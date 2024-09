Confrontación legal y política

Desde el portal

Ángel Soriano

La inminente aprobación -por el Senado y los Congresos locales- de la Reforma Judicial, ha propiciado una confrontación entre los tres Poderes de la Unión lo que, indudablemente, no puede provocar inestabilidad social en el país porque el control político de la Nación está garantizado y lo que sí evidencia es el manejo tergiversado de la Ley.

Asumiéndose como el máximo poder, el Judicial pretende pasar por encima del Ejecutivo y el Legislativo, cuando ambos tienen sustento constitucional y base popular, porque fueron electos por el pueblo, en tanto que el Judicial es y ha sido producto de las designaciones y la formación académica de sus integrantes es de suyo un requisito fundamental.

Lo que se busca ahora es que las autoridades -alcaldes, ediles, diputados a los Congresos locales y el federal, senadores, gobernadores y el Ejecutivo federal- tengan la aprobación del pueblo y que en sus recorridos en campaña cuenten con el visto bueno o el respaldo popular para tener autoridad política y moral para el ejercicio de sus funciones.

Sin embargo, no se acepta, cuando está claro que para aspirar a tales cargos se debe cumplir con lo exigido y, como seguramente ocurrirá, cuando haya más de diez aspirantes -20,30,40,50-, que cumplan con lo exigido, se puede hacer un sorteo o echar un volado para elegir al agraciado sin demérito del perfil académico del resto; pero esto se ha manipulado y confundido.

TURBULENCIAS

Haydee, como Xóchitl, toca puertas del Palacio

La sonorense Reyna Haydee Ramírez pone en el tapete de las discusiones la libertad de expresión, la censura y la relación medios-poder, al impedir Jesús Ramírez su acceso a Palacio Nacional por violar el reglamento en las mañaneras e impedir -cada vez que participa-, la participación de otros comunicadores, ya que ocupa más de 40 minutos en cada pregunta. La periodista dijo que se le impidió el acceso este jueves porque iba a cuestionar al presidente AMLO sobre la corrupción en Segalmex y otros casos pendientes, a 26 días de que concluya su sexenio… La jueza Martha Eugenia Magaña y el juez Felipe C. Soto, promoventes del amparo para impedir la aprobación de la Reforma Judicial, fueron exhibidos como incondicionales de la ministra Norma Piña al publicarse fotografías donde departen alegremente en convivios familiares, por lo que queda claro que la presidenta de la SCJN es férrea opositora de la IV-T, pese a que el movimiento de transformación tiene mayoría no sólo en el Congreso de la Unión, sino en los estados y municipios de la República, lo que será difícil echar abajo el dictamen ya en el Senado… El presidente López Obrador ha destacado que está tan sustentado la suspensión decretada por ambos jueces que hasta el mismo Diego Valadés, famoso abogado, lo ha señalado que no tiene ninguna viabilidad, lo cual demuestra que la impartición de la Ley o la procuración de justicia se base en interpretaciones que pueden ser válidas o inaceptables, de acuerdo al color con el que se mire. De todos modos, arrecia el enfrentamiento y la polarización en la sociedad, aun cuando no se conoce a fondo la reforma, pero que finalmente saldrá porque para esos son expertos los que manejan los hilos del poder en el país… Se espera el arribo de jefes de Estado, presidentes y jefes de Gobierno de diversos países a la ceremonia de toma de posesión de la doctora Claudia Sheinbaum como Presidenta de México el próximo uno de octubre y en días próximos será el nuevo canciller Juan Ramón de la Fuente quien dé a conocer quiénes han confirmado su presencia en México.

