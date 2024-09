Cambios de nombres y acusaciones

Desde el portal

Ángel Soriano

A propósito de las acusaciones del Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública del ex presidente Felipe Calderón, en contra del presidente López Obrador, en el sentido de que la delincuencia organizada financió su campaña electoral, se le requirió pruebas de su dicho o de lo contrario serán una más de las calumnias en contra del tabasqueño.

Y en este mar de acusaciones, de una y otro lado, están también las evidencias de corrupción de Segalmex, donde hubo malos manejos y luego de procesar a algunos malos funcionarios, se le desaparecerá como otras dependencias, para dar paso a una nueva burocracia como las que ocurren sexenalmente para borrar huellas de pasadas administraciones.

Tanto en el ámbito oficial como en los negocios ilegales, generalmente no se dejan rastros, pues para ello intervienen expertos en la materia que saben que les seguirán la pista y estas no deben estar localizables; por lo tanto, aceptar que existen evidencias -documentos. videos, fotografías diálogos- no es creíble. Lo que sí es creíble que obedecen a intereses de facciones o legítima defensa.

En el cambio de administración ocurre lo mismo: antiguas dependencias o corporaciones policiacas cambian de nombre, de logotipo, de color, de perfil y de funcionarios, pero en esencia sigue el mismo sistema de corrupción y de ineptitud, real o simulada, que permite los malos manejos para luego cambiar de color sin dejar huella.

TURBULENCIAS

Tiroteos en plena campaña electoral

En paralelo a sus mentiras, el ex presidente Donald Trump suma dos fallidos atentados, pese a los avanzados sistemas de seguridad o de protección de los candidatos presidenciales establecidos por el gobierno estadunidense como resultado de lamentables experiencias pasadas, donde sí se han sacrificado aspirantes a la Casa Blanca. Y en el caso del republicano Trump, éste cuenta con colosales recursos propios y antecedentes como mandatario, por lo que resulta increíble que los francotiradores ingresen como Juan por su casa en el perímetro donde estará tan poderoso político. Habría que investigar y demostrar que, si efectivamente fallan los sistema de seguridad, se deben perfeccionar estos, pues no es posible que en una sociedad civilizada la disputa por el poder a estas alturas se haga a base de balazos… Controvertida la postura de las fuerzas armadas de México en Sinaloa, pues el desplazamiento de miles de efectivos del Ejército, Marina y Guardia Nacional, además de las policías estatales y municipales, no puedan someter a grupos criminales. La función es, explican los altos mandos, evitar los enfrentamientos para proteger a la población; es decir, asuman una posición de árbitros, réferis o de observadores, sin cumplir con lo fundamental de garantizar la paz y seguridad de la población… Oaxaca es líder en la aprobación de las reformas implementadas por el presidente López Obrador -dadas a conocer en Querétaro el pasado 5 de febrero-, al ser el primer estado que aprobó la Reforma Judicial. Y vienen las siguientes que, de igual manera, los diputados liderados por Sergio López Sánchez, estarán al pendiente para votar por la positiva en tanto que en el resto del país los legisladores discuten el articulado… La titular de la Segob, Luisa María Alcalde, dejará su puesto a Rosa Icela Rodríguez -experta en el maquillaje de cifras-, para asumir el liderazgo de Morena al lado de Andy López Beltrán, que no se sabe si va a la secretaría general o a otros cargo, que definirá él mismo con la aprobación de la Asamblea, dijo el actual líder, Mario Delgado, inminente titular de la SEP, a la Asamblea a la que acudirá la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo…

