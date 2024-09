Gustavo Loza se consolida en el cine y la televisión latina

Con su gran trabajo como director y guionista

Alista su película de autor “Rinascere’, donde además actúa

Tiene gran habilidad para contar historias que resuenan con el público

Arturo Arellano

Gustavo Loza, nacido en 1970 en México, es un director y guionista reconocido por su habilidad para contar historias que resuenan profundamente con el público. Con una carrera que abarca más de dos décadas, Loza ha dejado una marca indeleble en la industria cinematográfica mexicana y más allá.

Ha dirigido y escrito una variedad de películas y series que han capturado la atención tanto de críticos como de espectadores. Entre sus obras más conocidas se encuentran “¿Qué culpa tiene el niño?” y “La otra familia”, asimismo, ha trabajado en series populares como “Los héroes del norte” y “El Pantera”.

En 2023, Loza anunció la creación de una nueva productora y varios proyectos emocionantes, incluyendo la película “Bienvenidos al Norte” y la décima temporada de la exitosa serie “40 y 20”. En este escenario su capacidad para combinar humor y corazón en sus narrativas ha sido clave para su éxito continuo. Además, está trabajando en una versión en español de la icónica serie estadounidense “Married With Children”, titulada “Casados con Hijos”, película que se rodó en Italia, que se viene a sumar a su lista de éxitos junto con “Orillese a la Orilla” un spin-off de “40 y 20”.

Le entra a la actuación

En entrevista nos contó “estamos en la temporada 11 y 12 de ‘40 y 20’ y apenas hace unas semanas, estuvimos en Italia filmando un drama que se llama ‘Rinascere’, una cinta muy personal que escribo y dirijo, además es la primera vez que le entro a la actuación junto con mis dos hijos.

Del haber incursionado en la actuación dijo “Fue algo gradual, no lo tenía planeado, solo quería hacer una película de autor y se me ocurrió la idea de integrar a mis hijos que tienen experiencia en la actuación, han estudiado y han tenido proyectos. Pero debido al tema que nos toca profundamente como familia, decidí integrarme, haciendo caso a una sugerencia, de amigos. No es la historia de mi vida ni de mis hijos, pero si nos toca muy fuerte el tema”.

Reconoce que se trata de un reto interesante “por eso es que decidí hacerlo, pero es mucho compromiso, mucha presión, estoy acostumbrando a filmar y dirigir, pero sumarle actuar es al principio un poco desesperante de mi parte, porque no estoy acostumbrado y no hay quien me cheque o me dirija. Es más lento grabar, porque cada que me tocaba tenía que regresar a ver la escena y decidir si se repetía o estaba bien. Pero ha sido una experiencia increíble, porque lo estaba haciendo con mis hijos y mi equipo, mi círculo más cercano”.

Y concluye que “Lo importante es el producto final, estamos en la edición, tenemos pensado acabar la película hacia finales de año y empezar a distribuirla. Tiene dos características, por un lado, es de autor, personal y que le vemos las características para que tenga vida larga en festivales de cine, pero por otro también le vemos su lado comercial. Básicamente cuenta la historia de una familia que tiene la necesidad de irse a Italia, se grabó en La Toscana Sicilia y en México”.

Sigue activo en la comedia

Por otro lado, destacó que afortunadamente también está muy activos en la comedia “se encuentra en Sony la adaptación de ‘Casados con hijos’, lo adaptamos a México, es protagonizada por Adrián Uribe y Sandra Echeverría, asimismo está disponible el sitcom spinoff de ‘40 y 20’ que se llama ‘Oríllese a la orilla’ en ViX, es la historia de Brayan y y Toña, quienes se vuelven policías y los mandan a trabajar a una comandancia, también contamos con María Elena Saldaña, Mario Zaragoza, Jesús Ochoa, entre otros, de modo que es un elenco de gran calidad”.

Asegura que siempre le ha apostado mucho al sitcom “a la gente le gusta muchísimo, por eso mi insistencia, no de gratis ‘40 y 20’ lleva 10 temporadas al aire, me he alejado de hacer series en general, sean dramas o comedias, y me he enfocado en el sitcom, porque las plataformas lo han pedido, siento que es una muy buena ventana. No hay tantos proyectos, pero hay que conocerlo, estudiarlo y ponerlo al alcance el público” concluyó.