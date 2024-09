Los Judas y las lacras sociales

De pe a pa

Alberto Vieyra G.

¿Hay alguna duda de que los partidos políticos están convertidos en lacras sociales que sirven a poderosas y ponzoñosas oligarquías del dinero y a familias poderosas que los usan para lograr impunidad? ¿Cuál ética de partidos políticos, de politicastros que venden su alma al diablo por millonadas de pesos o solamente para continuar como vulgares raterillos que sin ningún pudor se convierten en Judas que se llenan la boca de espuma de honestidad valiente? ¿Vale la pena que sigamos manteniendo los mexicanos a esas lacras sociales que han conformado una jugosísima industria que se llama quehacer político, que además de robarnos ultrajan la dignidad de los sencillos habitantes con engaños, mentiras y con espectáculos grotescos y banales como el que ayer dio la familia Yunes Linares en el Senado de la República echándose en brazos del diablo? ¿No cree usted que es el momento en que los mexicanos vayamos concientizando que hace falta una nueva cultura política en la que los ciudadanos que son la fuente del poder, primero con el voto que damos a los politicastros y luego con el pago de impuestos, entienda esa la clase política que somos en gran medida sus patrones y no sus vasallos?

El ejemplo más vergonzoso de esa podrida clase política que usa a los partidos y al fuero constitucional como una patente de corso para hacer barbaridades nos lo acaba de dar la emblemática familia veracruzana Yunes que hasta hace algunos días hablaban pestes de Andrés Manuel López Obrador, de la Presidenta científica y de esa lacra social llamada Morena, pues resulta de que fueron perdonados en sus tropelías no sólo como vulgares raterillos, sino que hasta sobre Miguel Ángel Yunes Linares pesan abominables asegunes como pederasta.

Pero todos esos pecados les fueron perdonados y de pilón por su traición a la nación azteca se van cargados para el norte y también para el sur con “cañonazos” millonarios con tal de que dieran su voto para probar la reforma al Poder Judicial para darle en la madre al país acabando con la división de poderes y la destrucción de las instituciones que empuja rabiosamente un esquizofrénico llamado Andrés Manuel López Obrador, sobre quien el juicio de la historia será implacable.

El grotesco espectáculo que ofrecieron los Yunes en el Senado tachando al jerarca panista de corrupto y Marko Cortés, a su vez, hablando pestes de una familia Yunes que han lucrado históricamente bajo la cobija del Partido Acción Nacional y del PRI.

Los Yunes pasarán a la historia como lacras sociales, como auténticos Judas que lucran con la corrupción y no que sirven a la República. El poder de AMLO los dobló. Y otro que también chaqueteó como vil Judas sería el senador de Movimiento Ciudadano, Daniel Barreda, quien para evitar que su familia fuese a la cárcel prefirió pasar a la historia como otro Judas dando su voto número 87 a la súper mayoría corrupta de Morena en la Cámara alta.

Me pregunto: ¿Los dos senadores huérfanos del PRD que traicionaron primero volviéndose sin ningún rubor morenistas, los Yunes y Daniel Barreda, seguramente que tendrán que irse al exilio porque en México serán víctimas del escarnio popular por haberse vendido con AMLO, Morena y Claudia?

Gracias a ellos, la República Mexicana recibe el peor de los ultrajes políticos con la demencial reforma al Poder Judicial y falta ver cuál va a ser el costo en materia económica que tendrá esa diabólica reforma de AMLO. Amenazas de dentro y de fuera se ciernen sobre el débil peso mexicano, la fuga de capitales y el freno a la inversión extranjera en México, que es la única vía para lograr el crecimiento económico, pues si no hay inversión no habrá empleos y si no hay empleos no hay crecimiento y veremos a una nación patas pa’ rriba.

Desde hoy veremos cuál es el precio que los mexicanos tendremos que pagar por culpa de los Judas y los politicastros corruptos.

info@agenciamn.com