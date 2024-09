López vs. Colosio en 2030

Los Pozos de Carlos Pozos

Carlos Pozos

[ Lord Molécula ]

El pasado domingo 22 del mes en curso, se llevó a cabo el séptimo Congreso Nacional de Morena, en el que renovaron 10 cargos del Comité Ejecutivo Nacional, incluyendo la dirigencia del partido. Así, Luisa María Alcalde es la nueva dirigente; y no menos importante es la llegada a la Secretaría de Organización de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del Presidente de todos los mexicanos, quien fue vitoreado adelantadamente como: “¡presidente, presidente, presidente!”.

Este contexto obedece a que de Morena saldrá el próximo candidato —hombre— a la Presidencia de la República para que gobierne este gran país de nombre México durante el periodo 2030-2036.

Y sobre presidentes, en días atrás el Jefe de la Nación, Andrés Manuel López Obrador, externó que “hemos tenido muy buenos gobernantes. El mejor Presidente de México, el presidente Juárez; ni modo que hablemos que en el siglo XIX el mejor presidente fue Santa Anna o Porfirio Díaz. No, Juárez. Y el mejor Presidente del siglo XX, sin duda, el general Lázaro Cárdenas. Y ahí nada más hago una acotación: un presidente idealista, demócrata como Madero no ha habido en la historia de México; y es de los mejores presidentes demócratas del mundo, Francisco I. Madero, Apóstol de la Democracia. Si me dicen: ‘¿Tres presidentes?’: Juárez, Madero y Cárdenas. Y después de esos tres, todos los demás somos de segunda, y algunos a lo mejor de tercera y de cuarta”.

Pero también hay malos presidentes, aunque para muchos la memoria es corta, yo recuerdo que, en el siglo XX, cuando era un mozuelo, escuchaba comentar a los adultos que se sabía que en Sinaloa el ejército cuidaba cultivos de mariguana, y entonces gobernaba Luis Echeverría.

En el siglo pasado, cuanto tenía 18 años, los jóvenes teníamos terror a los judiciales y nos referíamos a ellos como “perjudiciales”, entonces a cargo de “El Negro” Durazo, durante el sexenio de José López Portillo y Pacheco.

Y este tecleador que vivió crisis tras crisis, sexenio tras sexenio, cuando cada seis años eran las devaluaciones de la moneda. Incluso el ex presidente José López Portillo llegó a decir la siguiente frase: “Presidente que devalúa, se devalúa”. Ahora lo digo yo: “Presidente que sobrevalúa, se sobrevalúa y pasa a la historia”, como el presidente López Obrador.

A tan sólo 5 días de escapatoria a su rancho de Palenque, Chiapas, del Presidente de todos los mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, que concuerda con la renovación en la dirigencia de Morena, movimiento político que él fundó, pues recordemos que, en 2011 Andrés Manuel López Obrador, siguiendo una estrategia de divulgación de su proyecto político, recorrió la totalidad de los municipios del país. Esto lo llevó a constituir en 2011 una asociación civil (Morena) que respaldara su candidatura y movilizara a la gente en pos de una eventual defensa del voto.

Morena (conocido también como Movimiento Regeneración Nacional, por el nombre de la asociación civil que le dio origen) fue creado el 2 de octubre de 2011 como un movimiento político y social impulsado por Andrés Manuel López Obrador.

Una vez celebrado el Congreso Nacional de Morena, con sus nuevos liderazgos por un periodo de dos años, para López Beltrán —mejor conocido como Andy, que es el segundo de los cuatro hijos de AMLO— ya en la Secretaría de Organización, y con toda la juventud por delante y con el apellido “López” del mejor Presidente de este siglo XXI, y también con la experiencia de haber iniciado junto con su padre la conformación de Morena desde sus orígenes, con ello está preparada la pista para su carrera presidencial, que seguramente enfrentará a Luis Donaldo Colosio Riojas, por el partido de derecha que lo postule… Y hasta aquí con Los Pozos de Carlos Pozos. Y si desean que le haga su pregunta al Presidente de México en la conferencia de prensa “mañanera”, por favor háganmela llegar al correo: lordmolecularedaccion@gmail.com, vía X a: @lordmoleculaoficial, o bien, visiten nuestro portal https://www.lordmoleculaoficial.com, así como también pueden ver mi Canal Lord Molécula Oficial.