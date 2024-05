Shaboozey revela su nuevo sencillo “A Bar Song (Tipsy)”

¡Disponible En Plataformas Digitales!

Se trata del artista más destacado de la música country

El artista más destacado de la música country, Shaboozey, lanza su más reciente sencillo “A Bar Song (Tipsy)” a través de EMPIRE. La canción sirve como el cuarto sencillo del muy esperado álbum del forajido sónico… “Where I’ve Been, is not Where I’m Going”, que verá la luz el próximo 31 de mayo.

“A Bar Song (Tipsy)” encarna hermosamente los valores sinónimos del género, lleno de licor, fiestas y rompiendo la rutina de 9 a 5. Escrita por Shaboozey, la canción se basa en la devoción de Virginia NaEve por la música country mientras ajusta su voz suave a un ritmo de palmas alegre e incluye coros llenos de público, riffs de violín bien colocados y una guitarra acústica folk.

En “A Bar Song (Tipsy)”, Shaboozey comparte… “El hip-hop y el R&B de principios de la década de 2000 fueron una parte tan importante de mi infancia y hacía tiempo que quería convertir uno en una canción country, así que Lo hicimos con “Tipsy”. Me encanta cómo quedó porque es una verdadera combinación de géneros que amo. ¡Es una canción que quería que la gente escuchara y que simplemente quieran 2 cosas: divertirse y divertirse!

Shaboozey continúa abriéndose camino tanto en la música country como en la cultura pop. Honrado con el privilegio de unirse a Beyoncé en su aclamada obra maestra COWBOY CARTER con apariciones en los temas “SPAGHETTII” y “SWEET HONEY BUCKIIN’”, que resultaron en su debut en Billboard Hot 100, el artista nigeriano-estadounidense ha ganado más de 12 millones de streams mensuales.

El multi strimeado y aclamado sencillo “Let it Burn”, el tema desgarrador “Anabelle” y, más recientemente, “Vegas”, un sencillo listo para cantar directamente desde el salvaje oeste, les dan a los fanáticos una idea de qué esperar en este nuevo álbum. Con shows en Nashville, Nueva York y Los Ángeles este mayo, los fanáticos pueden esperar un set destacado con sus últimos temas, así como canciones por lanzar del próximo álbum altamente esperado.

Las primeras fechas de su nueva gira a continuación:

13 de mayo – Marruecos Lounge – Los Ángeles, CA

17 de mayo – Baby’s All Right – Nueva York, NY

20 de mayo – The Basement – Nashville, TN.

¡Por si fuera poco… ¡En las recientes semanas Shaboozey ‘A Bar Song (Tipsy)’ sigue alcanzando nuevas alturas! El tema ha entrado en las radios más importantes del mundo como: Reino Unido, Alemania, Sudáfrica, Australia e India.

Shaboozey tiene la intención de construir su propio mundo, decidido a abrirse camino en el espacio del Alt-Country/Hip-Hop; sonido que rinde homenaje a un elenco de influencias occidentales tradicionales, como Bob Dylan