Máynez, por dignidad, renuncia

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Sabe que es el tercer lugar en las encuestas

Se niega a sumarse a Xóchitl Gálvez

¿Qué lo obliga a ser esquirol electoral?

MC y Álvarez Máynez, “siervos” de la 4T

Casar, la obsesiva persecución de AMLO

Megamarcha, pánico en Palacio Nacional

Cotemar instala hospital en Campeche

La senda de la virtud es muy estrecha y el camino del vicio, ancho y espacioso

Miguel de Cervantes (1547-1616) escritor español

Pese a los sueños guajiros, que dan risa loca, del candidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia de la República, Jorge Álvarez Máynez, en las encuestas para las elecciones del 2 de junio hay un hecho real y contundente, está en tercer lugar. Desde ahí hace gran daño a las dos grandes coaliciones, la de la oficialista que impulsa a Claudia Sheinbaum y la de la opositora Xóchitl Gálvez.

De los tres candidatos, él es el que se encuentra hasta el final de la fila.

¿Qué es lo que gana Máynez para mantenerse como esquirol en este proceso y frenar el bipartidismo; dos proyectos diferentes de nación, lejanos al anodino que él propone?

No es tonto. Está consciente que no llegará a la Presidencia de la República, de acuerdo a las encuestas actuales. Obviamente, no alcanzará su pepena de votos para ganarle ni a Sheinbaum, ni a Xóchitl.

Estiman desde Palacio Nacional y desde la colonia Nápoles, donde está el centro de mando de MC, que el daño que le puede provocar a la oposición sería de unos 4 puntos, nada más. Los sufragios que pepenarían los naranjas son significativos para cualquiera de las opciones, pero no definitorios.

Otro aspecto. Jorgito no honra su palabra. Dijo que si Alejandro Moreno, “Alito”, renunciaba al PRI y a la candidatura al Senado, él se sumaría a Xóchitl. Cuando le tomó la palabra el líder del PRI, le temblaron las piernitas a Máynez.

Sabe que moralmente está acabado. No puede cumplir una promesa ya que atrás está el compromiso que hizo su jefe Dante Delgado con López Obrador. El objetivo es debilitar a la oposición. Hay que hacer la tarea sucia del gobierno. Como diría Groucho Marx, si no le gustan sus principios, “tienen otros”.

Se complica el proceso electoral. Lo ha complicado el mismo Presidente de la República para mantenerse eterno tras el poder y para que al fin de su sexenio no se investigue sobre las incompetencias y corruptelas de su 4T. No habrá segundo piso.

PODEROSOS CABALLEROS

OBSESIÓN PRESIDENCIAL: Los odios del Presidente de la República se reflejan en actos represivos, con el uso de todas las herramientas del Estado. La persecución contra María Amparo Casar, inaudita. Ningún Presidente de la República se atrevió a extremas represiones en contra de uno de sus opositores. Nos parecemos más a Venezuela, Nicaragua y Bolivia, donde un sólo hombre pisotea las garantías y los derechos humanos de un individuo que osa cuestionar al gobierno autoritario. ¿Hasta dónde llegará la persecución de López contra María Amparo César? Hasta donde los mexicanos lo permitamos.

MEGAMARCHA: El próximo domingo se realizará una gran marcha en varias ciudades del país, en contra del autoritarismo gubernamental del gobierno de López Obrador. Los oficialistas como Citlali Hernández, Arturo Zaldívar, Mario Delgado, entre otros, quieren descalificar la marcha porque supuestamente fue organizada por opositores al régimen. ¡Qué cándidos son estos políticos de Morena! Creen que el pueblo es tonto. Obviamente, los opositores al gobierno de López Obrador participaron en las marchas anteriores y participarán en la del próximo domingo, donde participará la candidata opositora Xóchitl Gálvez. Ahí va a demostrar músculo la oposición formada por decenas de millones de mexicanos.

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y GOBERNANZA

COTEMAR: Grupo Cotemar inauguró la Clínica Médica Cotemar en Ciudad del Carmen, Campeche. Es un centro de atención primaria, a través del cual se busca fomentar la cultura de autocuidado y vigilancia a la salud a través de servicios médico, nutricional, psicológico y dental, todo ello con un enfoque preventivo e integral. Cotemar es la única empresa privada que cuenta con este tipo de infraestructura dentro del sector energético de México. La nueva Clínica Médica Cotemar tiene espacios exclusivos de nutrición y psicología para brindar atención con privacidad y confort. Además de servicios dentales, laboratorio y ergometría, con equipos modernos para mayor certeza en los diagnósticos.

