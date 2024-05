El subconsciente

Será solamente una ilusión, el trabajo del subconsciente o el total descaro por parte de candidatos de Morena que pregonan la continuación de la corrupción.

Y es que subconsciente o inconsciente es un término original del psicoanálisis y se refiere a todo aquello que tenemos guardado o almacenado debajo de nuestra propia consciencia, como si estuviera escondido y no lo pudiéramos ver a simple vista. Es por esta misma razón por la que a las personas nos resulta muy difícil acceder a la información que tenemos almacenada en él.

¿Qué tipo de información guardamos en el subconsciente? La información que tenemos almacenada ahí y a la cual no podemos acceder fácilmente como en la consciencia, suele contener generalmente miedos profundos, deseos reprimidos y experiencias traumáticas, que incluso de manera consciente no nos gustaría recordar. Todo este contenido puede dar lugar a que aparezcan determinadas patologías como ciertos trastornos de ansiedad, fobias y miedos etc.

Sin embargo, a pesar de lo difícil que nos resulta tener acceso al subconsciente, todos esos contenidos que tenemos ahí almacenados, los solemos expresar inconscientemente de distintas maneras y puede ser que eso le suceda a algunos candidatos.

Lo mismo la candidata presidencial, Claudia Sheinbaum, que el candidato a gobernador de Tabasco, Javier May, además de otros connotados personajes de la 4T o aspirantes a un cargo de elección popular, han caído en esa especie de karma que les atosiga.

Puede ser que la mente la mantengan con ese pensamiento al momento de externarlo en un acto público como ha sucedido en ocasiones varias. Lo bueno para ellos, es que algunos de ellos, como Claudia, salen a desmentir la frase pronunciada como fue la que dijo la aspirante presidencial sobre que ella no perseguía la Presidencia por su simple ambición como López Obrador.

Es cierto que tantos discursos en un mismo día durante 90 días de campaña puede provocar el uso de palabras que no corresponden a la asociación de ideas de un discurso como corresponde a un candidato.

Pero los hay también que tienen la idea fija de los negocios que se encontrarán a su alcance en caso de obtener el triunfo electoral.

La intención es la que cuenta y sabemos claramente que los dislates se deben al peso de la campaña, en algunos casos, pero en otros nos advierten sobre el riesgo que se corre, votando por esos personajes que, rayando en el cinismo advierten cómo será su administración.

Y aunque los políticos salgan a negar la especie de lo dicho y con grabaciones de sus palabras, la desfachatez de la mayoría de ellos los hace negarlo cuando no es posible hacerlo y en algunos de los casos muestran su lado hipócrita.

Ya falta poco para saber qué tan ciertas son esas palabras, ya que en caso de que ganen esos candidatos podrán hacerlas realidad o mostrar que simplemente fueron dislates de una campaña política.

******

Mal le fue al candidato de Morena a la alcaldía de Querétaro, José María Tapia, quien fue cuestionado por el origen de su fortuna, el que aseguró proviene de su vida empresarial, pero a nadie se le olvidan las acusaciones que se le hicieron en su paso por la dirección del Fonden, en la administración de Enrique Peña Nieto, cuando hacía gala de su priismo. El ahora converso no tiene posibilidad alguna de ganar la alcaldía capitalina en Querétaro. Hace no mucho (2019), el propio Presidente López Obrador habló de un desvío de millones de pesos del Fonden en la administración anterior… La alcaldía Benito Juárez está tomada por asalto por los brigadistas de Morena, los que reparten bolsas para el mandado, camisetas y otros enseres desde hace varios días y ofrecen incorporaciones a programas sociales. Ayer mismo dos brigadistas me los ofrecieron, en distintas calles de la colonia en que vivo. Cuál es la prioridad, que en esta misma colonia vive el candidato del frente opositor al gobierno de la CDMX, Santiago Taboada, y quieren quitarle votos.

