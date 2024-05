Sigue la violencia

Así las cosas…

Humberto Mares N.

La violencia cabalga por todo el país. Seguimos con un promedio de 80 personas asesinadas diariamente en promedio. Es vergonzoso ser el país más peligroso del mundo, mientras las autoridades dicen que no es violento, sólo hay más asesinatos. Vaya qué respuesta, que ronda en la insensatez.

A unos días de la elección más grande de la historia del país, el ambiente es denso. Estados como Guerrero, Chiapas, Guanajuato, Morelos, Tamaulipas y Zacatecas son los estados en donde se registran la mayor parte de los homicidios dolosos. Guanajuato está gobernado por el PAN y los demás por Morena. Se pueden agregar Colima y Baja California, también gobernados por Morena.

En las recientes semanas, Morelos ha registrado asesinatos en el municipio de Huitzilac y en Tres Marías, donde el crimen organizado se disputa el control de la zona, sin que haya intervención de la autoridad.

En Chiapas, el último evento sangriento fue en Chicomuselo asesinaron a 11 personas, derivado de la lucha entre bandas que quieren dominar el tráfico de personas y tráfico de drogas.

La organización civil, el Instituto para la Economía y la Paz (IEP por sus siglas en inglés) presentó el estudio titulado “Paz México 2024”, donde señala que en los últimos años en México se ha registrado un incremento de la violencia contra políticos y funcionarios gubernamentales, así como polarización ideológica y partidista. Bueno nada nuevo, pero con datos interesantes.

El estudio Paz México 2024 señala que el año pasado sumaron 275 eventos de violencia en política, incluyendo 171 homicidios de personas que tenían que ver con la política. Las entidades con mayor número de actos de violencia política fueron Guerrero con 128; Veracruz con 122; Oaxaca con 99, Morelos con 77 y Guanajuato con 67.

El informe advierte, además, que el año pasado el índice empeoró en 17 entidades derivado de la disputa entre cárteles de la droga y la violencia asociada. Señala a Colima como el estado menos pacífico del País, seguido de Baja California, Morelos, Guanajuato y Zacatecas.

Se quedaron los recursos

Inaudito saber que la mitad del presupuesto asignado al sector Salud no se haya utilizado, luego de que la 4T desmanteló el sistema de Salud, que funcionaba regularmente, pero atendía a los ciudadanos que más lo requerían a través del Seguro Popular.

Según la Cuenta Pública 2023, entregada a la Cámara de Diputados el pasado 30 de abril, el sector Salud recibió ese año 209 mil 861 millones de pesos, para la cobertura y el mejoramiento de la calidad del sistema de salud, así como para la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y los insumos necesarios para las personas sin seguridad social.

Pese a las quejas por falta de vacunas, medicinas, atención médica y olvido de la infraestructura hospitalaria, el gobierno federal registró un subejercicio en salud superior a 104 mil millones de pesos en 2023. Esto es muestra de los responsables, el Secretario de Salud, versión florero, Jorge Carlos Alcocer Varela y Hugo López-Gatell quienes estaban al frente del sector, simplemente no sabían qué hacer, porque no conocían el sector y la muestra es clara, más de 800 mil muertos en la pandemia. Especialistas criticaron este ahorro, pues dijeron que tener un recurso y no ejercerlo es peor que no tener dinero. Lo podríamos mejorar, no ejércelo es irresponsabilidad, indolencia y estupidez. Podrían haber salvado muchas vidas.

Al término del año se habían ejercido prácticamente la mitad, 49.7 por ciento del total. El impacto económico de la violencia en el país ascendió a 4.9 billones de pesos en 2023, lo que equivale al 19. 8 por ciento del Producto Interno Bruto, PIB nacional, lo cual es un monto casi seis veces mayor que la inversión pública de ese año en salud y más de cinco veces superior a la realizada en educación estima el reporte Índice de Paz México 2024.

Megafarmacia

La megafarmacia ordeña a IMSS y estados para surtir su bodega. La paraestatal Birmex reveló que para surtir la bodega de la megafarmacia, “la más grande del mundo”, ordeñó al IMSS, a las representaciones estatales del IMSS-Bienestar, al Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece) y al Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR) más de 50 millones de medicamentos para surtir recetas de los pacientes que llamen al establecimiento de Huehuetoca, Estado de México.

A través de su respuesta a una solicitud de información, Birmex informó que el IMSS aportó 816 claves de medicamentos y el IMSS-Bienestar envió 379 claves al 30 de abril pasado. Los reportes de Birmex, antes de esta decisión, eran que la megafarmacia atendía al día 2.7 recetas. El gran fracaso para una gran ocurrencia.

Apuntes

El joven político Luis Donaldo Colosio Riojas, alcalde con licencia de Monterrey, pidió este lunes a Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial de MC, considerar la posibilidad de declinar a favor de Xóchitl Gálvez Ruiz. Sin mencionar nombre en un video difundido por redes sociales, Colosio dio la receta, quien vaya en tercer lugar que decline en favor del segundo lugar. Álvarez Máynez va en tercero y simplemente dijo no.

La Inversión Extranjera Directa, IED, creció gracias a la reinversión por un total de 20 mil 313 millones de dólares, en el primer trimestre de 2024, según informa la Secretaría de Economía. Estas cifras se dan a conocer gracias a la reinversión de capitales extranjeros en el país mediante la reinversión de sus utilidades. Así las cosas, hasta pronto.

hmares21@gmail.com