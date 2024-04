Afores, el gran botín

Caleidoscopio

Guillermina Gómora Ordóñez

Una vez más, el Congreso mexicano se rige por el “evangelio según San Andrés”: estás conmigo o contra mí. Al cierre del sexenio y en pleno proceso electoral, los diputados de Morena reactivaron la “ocurrencia” de agandallarse los recursos de los Fondos para el Retiro (Afores).

La diputada Angélica Ivonne Cisneros Luján, presidenta de la Comisión de Seguridad Social e Ignacio Mier, coordinador parlamentario de los morenistas en San Lázaro, con la bendición de Palacio Nacional, proponen que el dinero de las cuentas inactivas de las personas mayores de 70 años se transfiera a un “Fondo de Pensiones para el Bienestar”.

Una iniciativa que plantea modificar el segundo párrafo del artículo 302 de la actual Ley del Seguro Social, agregando la creación de un “Fondo de Pensiones para el Bienestar”, que será un “fideicomiso público no considerado entidad paraestatal”. Dicen que será administrado por el Banco de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecerá cómo funcionará este fondo.

El botín del que buscan hacerse los morenistas se estima, actualmente, en más de 40 mil millones de pesos no reclamados de los fondos de ahorro para el retiro de las personas de 70 años del IMSS y del ISSSTE. La oposición denuncia “un saqueo” y algunos expertos advierten que generará incertidumbre y desconfianza en el sector

Ya lo intentaron en 2021, cuando el entonces diputado federal por Morena, Edelmiro Santiago Santos Díaz, planteó expropiar las Afores y que el Banco del Bienestar administrara los recursos de millones de mexicanos (alrededor de 6 billones de pesos).

Edelmiro pretendía desaparecer las 10 Afores privadas que se crearon a partir del sistema de cuentas individuales de pensión, que funciona desde 1997 y que esos recursos fueran destinados para los proyectos del AIFA, Tren Maya, Refinería Dos Bocas y los programas de becas y apoyos sociales. Una ocurrencia que por fortuna no transitó en el Congreso.

Pero, sin duda, ahí está latente la tentación del gobierno de la #4T, para echar mano de esos dineros, luego de que se gastaron los fondos de los fideicomisos para desastres, contingencias ambientales, investigación científica y tecnológica. Además, del presupuesto para salud y educación entre otros.

No hay que perder de vista que Morena quiere los recursos de las Afores inactivas de los mayores de 70 años para apalancar la reforma de las nuevas pensiones. Mario Di Costanzo, ex presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), detalló que la iniciativa morenista busca convertir la Reforma Constitucional sobre Pensiones que presentó el Ejecutivo Federal el pasado 5 de febrero, en modificaciones a diversos ordenamientos que, garanticen una “pensión mínima” de 16 mil 400 pesos a aquellos trabajadores que sean mayores a 70 años, con 750 semanas de cotización, y que se encuentren por debajo de ese monto en sus percepciones mensuales, por lo que los beneficios no son para todos.

Di Constanzo advierte que el traspaso de 10 millones de cuentas y subcuentas de vivienda, con recursos de 40 mil millones de pesos, será un robo a muchos para ayudar a muy pocos.

Ignacio Mier confía en que su propuesta pueda avanzar antes de que finalice el presente periodo ordinario de sesiones y como serán cambios a leyes secundarias, solo se necesita una mayoría simple (50% más uno) para su aprobación. Sin embargo, los diputados del PRI y del PAN han dicho que, de aprobarse en el Congreso, promoverán una acción de inconstitucionalidad.

Así las cosas, el gobierno humanista de la #4T busca expropiar los recursos de los trabajadores destinados para el retiro productivo. Un abuso de autoridad que confirma los excesos de la actual administración donde los gastos exceden a los ingresos y cualquier recurso que pueda llegar a tener es bueno.

No sería la primera vez que “cucan” a la sociedad civil, aquí hemos dado cuenta de las tentaciones autoritarias de Morena https://bit.ly/37x2bTX y con estos creativos legisladores al servicio del “Mesías” que hacen trajes a la medida para amedrentar a ‘‘enemigos’’ y ‘‘favorecer’’ a amigos. ¡Sálvese quien pueda!

VERICUENTOS

Senado-Ley de Amparo

Fuerte estará el debate en la Cámara de Senadores, pues avanza la reforma que impide por amparo suspender leyes. Las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda del Senado aprobaron los decretos por los que se reforman los artículos 129 y 148 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución, y el artículo 9 de la Ley de Amnistía. El promovente, Ricardo Monreal, de Morena y presidente de la Jucopo, dice que están encaminadas a que los jueces y magistrados no se extralimiten en sus facultades y que el poder judicial no invada facultades del Poder Legislativo. Sin embargo, Germán Martínez, del grupo Plural, anunció su voto en contra y afirma “que busca la reforma es debilitar a los jueces”. Y Claudia Ruiz Massieu, del PRI, acusó que esta “reforma es una suerte de venganza del oficialismo contra los juzgadores que otorgaron suspensiones contra la aprobación de la reforma eléctrica, es una forma de seguir en este afán de enfrentar al Poder Ejecutivo con el Poder Judicial”. ¡Tómala!

