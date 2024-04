Sí o sí, Morena y rémoras quieren aprobar el Fondo de Pensiones para el Bienestar

Claudia Sheinbaum toma distancia de Arturo Zaldívar

Todo indica que la línea, o más bien dicho “orientación”, que les dieron desde Palacio Nacional a los diputados de Morena y rémoras que los acompañan, fue directa y muy ruda y va en el sentido de que sí o sí, antes de que termine esta errada y llamada Cuarta Transformación, el oficialismo tiene que aprobar el controvertido Fondo de Pensiones para el Bienestar.

Así, con los votos de legisladores de Morena y sus aliados, 19 a favor, 10 en contra y cero abstenciones, en una sesión que se llevó por cierto a cabo de manera semipresencial, la Comisión de Seguridad Social Cámara baja, que preside la también morenista Ivonne Cisneros, avaló ayer mismo el proyecto de dictamen, esto, entre críticas de la oposición que morenistas y demás trataron de acallar. Sin embargo, no pudieron dejar de escuchar argumentos como el de la diputada del PAN, Patricia Terrazas, quien señaló:

“Se pretende meter mano a los recursos pertenecientes a los trabajadores, que son recursos privados, no son recursos públicos”. Bien hizo la legisladora panista al alertar lo que reza aquel viejo refrán que dice: “el diablo está en los detalles”, al señalar en dónde precisamente se encuentra la trampa de esta controvertida reforma: “La garantía de pensión o devolución estará subordinada a la existencia de los recursos. Si no hay recursos, pues no va a haber pensión y menos una pensión al ciento por ciento”, y entonces de nueva cuenta nos tendremos que hacer la pregunta: ¿y dónde está el dinero?, porque en Morena –y lo han demostrado muchas veces-, son especialistas en hacer, digamos, invisibles los recursos.

El día de hoy será crucial en el Palacio Legislativo de San Lázaro, ya que la Junta de Coordinación Política, (Jucopo), que preside el panista Jorge Romero, se reunirá para agendar la fecha en la que se discutirá esta controvertida reforma. Es de suponerse que de este encuentro saldrán chispas porque la oposición no está dispuesta a moverse un ápice de su postura, mientras que Morena y rémoras tienen la consigna de que en estas cuatro sesiones que le quedan al período ordinario, sacarla.

Indudablemente, desde hace mucho tiempo, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha venido juntando un generoso “cochinito” precisamente para las elecciones de este año, pero también, podría porque como él es un hombre que vive en la austeridad republicana, más aún, en la pobreza franciscana, con 200 pesos en la cartera y se supone que carece de tarjetas de crédito, pues hasta lógico resultaría que tuviera que allegarse de algún recurso para cuando se vaya a su rancho allá en Palenque, ¿o no?

*** Para corajes no gana el presidente López Obrador, por lo que es de esperarse que en los días por venir, hará aún más agresivos sus ataques contra el Instituto Nacional Electoral, (INE), que preside Guadalupe Taddei. Resulta que por vez primera y sin decir “agua va”, ordenó ni más ni menos que al flamantísimo vocero presidencial, Jesús Ramírez, así como a Cepropie, que transmite las mañaneras, revisar los materiales que se difunden en cualquier plataforma y que tengan la amabilidad de eliminar el contenido electoral o prohibido en veda. De seguro, el jefe del Ejecutivo va a decir que le están violando su sacrosanto derecho a la libertad de expresión. Bueno esto último hasta la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum lo ha defendido, pues no puede soportar la idea de que su jefe supremo se sienta incómodo, pero alguien tendría que recordarle que López Obrador es el presidente que más ha violado la Constitución.

*** Y por cierto, en la casa de campaña de la señora Sheinbaum de Tarriba, mucho se habla de que con el escándalo que ha salido a la luz en torno al ex presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, ha procurado tomar distancia. No obstante, la abanderada guinda se tomó la molestia de aleccionar al ex ministro Zaldívar y recomendarle que no perdiera la calma en la entrevista que ayer le hicieron en un conocido noticiero vespertino. Y para sorpresa no de muchos, Zaldívar tomó frases que pronunció Sheinbaum el día del primer debate presidencial, al no mencionar a la abanderada de la coalición “Fuerza y Corazón por México”, Xóchitl Gálvez por su nombre. Dijo que era “la candidata del PRIAN”, hasta con un tono de espanto y la acusó de haber instrumentado esta campaña en su contra que lo tiene en el “ojo del huracán”. Luego, en la referida entrevista, el ex presidente de la SCJN, quiso como “curarse en salud”, al decir que desde hace años se identificaba con las causas de la izquierda que representa esta errada y llamada Cuarta Transformación porque todas sus resoluciones han sido en favor de la sociedad; nada más le faltó agregar aquello de “el pueblo bueno y sabio”. A punto estuvo de perder los estribos el ex ministro, pero logró conservar la calma ante las preguntas que le lanzaron.

*** Otra que también está metida en muchos problemas y cada vez que patalea, tal parece que se hunde más, es la flamante gobernadora de Campeche, Layda Sansores, con el conflicto que desde hace varias semanas trae con la Policía Estatal. Ayer, en conferencia de prensa, la senadora Cecilia Sánchez informó que un grupo de legisladores realizí una investigación “hablando con los policías, y por nuestra parte, y nos dimos cuenta de que no se utilizó el presupuesto asignado para los equipos de seguridad y protección de la policía, a pesar que hay 196.1mdp asignados para este rubro”. O sea, Sansores San Román sigue a pie juntillas la práctica de su jefe máximo para ahorrar y desaparecer los recursos. La senadora Sánchez demandó que “a la brevedad posible se esclarezcan el uso y destino de estos recursos, ya que ha sido vulnerada la integridad de las y los policías del estado. Los policías están diciendo la verdad, tienen apoyo en el Senado, no están solos, no es un tema de elección como ellos dicen, yo no estoy propuesta en este distrito, vengo en mi calidad de senadora de la República y sigo trabajando”. La senadora priista agregó: “La gobernadora (Layda Sansores), dice que somos el tercer lugar más seguro, pues sí, pero ellos lo califican en porcentaje de muertos. Debería ser en porcentajes de población. ¿Cuánto teníamos en 2021? ¿Cuánto tenemos ahora que ha estado la señora Marcela al frente de la Secretaría de Seguridad Pública?”. Una pregunta más debe añadirse: ¿qué irá a decir la gobernadora campechana en su ya conocido “Martes del Jaguar”?

