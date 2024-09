Exitoso lanzamiento de Kidz Bop 2024 Vol. 2.

Kidz Bop, la marca líder mundial en música para niños, continúa encantando a sus jóvenes oyentes con el lanzamiento de su último álbum, Kidz Bop 2024 Vol. 2. Con una selección cuidadosamente curada de éxitos musicales actuales adaptados para ser apropiados y disfrutables para niños de todas las edades, Kidz Bop sigue marcando el ritmo en la industria de la música infantil.

El nuevo álbum de Kidz Bop 2024, Vol. 2, continúa la tradición de éxito de la marca al presentar versiones frescas y vibrantes de las canciones más populares del momento en versiones family friendly. Desde éxitos internacionales hasta canciones que dominan las listas de reproducción, cada pista en el álbum ha sido cuidadosamente seleccionada para capturar la energía y la emoción que los niños adoran.

Cami, cantante del grupo, nos contó en entrevista “Salió nuestro nuevo álbum y está en todas las plataformas digitales, está muy bueno es mi quinto álbum con el concepto, tiene la canción que se llama ‘Bonita’, deben escucharlo. El crecimiento ha sido increíble, como persona y como artista me ha ayudado mucho, todas las canciones que grabo, los tours, los conciertos me ayudan demasiado”.

Sobre la selección de las canciones dijo “no la hacemos nosotros, la hace nuestro equipo, pero siempre son de nuestras favoritas y lo que está de moda. Nosotros somos un grupo, pero adecuamos las letras para que sen aptas para toda la familia, es un concepto chévere también para los padres, porque hay muchos temas con malas palabras, pero nosotros hacemos nuevas versiones, para que todos puedan escucharlas”.

Y no descartó tener shows en la Ciudad de México “Espero poder volver muy pronto, estuvimos en abril, también el año pasado, pero esperamos volver pronto, no sabemos todavía, pero pueden estar al pendiente de nuestras redes de las nuevas fechas. El tour nos encanta ver a la gente. Todo es maravilloso, porque siempre nos reciben muy bonito”.

No obstante, adelanta que en el escenario “Lo que más disfruto es que hago lo que más me gusta, que es bailar y catar y estar con mis amigos. La educación es nuestra prioridad número uno, siempre hay una profesora con nosotros, nos piden tener buenas notas para poder estar en el grupo. Somos una familia con mis compañeros, son como mis hermanos y todos nos preparamos para dar la mejor versión de nosotros”.

Concluye que “Mi sueño y mi meta es ser artista, continuar en la música, en el arte, no he pensado en otra carrera, pero me gusta estudiar”.

Y agradece al público “por escuchar nuestras canciones, ver nuestros videos, un mensaje que siempre quiero dar es que si tienes un sueño, intenta lograrlo, si es cantar bailar hay que practicar y luchar siempre por ser mejor. Chequen nuestro álbum con canciones muy buenas en inglés, español y en otros idiomas”.