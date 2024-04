“Vaselina Timbiriche” regresa con temporada de cuatro semanas

Bajo la dirección de Mauricio García Lozano, regresa por una muye breve temporada el musical Vaselina con Timbiriche, en el que destaca la participación de Andrea Legarreta, María León, Mariana Garza, Alix Bauer, Benny Ibarra, Diego Schoening y Erick Rubín, Angélica Vale, Kalimba, Yahir, Verónica Jaspeado, Luis Rodríguez “Guana”, Lupita Sandoval, Alex Ibarra, entre otros.

En entrevista para DIARIO IMAGEN, la gran estrella Erick Rubín, nos contó que se presentarán del 10 de mayo al 1 de junio en el Centro Cultural Teatro 1 (CCT1) “Estamos felices porque íbamos por una sola temporada y esta ya es la tercera, pero serán solo cuatro semanas para despedirnos de esta obra que ha sido muy generosa en muchos aspectos al reconectar con un público del que tenemos el honor que nos siga en cada uno de nuestros proyectos. Ahora hay un público nuevo también que ha asistido a las obras, porque los papás llevan a sus hijos, y seguramente van a regresar y traer a sus amiguitos”.

Celebra que el elenco multiestelar vuelve “es algo muy especial el proyecto, pero también muy difícil de hacer, y solo temporal, únicamente cuando todos podemos coincidir en el escenario con nuestras agendas. Todos tenemos muchas cosas que hacer y entonces, eso lo hace muy especial y difícil, la gente debe aprovechar, porque no ocurre seguido, nunca se había visto un elenco de este tamaño”.

La longevidad en el éxito de este musical, dice se debe a que “Es una gran historia, que sigue y seguirá vigente, con canciones icónicas, de las más populares en toda la historia del teatro a nivel mundial, por lo mismo es una de las puestas más montadas, con temas muy de corte pop, para toda la familia, porque desde chicos y grandes conectan. Y hoy en día ha demostrado que las nuevas generaciones se sienten atridas por los personajes, las canciones y la historia”.

En este caso, refiere que en su versión “La tarea es recopilar lo mejor de la serie, de la película, para sumarlo a la obra de teatro, que no es igual a la que montamos en el 83, es otra cosa y por eso es una Vaselina nunca antes vista, dicho por los dueños de la marca y es la más grande todos los tiempos, somos más grande que la puesta en Londres, lo cual nos hace sentir orgullosos de presentarnos en México”.

De modo que es un agasajo garantizado “me di a la tarea de reclutar al elenco, a Gou, al equipo, porque tenía ganas de volver a hacer esta historia, esta iniciativa nace de una necesidad propia de volver a cantar estas canciones, de revisitar este texto y bueno, ahí entra también la parte empresarial, que he hecho con otros proyectos en teatro, es maravillosos. Literalmente tener la oportunidad de hacer esto con otra conciencia y jugar con las canciones es un agasajo, por eso conecta con la gente”.

Y en este marco refiere que no podría elegir solo un tema como favorito “Son muchos momentos, cada uno es especial y se disfrutan, unos como espectador tras bambalinas, pero poder cantar también estas canciones, con estos personajes en una obra que no para de tener highlights es espectacular. Si crees que ya viste algo espectacular luego otro número que es igual o más espectacular, luego sale Kalimba, luego Benny, las chicas, todo me conmueve, es un gran equipo”.

Y concluye que la chispa y comedia que manejamos los mexicanos hace especial este musical “y diferente, por eso también es la más montada en el país, porque cada quien le va a agregando su sabor, la tropicalizan y llegan a su propio estilo, como hacemos aquí nosotros”.

Cuarenta años después de que la película de culto protagonizada por John Travolta y Olivia Newton-John fuera un éxito, Vaselina con los Timbiriches ofrecerá una última temporada, los viernes 20:00 horas, sábados 17:00 y 20:30 horas; y domingos 17:00 horas. Los boletos ya están disponibles desde $4,200 hasta $500 en taquilla y ticketmaster.

