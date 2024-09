La cautela y en pausa

Humberto Mares N.

La incertidumbre sigue presente. Ronda por el país y los recursos se van. Miles de millones de dólares, en principio 35 mil, que están en pausa y no por la decretada por AMLO con los principales socios comerciales de México, Estados Unidos y Canadá.

El embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, dijo que sabe bien que la decisión de reformar al Poder Judicial corresponde única y exclusivamente al gobierno de México en ejercicio de su independencia y que Estados Unidos respeta la soberanía nacional de México, pero señaló que, como socio de México, EU no puede dejar de señalar que en su opinión la elección directa de jueces, magistrados y ministros por voto popular no es la mejor manera de integrar al Poder Judicial. Graeme C. Clark, embajador de Canadá en México, subrayó lo mismo a nombre del Primer Ministro Justin Trudeau.

Las grandes compañías dedicadas a colocar inversiones han manifestado su prudencia al decir que esperarán a ver cómo se desarrolla la reforma judicial.

La piedra angular de las inversiones es la certeza jurídica y lo que da confianza en el país y ante la reforma y las formas en que se aprobó los inversionistas deciden mejor tener cautela por temas como la seguridad principalmente y luego otros como el talento, la infraestructura, las comunicaciones, carreteras, etc.

Suspenden fiestas por violencia extrema

Al menos 29 municipios en siete estados del país cancelaron los festejos patrios por no contar con las condiciones para garantizar la seguridad de la población en un contexto de ataques de grupos criminales o bien por la tormenta tropical “Ileana”. Chiapas, Sinaloa, nuevo león, Durango, Michoacán, Guanajuato y Oaxaca son las entidades que suspendieron sus celebraciones cívicas con motivo de las fiestas patrias, por motivos de violencia extrema la mayoría. Chiapas con 12 municipios, Sinaloa 6 al igual que Nuevo León. Durango 2 y los restantes con 1.

En el caso de Sinaloa es principalmente por la guerra entre las bandas y de tienen en la zozobra e intranquilidad a los habitantes de Culiacán, Elota, Cosalá y San Ignacio. Los Ayuntamientos de Navolato, Ahome también suspendieron las festividades y Angostura, Mocorito y Salvador Alvarado, pero argumentaron que era por la tormenta tropical Ileana.

Finalmente, al gobernador de Sinaloa no le quedó otra que aceptar que en su estado está en plena guerra entre bandas de narcos. Al momento de redactar esta colaboración, pese a los operativos de seguridad en Culiacán y localidades aledañas, una semana de ejecuciones, balaceras y enfrentamientos dejó un saldo de 36 asesinados y 32 plagios.

El gobernador Rubén Rocha no emitió ningún mensaje ni en redes sociales y mucho menos presencial, que es la forma en que se está comunicando con las sociedad y la Secretaría de Seguridad Pública SSP se dedicó a informar con breves mensajes sobre diversos hechos de violencia en la ciudad y sus alrededores.

Ante la ausencia del gobernador Rocha, la dirección de comunicación social de la entidad desmintió que el gobernador hubiera salido de la entidad, como lo señalaban algunas versiones de redes sociales en las que se mostró una foto del mandatario en el aeropuerto de Culiacán que aseguró que la imagen no es actual. Por lo pronto, Sinaloa lleva una semana en plena guerra de pandillas y la autoridad no aparece, sólo patrulla pero no pone orden. Está rebasado el gobierno local y no sabe qué hacer.

Apuntes

El ex presidente Ernesto Zedillo, en una declaración inusual en él, opinó que la reforma Judicial que acaban de aprobar, “enterrara la democracia mexicana y lo que quede de estado de derecho”. Dijo que AMLO estaba frustrado por no tener una corte sumisa, “su intención es simplemente arrasar con el Poder Judicial como entidad independiente y profesional”. “Su frustración del presidente al no contar con una corte sumisa ha evolucionado hasta transformarse en una venganza brutal: la destrucción de la independencia e integridad del Poder Judicial para que esté al servicio de la fuerza política en el poder”

El político “cachanilla”, nacido en Mexicali, asistió a un foro organizado en la CDMX por la Asociación Internacional de Abogados, cuya directiva entregó un reconocimiento a la ministra y todavía presidenta de la Corte, la ministra Norma Piña.

Circuló en redes sociales, tanto oficiales como ciudadanas, una fotografía del presidente López Obrador y la Presidenta Electa, Claudia Sheinbaum, aparecieron juntos firmando la promulgación de la controvertida y cuestionada reforma al Poder Judicial, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, el pasado día 15 de septiembre, con lo cual entró en vigor. La imagen inédita en la historia del presidencialismo mexicano, en la que el presidente saliente aparece en la silla y a su lado, en otra silla parecida, la Presidenta entrante, que nos deja claro la asociación que hasta hoy existe.

La pregunta de hoy es: ¿Qué pasará en el PRI? Moreno Cárdenas se aferra a la presidencia. Así las cosas, hasta pronto.

