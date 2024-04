Toluca, Metepec y anexas

Espacio Electoral

Eleazar Flores

CANDIDATURAS EN ¿RACIMO?-. En calma jamás observada en trienios pasados a nivel municipal, llegando casi a la indiferencia, pues todos los esfuerzos se centran en LA PRESIDENCIAL, los partidos de oposición, PAN-PRI-PRD-PANAL, iniciaron la inscripción de candidaturas a PRESIDENCIAS MUNICIPALES y para DIPUTACIONES LOCALES, donde la indiferencia es mayor.

Pero también en el partido en el poder impera la indiferencia electoral municipal, seguramente por la seguridad que les da ser CANDIDATOS-AS de MORENA, cuya divisa es patente de triunfo durante éste y algunos trienios más, dependiendo de los resultados del 2 de junio.

EJEMPLOS DE MEDIO PELO-. La capital del Estado de México, conocida como la JOYA DE LA CORONA, era la alcaldía más peleada viniendo después Naucalpan y Tlalnepantla. Ahora, el PRI inscribe como candidata tricolor a la presidencia municipal a la diputada Melisa Vargas, desconocida en muchas partes, empezando por su distrito.

Seguramente, el PRI y aliados, PAN-PRD-PANAL, suponen que incursionan en el proceso municipal para perder, máxime que el tricolor aumentó su debilitamiento desde hace unos seis meses, por la FUGA del presidente municipal en funciones, Raymundo Martínez Carbajal, capturado y ahora bajo arresto domiciliario.

Los delitos son importantes, pero por hoy no son el tema principal, no obstante que en el litigio se citan a la hoy ex esposa y al suegro, de lo que las autoridades se encargarán.

Sin embargo, el asunto político es lo que más dañó al PRI, pues se dice que Raymundo Martínez buscaba la REELECCIÓN, que por lo antes expuesto quedó en el aire.

MORENA TIENE ahora un candidato, RICARDO MORENO, perredista de origen no obstante haber colaborado con el PANISTA Juan Rodolfo Sánchez Gómez, el famoso JUANRO, dos veces alcalde.

METEPEC, antaño segunda corona por ser dormitorio principal de la clase política nacional, estatal y municipal desde hace unas tres décadas, por ahora busca reelegirse Fernando Flores, empresario mejor identificado con el PAN y el hecho de que su “adversaria” de grupo local Ana Lilia Herrera tenga que dar su aval como presidenta estatal tricolor, no significa mayor problema.

En la capital del barro se cita a UBLESTER Blanco, por MORENA, aun cuando Oscar González Yáñez sigue insistente, no obstante que lo proponen para la diputación local.

En San Mateo Atenco busca repetir Ana Núñez Neyra, amparada en el apellido del abuelo, senador y líder cetemista estatal “apenas” durante dos o tres décadas.

Otras candidaturas son las de Miguel Ángel Ramírez, en Lerma, y Marisol Arias en el antaño famoso Atlacomulco.

Éstas y más candidaturas de OPOSICIÓN seguirán saliendo a cuentagotas, pues muchos que ven difícil ganar, ya no pelean sus aspiraciones, incluso se dice que hay quienes han renunciado antes que saberse perdedores-as.

elefa44@gmail.com