El riesgo de un brote de sarampión sigue latente en México, dicen especialistas

Incremento de contagios a nivel global

Baja tasa de vacunación contribuyó a acelerar casos

El último caso de sarampión autóctono se reportó en México a mediados de los años noventa. Posteriormente, los registros han sido consecuencia de casos importados, pero el hallazgo de cada nuevo caso, significa que el riesgo sigue latente.

A principios de este año, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitieron una alerta epidemiológica de sarampión en la región de las Américas, ante el incremento de casos a nivel global y la detección de casos importados.

En México, la alerta epidemiológica más reciente se lanzó el pasado 10 de abril tras confirmarse cuatro casos de sarampión, probables contagios a partir de un caso importado el 14 de marzo. Se trataba de un niño de menos de dos años, originario de Rumanía y residente en Hungría, que en los últimos meses había viajado por Francia y Gran Bretaña antes de llegar a Ciudad de México.

Desde hace poco más de una década, los casos de sarampión empezaron a cobrar fuerza a nivel mundial hasta materializarse con una cifra del año pasado que alarmó al mundo: en 2022 se registraron alrededor de 900 casos en la Unión Europea, pero al año siguiente se multiplicaron a 30 mil. Las bajas tasas de vacunación durante la pandemia contribuyeron a acelerar los casos, sumado a que la gente volvió a movilizarse globalmente y los virus han demostrado ser los compañeros de viaje más fieles.

Otra realidad que ha aumentado la vulnerabilidad en México, son cuatro años de suspensión de campañas nacionales de vacunación y graves recortes en salud. Ante las evidencias, finalmente el gobierno federal puso en funcionamiento la Campaña de Recuperación de Coberturas de Vacunación, donde se pone énfasis en la prevención de sarampión, rubéola y poliomielitis. Se anunció la cifra de nueve millones de dosis disponibles.

La cobertura de vacunas disminuyó de forma sostenida

Según datos de la OMS, la cobertura de vacunas contra el sarampión disminuyó de forma sostenida desde el comienzo de la pandemia de Covid-19. Se calcula que en el mundo alrededor de 40 millones de niños no recibieron su dosis de la vacuna, lo que supone un número sin precedentes: 25 millones de niños no recibieron su primera dosis y otros 14.7 millones no recibieron la segunda. Este descenso supone un importante retroceso en el avance mundial hacia la eliminación del sarampión y deja a millones de personas expuestas a la infección.

A pesar de que el sarampión es uno de los virus humanos más contagiosos, se puede prevenir casi por completo mediante la vacunación. Se necesita una cobertura del 95% de dos dosis de vacunas para crear una inmunidad de grupo. La doctora Rocío Paniagua, académica de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM, señala que estamos en un escenario preocupante, pues la vacunación ha descendido con registros del 76% para 2023.

En una reciente conferencia convocada por la UNAM, llamada ¿Qué hay con el aviso epidemiológico hecho por la Secretaría de Salud Federal sobre el sarampión?, una de las especialistas convocadas, la doctora María Guadalupe Miranda, señalaba que es importante no olvidar que esta enfermedad considerada en general benigna es potencialmente grave y en la región ya no se han logrado alcanzar las coberturas del 95% que hacían escudo contra el virus en otros tiempos.