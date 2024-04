“Llamada Perdida” el nuevo world tour de Prince Royce

Anuncia gira por todo México

Se presentará el 12 de julio en la Arena CDMX

Mitzi Fernández

Prince Royce anuncia su gira por México “Llamada Perdida” que iniciará en Mérida el 26 de junio y posteriormente pisará el 12 de julio la Arena Ciudad de México. Además, celebra 14 años de carrera con este espectáculo que promete se inolvidable para sus fans.

En conferencia Prince Royce se dijo: “Muy emocionado de estar de nuevo en México, más que feliz y agradecido además con 10 fechas, con lugares que me faltaban en mi carrera, celebro mi carrera y mis éxitos, además en este país siempre apoyan mis proyectos y mis colaboraciones”.

En algún momento, el género Bachata no era tan conocido, pero sobre la evolución que este ha tenido Prince reconoció: “La bachata creció tanto y es un orgullo formar parte del progreso, ver como Shakira hizo su primera bachata conmigo, igual que otros grandes artistas que han colaborado conmigo como Carlos Rivera, con quien también fue un placer trabajar, en general creo que el género está en un buen momento”.

Sobre las colaboraciones confesó que no le gusta pensar mucho en eso, pues más bien le han llegado orgánicamente, pero que si le gustaría hacer una colaboración con Justin Bieber y artistas internacionales.

En cuanto a si habrá invitados en sus conciertos dijo: “Uno siempre quiere traer invitados y hacer lo mejor para su publicó, y dejar sorpresas, para los conciertos, así que así será”.

El cantante también habló del set list, dejando claro que lo primero son sus fans “Si será un concierto de nuevas canciones, pero no faltarán los éxitos que escoge el público y marcaron mi carrera, no importa lo largo que sea el concierto, mientras la gente se vaya contenta. A la hora de escoger trato de ver donde escuchan más ciertas canciones y voy cambiando la lista, mezclando según el lugar”.

A Prince Royce no le afectan malos comentarios ni lo que vayan haciendo otros artistas “Los artistas siempre queremos aumentar la vara sobre nuestras giras y hacer muchos cambios de vestuario, que las luces, pero eso sí no me fijo en lo que hacen los demás artistas. Nunca me ha importado tanto el dinero, si no que vengan y vean lo que les costó el ticket, pues sé que lo compran con sacrificios, debemos venir a disfrutar y divertirnos”.

Mencionó un poco de lo que siente de estos 14 años de carrera “volteo y miro con todos los artistas que he compartido el escenario y las colaboraciones me pregunto cómo logré tanto y pude hacerlo, y definitivamente colaborar desde joven me ha ayudado a crecer profesionalmente, estoy orgulloso”.

Casi para terminar, explicó cómo se prepara y su día a día “Trato de manifestar mucho en cosas profesionales, me preparo, cuido mi alimentación, Corrí un maratón en Japón el año pasado, sé que no es lo mismo, pero trato de ponerme retos. Trato de enfocarme en mi. Deje de leer los comentarios hace como 5 años, sé que cada quien tiene una opinión”.

Las fechas para la gira en México son: Mérida 26 de junio, Veracruz 28 de junio, Puebla 29, San Luis Potosí 4 de julio, Monterrey 5 de julio, Guadalajara 6 de julio, Querétaro 11 de julio, CDMX 12 de julio y Tijuana 13 de julio. Los boletos estarán a la venta a partir del 20 de marzo en la página de Super Boletos o en la taquilla del recinto.