Reunión con los católicos

Así las cosas…

Humberto Mares N.

Las iglesias en general son de gran influencia en todo el mundo. Las creencias de los seres humanos, juegan un papel fundamental en la vida en todos sentidos. En nuestro país, como en todo el mundo, no es la excepción.

En el caso de nuestro querido México, la Iglesia católica es muy importante porque la mayoría de los mexicanos somos católicos, sin que existan otras religiones que también tienen los suyo y su importancia.

Pero hablando de los católicos en nuestro país, los sacerdotes ejercen un papel en la sociedad o las comunidades de suma importancia. Recordemos las frases célebres de siempre, en los pueblos el sacerdote tiene más influencia que el presidente municipal. Esto sigue siendo así.

Por ello, aspirantes presidenciales asistieron como invitados con el máximo foro de la Iglesia católica en México, la Conferencia del Episcopado Mexicano, integrado por los jerarcas de la iglesia católica, poco más de 60 obispos y cardenales, donde dialogaron sobre el estado del país.

En visitas por separado escucharon las opiniones. Claudia Sheinbaum fue la primera y abordaron temas de seguridad, salud y educación, en reunión privada. La candidata morenista reconoció que los obispos son muy cercanos a la población y escuchan las necesidades de la gente.

Xóchitl Gálvez, por su parte, denunció que el gobierno federal investiga, a través de la Segob, a 60 sacerdotes por sus dichos en las homilías. “Hay 60 obispos o sacerdotes que están siendo investigados por decir lo que opinan en la iglesia. ¿Qué es eso? El gobierno los está persiguiendo porque no hay libertad de expresión para ellos.

Las candidatas saben de la influencia de la Iglesia, y sobre todo la católica en nuestro país, por ello se acercan y dialogan con los padres católicos sobre el estado del país. Tienen el pulso del pueblo y el pueblo escucha a los sacerdotes.

La petición no prosperó

Xóchitl pidió al INE que prohibiera las mañaneras, porque un día y el otro también, el presidente López Obrador habla de las elecciones y con su “campechano” tabasqueño y cuando me refiero a “campechano” hablo de su actitud para promover a su candidata.

Finalmente, el INE determinó que las mañaneras de AMLO continúen, por lo que rechazó la solicitud de Xóchitl y en sesión del Consejo General, el INE lo aprobó por unanimidad.

Emergencia sanitaria en Benito Juárez

El problemón de la contaminación del agua potable en 10 colonias de la alcandía Benito Juárez no ha sido atendido debidamente. El jefe de Gobierno de la CDMX, Martí Batres, no respondió como debía, se tardó tres días en entender el problema. Los vecinos denunciaron la contaminación y literalmente no les hicieron caso. Las autoridades de Benito Juárez también lo hicieron y no obtuvieron respuesta. Los ciudadanos protestaron cerrando el flujo del tránsito en dos puntos de insurgentes a la altura de la colonia Del Valle y Nápoles y sólo así los voltearon a ver.

Las autoridades responsables de este tema son el gobierno de la Ciudad de México y Sacmex, ambos totalmente ineficientes. No es un problema de la alcaldía.

Declaraciones de vecinos

Después del primer día de bloqueo en Insurgentes, que duró cerca de las diez horas, las autoridades prepotentemente respondieron diciendo que si no levantaban el bloque no los atenderían. Ese día se empezaron a dar vecinos intoxicados que fueron a dar a hospitales.

Después de tres días de bloqueo intermitente, con respuestas tan inútiles como “laven sus tinacos”, las autoridades aceptaron que el sistema de suministro de agua potable para seis colonias de la Benito Juárez estaba contaminado.

El contaminante del agua al norponiente de la alcaldía Benito Juárez es una mezcla de diferentes aceites y otros componentes degradados, informó Pemex. “Pemex ha realizado nuevas pruebas, determinando la presencia de una mezcla de diferentes aceites y otros componentes degradados, confirmando que se trata de una sustancia perteneciente a la familia de los aceites y los lubricantes”, señaló en conferencia Javier Emiliano González, director de Pemex Logística, acompañado por el jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama.

Aceptan la contaminación pero omiten origen

Por lo pronto, el Gobierno de la CDMX tiene la obligación de apoyar a los vecinos de la alcaldía Benito Juárez a limpiar sus tinacos, cisternas y sobre todo garantizar la limpieza absoluta del sistema de suministro de agua potable. Esto es una “emergencias sanitaria”, no es una simple fuga, cuestión que al parecer no han entendido en el gobierno central de la CDMX. El Ejército llevó tres plantas potabilizadoras para apoyar a los vecinos de la colonia Del valle. No es suficiente señores, son 10 colonias.

Batres asegura que agua en Benito Juárez no causa daños graves a la salud, aunque recomienda no emplearla para uso personal: “no hay riesgos por el agua en la BJ, pero no la beban”. O somos o no somos. La contaminación con productos de origen del petróleo, como lo es el aceite, la gasolina o el diésel, son peligrosos en todas sus presentaciones. Puede contaminarse con el simple contacto a la piel. La 4T en pleno, todo lo hacen a medias o mal. Así las cosas, hasta pronto.

hmares21@gmail.com