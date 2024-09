Pasquines

De pe a pa

Alberto Vieyra G.

“Son pasquines sin profesionalismo”. ¡Qué ignorancia tan monumental la de AMLO! Y qué irreverente ante el llamado “cuarto poder”.

El falso Mesías libra una encarnizada batalla contra la influyente prensa internacional, entre ellos la revista The Economist, fundada en 1843, cuando todavía no existía el modelo económico neoliberal el cual vomita todos los días Andrés Manuel López Obrador porque él ha lucrado políticamente con la miseria.

Todos en política tienen una bandera de lucro. Bueno, hasta Venustiano Carranza lucró con el constitucionalismo, pero ese lucro se vería plasmado en una Constitución de la República liberal que incluye todos los derechos y todas las obligaciones de los mexicanos, derechos que están en vísperas de ser sepultados por AMLO, en caso de que este miércoles surja algún Judas traidor que vote en favor o que no asista a la sesión del Senado de la República, donde se iniciará la destrucción de la República y México transitará hacia una nueva dictadura comunista.

Nunca como hoy, la prensa internacional había tenido en la mira a ningún Presidente de la República Mexicana, el cual es visto como un gobernante explosivo. The Economist ha advertido que “la peligrosa última explosión de AMLO amenaza a México”.

Mientras que The New York Times, Washington Post, Financial Times y tal y tal advierten que la demencial reforma de AMLO al Poder Judicial es violatoria de los derechos humanos y que instaurará en México un régimen autoritario, socavará las inversiones pues los capitalistas no tendrán ninguna certeza jurídica de sus inversiones y, por si fuera poco, es un golpe de muerte contra la democracia azteca, cuyo espíritu figura en el Tratado de Libre Comercio para que en México exista una democracia plural y no en manos de un sólo hombre o partido político.

Esa influyente prensa que leen los amos del dinero alertan que de concretarse esta semana la reforma al Poder Judicial de México obligará a que Estados Unidos y Canadá sometan a inmediata revisión el Tratado de Libre Comercio, pues dichas reformas atentan contra el acuerdo comercial que incluye a más de 500 millones de consumidores en América Latina.

Por su lado, CNN hace eco de un informe de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) que apunta: “La elección popular de autoridades judiciales, filtrada por intereses políticos debilitaría la protección de los derechos humanos y la seguridad en México”.

Pero AMLO ni ve, ni oye. Pareciera estar loco de remate y en su locura no deja de envolverse en la bandera anti yanqui y con inusitada soberbia propia de los dictadores repite una y otra vez que la prensa internacional “son puros pasquines sin profesionalismo”.

Esa prensa internacional debe estar muy preocupada por los absurdos señalamientos del todavía Presidente mexicano. Y usted se preguntará ¿por qué tanto ruido de los que AMLO llama pasquines sin profesionalismo?

Bueno, muy simple. El nacionalismo de los norteamericanos se retroalimenta por dos vías: La guerra y la economía. Y en ambos casos, la prensa se unifica. En este momento la economía gringa está ante un inminente peligro de que, si en México se aprueba la demencial reforma judicial de AMLO que destruirá a las instituciones para que solamente sus chicharrones truenen, los grandes inversionistas que han invertido en México sus millonarios capitales estarían ante el peligro de perderlos o de verse envueltos en cuestiones jurídicas que en México no se podrían resolver porque la reforma de AMLO acaba con los derechos, comenzando por el juicio de amparo. No habrá, dicen ellos, un Poder Judicial independiente en el que se pueda confiar.

