¿Quién declina al negocio electoral?

Desde el portal

Ángel Soriano

“Alito” Moreno amenazó con renunciar al PRI y a su candidatura al Senado a cambio de la declinación de Jorge Álvarez Máynez como candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, pero lo hizo porque sabe que éste no lo hará porque no es una decisión personal ni está dispuesto a sacrificarse en aras de la Nación, sino porque obedece a intereses políticos y económicos.

Por eso Álvarez Máynez lo llamó “mañoso” y le pidió “vete tu primero” y además “y tu nieve de que la quieres?”, pues entre gitanos no se leen la mano. Partidos y candidatos están involucrados en vastos intereses más allá de sus siglas y sus ambiciones personales, toda vez que la actividad política como medio para llegar al poder, se ha convertido en la industria más lucrativa nacional.

Y prueba de ello son las acusaciones de corrupción en la autorización de impresionantes conjuntos inmobiliarios y plazas comerciales en la Ciudad de México, las cuales no se realizan si no hay contubernio entre autoridades y constructores, esto además del control de las policías de todos los niveles para la realización de otras actividades licitas e ilícitas.

Por eso también son baleados algunos candidatos, levantados otros y amenazados más, pues la delincuencia de cuello blanco y los cárteles de la droga desean incondicionales en los cargos públicos para operar con la misma libertad de siempre. Álvarez Máynez no es candidato porque vaya a ganar o por su trayectoria, sino porque representa otros intereses. Y “Alito” lo sabe.

TURBULENCIAS

Beatriz Paredes recibe reconocimientos

Y aunque se mantiene alejada de los reflectores, la ex lideresa del PRI y de la CNC, Beatriz Paredes Rangel, cuenta con amplias simpatías del electorado, sólo que acuerdos de otros tipo la marginaron en la justa presidencial de 2024 y porque su otrora partido cayó en manos de mercaderes de la política… Y como dirigente opositora y beneficiaria de recursos públicos, María Amparo Casar obtiene ingresos por cerca de 500 mil mensuales, de acuerdo a la revelación del presidente Andrés Manuel López Obrador que está dispuesto a ir a fondo en contra de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) que fundó y dirige Claudio X González, pues ¿Quién pompó? Se les pedirá que den a conocer el origen de los colosales ingresos que obtienen de dentro y fuera del país… Y a la candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, le recuerdan, a unos días del tercer debate, que tiene a una hermana en prisión por presunto secuestro, un hijo ya regenerado del alcoholismo y un esposo dado a los negocios de todo tipo, además de que deberá probar o retirar el cargo que por narcotráfico hizo a la científica Claudia Sheinbaum, esto sin contar sus múltiples errores geográficos, gramaticales y legales en los que incurre cotidianamente… Al dar facilidades judiciales a los adversarios de la IV-T, la ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña, se fue de lado de los conservadores y aunque eso es sabido desde hace tiempo, ahora se ha concretado al amparar y María Amparo Casar y mandar a sus domicilios a los 8 militares involucrados con el caso Ayotzinapa. En ambos casos el Poder Ejecutivo dará la pelea legal al considerar inapropiadas esas medidas… Al iniciar su paro en Oaxaca, los maestros recibirán todas las facilidades y sus demandas serán debidamente atendidas, pues no hay por qué caer en la confrontación ni en la represión. Se mantiene una ruta de diálogo con los maestros disidentes, aseguró el secretario de Gobierno, Jesús Romero López, al indicar que no caerán ni en la provocación ni en la persecución de los mentores.

