Sangre en la política mexicana

Los Pozos de Carlos Pozos

Carlos Pozos

[ Lord Molécula ]

No hay un día de la semana, desde aquel el viernes 1 de marzo del año en curso, que dieron inicio oficialmente por el INE las campañas políticas de suspirantes a puestos de regidores, síndicos y presidente municipal, gobernadores y el de Presidente de la República, así como en el ámbito legislativo donde se votará por diputados locales y federales, así como senadores de la República, que no se hable de la violencia en este proceso electoral. Y esta efervescencia ha hecho que los medios de manipulación, en sus “cabezas” o títulos de sus notas, columnas, reportajes, artículos, crónicas, editoriales, entrevistas, y hasta cartones, destaquen el miedo para crear una percepción de violencia que “las elecciones generales de México, hay una ola de asesinatos ha puesto a la propia democracia en el punto de mira” o bien que las “las elecciones de México 2024 serán ‘las más violentas de la historia’”.

Cuando usted esté dando lectura a esta columna habrán pasado 47 días de campañas políticas en todo el país, en donde los últimos informes del Laboratorio Electoral, arrojan que al menos 51 figuras políticas, han sido asesinadas. Todas las personas son importantes.

Los hechos más recientes son de Bertha Gisela Gaytán asesinada el lunes 1 de abril del año en curso, cuando iniciaba un recorrido en una concurrida calle de San Miguel Octopan, ella era candidata del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a la alcaldía de Celaya, en el estado de Guanajuato.

Desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, expresó “es un día triste”.

Y no se puede negar que los estados con mayores índices de violencia son: Michoacán, Chiapas, Guerrero y Morelos, entidades que, de acuerdo con el informe preliminar, tienen un mayor riesgo ante el ambiente de inseguridad que prevalece en sus territorios.

Ante estos lamentables hechos de muerte, me regreso a muchos columnistas, editorialista, comentaristas, conductores, opinólogos, hasta cuentachistes, que tienen el uso del micrófono o bien de un espacio en un medio impreso o del ciberespacio en donde escriben sus columnas y aseguran que estamos teniendo “las elecciones de México de este año 2024 serán ‘las más violentas de la historia’”.

Y les pregunto ¿de la historia? Porque yo tengo otros datos, los cuales se los comparto y para su conocimiento resulta ser que, a lo largo de la historia de México, algunos de los Presidentes han sido asesinados. Esto significa que la sangre ha estado presente desde el siglo pasado, en la política mexicana.

Los presidentes de México que fueron asesinados mientras gobernaban son Francisco I. Madero y su vicepresidente José María Pino Suárez, que fueron traicionados por Victoriano Huerta, quien buscaba el poder en 1913.

También el presidente Venustiano Carranza fue asesinado el 21 de mayo de 1920 en una emboscada al mando del general Rodolfo Herrero. Y el caso de presidente Álvaro Obregón, no se puede quedar olvidado, pues es probablemente, el asesinato más popular que se registró el 17 de julio de 1928 en un restaurante llamado “La Bombilla”, asesinado por José de León Toral, quien fingió ser un caricaturista.

¡Qué poca memoria o qué ganas de torcer y sesgar la información! Y que pocas ganas de documentarse para emitir una opinión a esas estrellas del periodismo manipulador, pues muchos de esos voceros del régimen del neoliberalismo vivieron en tiempos de Luis Donaldo Colosio Murrieta, candidato del Partido Revolucionario Institucional, a finales del siglo pasado.

Por cierto, el Presidente de todos los mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que en general. En el caso de Luis Donaldo está pendiente porque ahora que fue su aniversario o, mejor dicho, aniversario de su asesinato, no quise decir nada, pero no estoy de acuerdo en que se silencie el hecho de que hubo un segundo tirador, que hay una orden de aprehensión que el juez negó, y que ese segundo tirador pertenecía al CISEN, a la oficina de espionaje del gobierno en la época de Salinas, y el que fue a rescatar al segundo tirador fue García Luna, que acababa de entrar al CISEN. ¡Eso no se puede quedar sin aclarar!

Este tecleador, como lo solicitó el Jefe de la Nación, López Obrador, que quien tuviera aportaciones lo hiciera, por ello relaté quién y dónde se había quedado con el primer parte médico emitido por las autoridades en el asesinato del Luis Donaldo Colosio, en Lomas Taurinas, el día 23 de marzo de 1994.

Sobre este magnicidio, que cimbró a nuestro país, en los tiempos de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León, el presidente de México, López Obrador, aclaró que no es un asunto nada más, con todo respeto, del hijo de Luis Donaldo, que lo respeto y lo estimo. Y yo pienso que él ya no quiere que se trate este asunto, pero es algo que sí importa mucho para que no se vuelva a repetir un asesinato que hizo mucho daño al país, nunca más; entonces, se tiene que conocer la verdad.

En el ejercicio de comunicación circular, nos adelantó que en 46 días una vez pasando las elecciones del domingo 2 de junio del año en curso, en su momento le pedirá con todo respeto a su autonomía y poniéndolo a su consideración, y si para ello no tiene inconveniente, que aquí el fiscal general Alejandro Gertz, dé a conocer toda la investigación sobre esto, porque eso es transparencia, que es una regla de oro de la democracia. Además, tiene que ver mucho con la justicia y todos tenemos el derecho a saber qué sucedió.

Amigas y amigos ustedes tienen la mejor opinión en "sangre que se ha dado dentro de la política mexica", ¿"las elecciones de México 2024 serán 'las más violentas de la historia"? como lo intentan poner los medios de manipulación, ustedes tienen la mejor respuesta.