla a esta audiencia, sobrepasa la parte cruda para encontrar su lado luminoso.

Cleansed es una obra universal, Sarah Kane tiene una voz que trastoca cualquier latitud, esa misma resonancia que tiene, no solo en Cleansed sino en todas sus obras, es lo que puede trastocar, conmover, abrazar al espectador desde distintos lugares sensibles y humanos.

Norman Delgadillo, miembro del elenco en la obra, comentó en entrevista para DIARIO IMAGEN “Con esta función nos despedimos del proyecto de momento, tuvimos una excelente temporada en el Teatro Milán y pensamos que con eso terminaba, pero Sistema de Teatros nos invita a dar esta función y no nos quedamos con las ganas de pisar este escenario, así que le pido a la gente que no se pierdan esta función, es un teatro de mil 500 personas y hay que echarle muchas ganas. Cleansed fue escrita por una dramaturga muy polémica y es la primera vez que esto se presenta en el país”.

Describe que “Sarah siempre en sus obras buscó la crítica social, en contra del sistema como lo conocemos, genera una crítica de los guettos, de las universidades abandonadas tras la guerra, pero habla del amor y de la belleza. Siempre la belleza y la violencia se miran como polos opuestos, pero hay que encontrarle la media, como ejemplo, el arte renacentista que son obras muy católicas, pero con cuerpos torturados, desnudos, mucha sangre, incluso, en nuestra puesta en escena hay desnudos, pero mientras somos violentados o transgredidos, de modo que la imagen es bella, pero el espectador no quiere seguir viendo”.

En cuanto a la respuesta del público dijo “Hemos tenido de todo, gente que nos aplaude de pie, gente muy tocada, todos sí o sí salen temblado y otras veces en que la gente se sale, no porque no les guste la obra, sino porque no aguantan el nivel de violencia, de hecho, personal del teatro nos ayuda a sacarlos.

Celebra que esta es su segunda obra profesional “a mí me interesa muchísimo que se toquen estos temas, que se deben visualizar, estamos rodeando el post drama que a mucha gente le encanta. Hay que ofrecer cosas diferentes, debe haber cabida para todo tipo de obras, este tipo de teatro está siendo aclamado en Europa, no es de texto, es realista, es más post moderno.

Además, asegura que el director se encargó de generar un ambiente “amable y cordial entre mis compañeros, porque es una obra violenta, siempre procuró y se aseguró que la relación fuera amena y todos somos muy amigos, aunque nos ven sufrir, llorar y ser violentados en escena”.

Finalmente, destaca que desea seguir haciendo este tipo de teatro “Lo mío nunca ha sido la comedia, lo mío es el drama, la acción, el suspenso y esto que es super transgresor me permite tocar esos lugares oscuros en escena”.

La única función que tendrá Cleansed, se podrá apreciar en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, el viernes 12 de abril, en punto de las 20:00 horas. El elenco se completa con Rodrigo Virago, Eduardo Tanús, Angélica Bauter, Edgar Alonso, Penny Pacheco, Alberto San Agustín Sombras, Alejandro Arreola, Enrique Cervantes y Andrés Carmona.

