La aerolínea del Caballero Águila firma alianza con el COM para trasladar a los deportistas que participarán en los Juegos Olímpicos de París

De cinco estrellas

Victoria González Prado

Vicente Madrigal presenta las novedades de The Fives Hotels & Residences en Quintana Roo

El Hangar Oriente de Aeroméxico, que alberga al avión Quetzalcóatl, fue el escenario donde el Comité Olímpico Mexicano (COM) y la aerolínea presentaron una alianza con la que aseguraron el traslado de la delegación mexicana que participará en los Juegos Olímpicos de París 2024, en patrocinio que se extenderá al próximo ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028.

Andrés Castañeda, director de Marketing de Aeroméxico dijo: “Este patrocinio nos va a convertir en la aerolínea oficial del Comité Olímpico. Con esto, vamos a transportar a todos los atletas, entrenadores y cuerpo técnico entre México y París lo que representa una gran responsabilidad para la familia Aeroméxico y lo tomamos con mucha emoción”.

En la ruta México-París, donde la compañía vuela desde hace seis décadas, se utilizarán aviones Boeing 787 Dreamliner, la línea más moderna y amigable con el medio ambiente, gracias a su eficiencia en consumo de combustible y reducción de ruido, y tecnología que disminuye la sensación de jetlag.

Al respecto, Alcalá, indicó: “saber que los deportistas van a subir por estas escaleras, se van a sentar, y serán trasladados para cumplir un sueño por el que ellos han trabajado todos los días, están dispuestos a dejar a sus familias, han sacrificado tiempo, dinero y esfuerzo. Gracias Aeroméxico, por creer en los atletas mexicanos, gracias por darles la oportunidad de viajar en estos aviones”.

En su oportunidad el encargado de Negocios de la Embajada de Francia en México, Jérôme Audin, señaló: “queremos decir a los atletas, turistas y aficionados al deporte mexicano que nos da una gran alegría recibirlos pronto para vivir un momento excepcional y una experiencia única. París será sede de los Juegos Olímpicos cien años después de la última edición olímpica de verano en Francia, en 1924. Esperamos a 16.1 millones de visitantes en la región parisina para las celebraciones olímpicas y paralímpicas, de los cuales 11 por ciento serán visitantes extranjeros”.

Aeroméxico se ha distinguido por apoyar a los máximos exponentes nacionales en diversos ámbitos: deportivo, educativo, artístico, cultural y social. Sus 90 años de trayectoria le han permitido participar en momentos trascendentales como cuando fue la línea aérea oficial de los Juegos Olímpicos de México en 1968, y este 2024 los aros olímpicos vuelven a viajar a bordo de la aerolínea del Caballero águila.

Además, la aerolínea reconocerá a cada atleta que resulte galardonado, otorgándole un vuelo redondo en Cabina Premier para él/ella y un acompañante, en alguna ruta operada por Aeroméxico. Los medallistas que obtengan oro podrán elegir entre cualquier ruta de Aeroméxico, quienes obtengan plata podrán seleccionar un vuelo en Estados Unidos, Canadá, Centro o Sudamérica, y los ganadores de bronce podrán volar hacia Estados Unidos o Canadá. A los entrenadores se les otorgarán 100 mil Puntos Aeroméxico Rewards, equivalentes a un vuelo redondo en Cabina Turista a Estados Unidos.

✰✰✰✰✰ Vicente Madrigal, vicepresidente de Ventas de The Fives Hotels & Residences, presentó, en conferencia de prensa en Ciudad de México, las novedades de la colección de hoteles que ofrecen a sus huéspedes, además de dar a conocer la nueva plataforma de reservaciones dirigida a los agentes de viajes.

Madrigal indicó que la presentación es parte de estrategia para incrementar el arribo de viajeros nacionales a sus hoteles, ya que hasta el momento el mayor porcentaje de sus huéspedes son internacionales, lo que se complementa con programa de lealtad y otro de capacitación para agentes de viajes, que tan sólo en dos días ha incluido a cerca de 300 participantes.

