Kamala Harris, ¿primera presidenta de EU?

Jorge Luis Galicia Palacios

Encuestas dan como favorita a la demócrata

Bien dicen los que saben que en política no hay nada escrito, porque ésta es volátil y obedece a coyunturas. Hace aproximadamente dos meses, en este espacio, nos referimos a las dificultades por las que el Partido Demócrata y su candidato Joe Biden, en ese entonces, transitaban en el proceso electoral que por la sucesión presidencial se vive en el país de la bandera de las barras y las estrellas.

Hoy la candidata sustituta de los demócratas, Kamala Harris, hasta se da el lujo de retar a su oponente, el republicano Donald Trump, a otro debate rumbo a la nominación presidencial y para ello propuso llevar este segundo encuentro la fecha del 23 de octubre en las instalaciones de canal CNN, y no es para menos, hace dos semanas a la candidata le fue muy bien ante un desconcertado oponente que seguramente pensó en tener un día de campo como el que tuvo en su intercambio de ideas contra el actual presidente estadounidense. Eran otros tiempos y paradójicamente hasta el atentado contra el expresidente Trump le sumaba puntos a su candidatura.

Hace un par de meses, recordamos, en los Estados Unidos el partido demócrata sufría para posicionar a su candidato frente a un Donald Trump muy echado pa’delante, quien parecía enfilarse a dirigir por segunda ocasión el destino del país más poderosos del mundo, pero como en democracia los resultados se definen en las urnas, es un hecho que si hoy fueran las elecciones en el país vecino del norte de México, estaríamos en condiciones de adelantar la noticia del triunfo por primera vez de una mujer en la persona de Kamala Harris como presidenta. Faltan poco más de un mes para la elección, pero los números en las encuestas están ahí y el escenario para Donald Trump no es el mismo que contra su contrincante anterior.

LA CARTAS HABLAN.- La jornada electiva en los EU se desarrollará el primer martes de noviembre próximo, hace aproximadamente dos meses la mayoría de las encuestas vaticinaban el triunfo del candidato del Partido Republicano, hoy los estudios de opinión pública han dado un giro de 180 grados en sus resultados y dan como favorita a la abanderada del Partido Demócrata: Kamala Harris.

De acuerdo con una reciente encuesta del influyente diario The New York Times, más del 65% de los posibles votantes consideró que Harris ganó el debate y tuvo un buen desempeño frente a su oponente Trump.

Es cierto, es una encuesta, pero a diferencia de hace dos meses hoy el proceso electoral indica que al menos hay tiro entre los republicanos y los demócratas, que la contienda está dividida, pero que la vicepresidenta puede ser presidenta. Que conste.

VA MI RESTO.- No hay duda, las cosas han cambiado en el proceso electoral al otro lado de nuestra frontera norte, hoy los números de las casas encuestadoras son muy distintos porque distinta es la candidata que Donald Trump tiene enfrente. Kamala no es la candidata que titubea, no es la candidata que duda, no es la candidata que confunde a sus oyentes, no es la candidata timorata ante un parlanchín del lado de los republicanos, no, la vicepresidenta y hoy candidata del Partido Demócrata llegó a dar frescura y fuerza a un proceso electoral que parecía definido hacia el lado republicano.

En fin, la cuenta regresiva para el proceso electoral estadounidense ya está en curso y si no sucede nada relevante que cambie el rumbo de la actual coyuntura de aquí al 5 de noviembre próximo, lo más seguro es que Kamala Harris será la primera presidenta de nuestro vecino país del norte y hasta ahí porque como veo doy.

