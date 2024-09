INE, listo para elección de magistrados, jueces y ministros, pero olvida detalles

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Rocha Moya no se reúne con Sheinbaum, pero sí se pasea por Polanco

Por espacio de varias horas, trabajadores del Poder Judicial de la Federación protestaron en las inmediaciones de las instalaciones del Instituto Nacional Electoral, (INE), mientras que en dicho Instituto, la consejera presidenta Guadalupe Taddei, declaró que estaban listos para comenzar lo que es, sin duda, el inédito proceso con el fin de organizar los primeros comicios para elegir a jueces, magistrados y miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por voto popular.

Específicamente, la cabeza del INE señaló: “… les decimos que ya iniciamos y estamos listos para este proceso extraordinario”. Se ocupó además de “llenar de flores” lo que a su juicio es, “un paso trascendental para la historia democrática” de México. ¿Será?

Efectivamente, y como la propia señora Taddei lo destacó, se trata de un proceso “sin precedentes” -y un ejemplo de esto es que esta información trascendió las fronteras nacionales-, que tiene como objetivo que el 1 junio de 2025 supuestamente se llevarán a cabo las primeras elecciones de jueces en México mediante el voto popular.

Lo anterior es un problema que se le queda a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, pero lo cierto es que el INE debería tomar en cuenta que por lo menos de entrada, se le van varios detalles, pequeños pero sin duda muy importantes.

El clima en el Poder Judicial sigue muy candente y la posición del Congreso continuará inamovible, lo que no ayuda en nada. Falta además, lo concerniente a las leyes secundarias, con todo y que las ministras afines al lopezobradorismo, afanositas todas, como la “pirata” Yasmín Esquivel, que quiere al precio que sea la presidencia de la Suprema Corte; la belicosa Loretta Ortiz Alhf y la siempre ineficiente Lenia Batres, andan muy activas haciendo campaña, de cara a los inéditos comicios cuando todavía no se han fijado las reglas.

No hay que soslayar el tema que de dónde saldrán los recursos que requieren estas elecciones, lo que ya de entrada está causando muchísimos problemas. Está bien que la democracia cuesta y en algunos casos, sale cara, pero la elección popular que el oficialismo pretende, de jueces, ministros y magistrados, No es democracia, es, como mucho se ha consignado, una penosa ocurrencia de quien está a punto de dejar el poder y quiere seguir proyectando su sombra, y lo va a hacer, sobre su pupila, que, por cierto, tendrá una muy desairada ceremonia de relevo presidencial, cuestión de ver la lista de quienes no se han tomado la molestia de confirmar, acaso porque el silencio habla más. ¡Qué tal!

Municiones

*** Tras quince días de violencia en Sinaloa, es inaceptable la indolencia e incapacidad de las autoridades del gobierno del estado y federales para garantizar la paz y la tranquilidad de las y los sinaloenses, aseguró la senadora priista Paloma Sánchez Ramos. La legisladora sinaloense lamentó que, en tan sólo dos semanas, se hayan reportado al menos 79 personas asesinadas; el robo de 98 vehículos y más de 70 desaparecidos, creando un clima de total incertidumbre, temor e inseguridad en el estado. “Ya son dos semanas durante las que las y los sinaloenses están secuestrados en sus casas, dos semanas en las que personas inocentes como Juan Carlos Sánchez son asesinados frente a sus familias. Dos semanas de indolencia y de incapacidad para que haya paz y seguridad en Sinaloa”, enfatizó la senadora priista. Reiteró, asimismo, su condena de que ante la creciente ola de violencia las autoridades no han logrado detener el clima de terror al que se enfrenta este convulsionado estado. Además, señaló la legisladora tricolor, no se ha hecho nada para mitigar las pérdidas económicas en el estado, que ya ascienden a más de 5 mil millones de pesos.

*** Sobre este mismo tema, muy comentado fue que el flamante e inepto gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no asistiera al Consejo Extraordinario de Morena, al que fueron convocados todos los gobernadores emergidos del oficialismo. Se dice que le recomendaron desde Palacio Nacional no asistir, no fuera que le tocara algo más que una botella de agua como la que le lanzaron a López Obrador el fin de semana en Veracruz. Total, que hoy por la mañana, Rocha Moya mostró los mensajes que le hizo llegar a la futura Presidenta: “Mil disculpas Presidenta por no estar en el desayuno con usted, fui a la Ciudad de México y hubo necesidad de regresar hoy mismo a Sinaloa. Se presentaron situaciones que urgieron mi presencia. “Las cosas aquí mejoran, pero debo estar muy pendiente, con sensibilidad y compromiso, por eso regresé. La sociedad está muy sensible. Disculpe usted, sólo quiero ser mejor para servir mejor a su proyecto de nación. Abrazos afectuosos”. Llama poderosamente la atención la parte en que el gobernador asegura “las cosas aquí mejoran”, ¿de qué estado estará hablando?, y que reduzca la situación de inseguridad y terror que deja tras de sí la guerra entre los “Chapitos” y los “Mayos” a una cuestión de sensibilidad. Pero eso sí, Rocha Moya se dio tiempo para acudir a uno de los mejores restaurantes del rumbo de Polanco.

*** Que siempre sí se queda Rogelio Ramírez de la O al frente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien estaba dispuesto solamente a presentar el paquete presupuestal para 2025 el 15 de noviembre y ya. Sin embargo, mucho se comentó en los corrillos políticos que ya hubo una comunicación y la futura Presidenta simplemente le pidió paciencia, prometiéndole que después de un breve tiempo, Ramírez de la O podría poner a piezas importantes de su equipo en las posiciones que considerara porque es un hecho que el del titular de Hacienda, es un perfil muy técnico, no político y ocupa gente de su entera confianza. Porque cierto es que el aún titular de la SHCP, no tiene ninguna necesidad de aguantar que se le impongan recomendados. El responsable de las finanzas públicas cuenta con un prestigio propio; tiene su propio despacho al que han llegado clientes internacionales, así que irse del gabinete de Sheinbaum, -en el caso de que eso hubiera ocurrido-, no le causaba ningún problema. Quizás se hubiera visto en más problemas la Presidenta Electa. ¿Será?

*** Como plañidera el presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña se sigue lamentando de la agresión de la que fue víctima en el Aeropuerto de la Ciudad de México, en una sala VIP. Lo que impresiona es que haya utilizado a todo el equipo de abogados del Senado e incluso, a las bancadas del oficialismo para defenderse. ¿Y los espectáculos que brindó en el pasado este controvertido personaje?, por ejemplo, cuando para no pagar el servicio de WC de una gasolinera, ¡siete pesos le cobraban!, hizo sus necesidades en plena carretera o cuando se tiraba en plena calle a protestar. En fin.

morcora@gmail.com