Recordó que The Fives Hotels & Residences inició operaciones hace 14 años y es parte del grupo inmobiliario español TM. Destacó que los inmuebles ofrecen un estilo único de hospitalidad sensorial bajo el concepto “All Senses Inclusive”, que se basa en los pilares diferenciadores de la marca: All Senses Hospitality, Residence-Style Suites, Fiv es Ambassadors, Culinary Experience y Fun and Wellness, que brindan los más más altos estándares de servicio.

Los hoteles que forman parte de esta colección, actualmente, son cuatro propiedades en la Riviera Maya en Quintana Roo, son familiares y sólo uno de los inmuebles es para adultos.

Explicó que todas las propiedades son diferentes entre sí, cada una con su estilo particular, tres de ellas se ubican en Playa del Carmen y otra en Puerto Morelos: The Fives Beach Hotels & Residences con 662 suites, The Fives Downtown Hotel & Residences–Curio Collection by Hilton con 133 suites, The Beachfront by The Fives Hotels con 50 suites, y The Fives Oceanfront Puerto Morelos con 93 suites, respectivamente.

La marca ofrece una gran variedad de suites de una, dos y tres habitaciones, con terrazas privadas y piscinas que permiten viajar en familia, en pareja o con amigos.

Entre las novedades que dio a conocer destacó: Epic Collection que incluye un conjunto de suites detalladamente cuidadas para elevar la experiencia del huésped a nuevas alturas de confort y sofisticación.

Five Senses, hospitalidad sensorial innovadora, que brinda experiencias únicas para sorprender y deleitar a través de los cinco sentidos.

Asset, programa de lealtad para Agentes Sensoriales Sobresalientes en Turismo, creado para respaldar e incentivar a los agentes de viajes de todo México que realizan reservas directas a través de The Fives Hotels and Residences.

Honey Money, bonificaciones inmediatas para los novios, de acuerdo con el tamaño de su boda.

Fives Ambassadors, suites estilo residencial, ofrece además una deliciosa oferta culinaria que va de lo tradicional a lo internacional, así como diversión y bienestar contemplado en “Sense and Joy”.

Vicente Madrigal dijo: “en The Fives Hotels & Residences creemos en la magia de crear recuerdos que perduren, en propiciar herramientas para concebir historias para todos y en ofrecer a nuestros huéspedes, no sólo un lugar donde descansar, sino un portal a un mundo donde el confort es una forma de vida”.

Posteriormente, presentó Mar Holidays Travel Network, plataforma dirigida a los agentes de viajes que quieren tener, a tan sólo un clic, las mejores tarifas de hotel y con las mayores comisiones, no sólo en alojamiento, sino también experiencias, excursiones y en traslados.

Con Mar Holidays Travel Network se obtienen las mejores promociones de los hoteles y disponibilidad hasta el último minuto, ya que en la plataforma es donde está el inventario más completo. Además, en Mar Holidays Travel Network el agente de viajes puede ver, en todo momento, la comisión que está generando, la descripción de los hoteles y también puede decidir entre pagar tarifa no reembolsable o flexible, con su esquema de pago.

Antes de concluir, Vicente Madrigal, detalló que en The Fives Hotels & Residences se diseñan experiencias inmersivas y multisensoriales, que logran deleitar los cinco sentidos al hospedarse en cualquiera de sus hoteles:

The Fives Beach Hotel & Residences, resort familiar localizado en la cálida orilla del Mar Caribe en la Riviera Maya, a 15 minutos del centro de Playa del Carmen. The Fives Downtown Hotel & Residences, parte de Curio Collection by Hilton, localizado en el corazón de Playa del Carmen, a unos pasos de la playa y de los restaurantes, bares y boutiques de la famosa Quinta Avenida.

The Fives Oceanfront-Puerto Morelos, ubicado entre Cancún y Playa del Carmen, a la orilla del Mar Caribe, frente al segundo arrecife de coral más grande del mundo, ideal para parejas que gustan disfrutar la playa y más reciente incorporación a la colección de hoteles de la marca, ubicado en la exclusiva playa de Xcalacoco, a solo 15 minutos del centro de Playa del Carmen, con espectaculares vistas desde la comodidad de las habitaciones.

“El ángel de la fama tiene sus alas hechas de papel… periódico”.



victoriagprado@gmail.com

X: @victoriagprado