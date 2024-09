Las nuevas caras de Morena

Así las cosas…

Humberto Mares N.

Morena llevó a cabo su asamblea nacional para decidir su nueva planilla para integrar el grupo de mando, más bien de ejecución de órdenes a cumplir. Se confirmó que la actual secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, será la próxima presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de Morena y que Andrés Manuel López Beltrán (Andy), hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, como secretario de Organización de Morena. Andy, como es conocido, fue propuesto por el senador Héctor Vasconcelos, quien durante su campaña por la candidatura presidencial anunció que Andy sería “secretario de la 4T”. No lo fue, pero está muy cerca, porque desde su posición política en Morena, tendrá la plataforma para repartir instrucciones que lleguen desde Palenque.

Mientras tanto, Andy, quien por fin saldrá de las sombras para ejercer públicamente el poder que ha obtenido en el sexenio de su padre, quien, aseguró, que “se va al retiro”. “Dijo que se iba a retirar cuando hubiera un relevo generacional, y quiero que todos entendamos que cuando se habla de ese relevo, se habla de nuestra Presidenta Electa, Claudia Sheinbaum”, dijo López Beltrán.

Entre líneas López Beltrán deja claro que él es el relevo generacional es él y lo vamos a ver, porque su siguiente paso será buscar las candidaturas a la jefatura de Gobierno de la CDMX y luego la presidencia, en el 2030 y 2036, para seguir los pasos de su padre. Al tiempo.

EU, cómplice de los narcos y la violencia en Sinaloa: AMLO

Estados Unidos es corresponsable de la situación de confrontación e inestabilidad que hay en Sinaloa, tras el secuestro y traslado a ese país del narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada sin conocimiento de México, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

AMLO insiste que debido a que el operativo realizado para extraer. Si ahora estamos enfrentando en Sinaloa una situación de inestabilidad, de confrontación pues se debe a que tomaron detener a Ismael “El Mayo” Zambada y a Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo” Guzmán, y no estamos de acuerdo en que se ignore a México porque aquí tenemos el problema, dijo el Presidente en su conferencia matutina.

Resulta difícil entender esta posición del presidente López y su gobierno, lo que sí resulta fácil es deducir que hasta la fecha no saben qué pasó.

AMLO insistió en que no se puede actuar así, sin tomar en cuenta al gobierno de México. No puede haber una relación de cooperación cuando se toman medidas unilaterales, no puede aceptarse eso, declaró en su conferencia matutina.

El operativo estadounidense no fue correcto, “no puede ser correcto porque asesinaron a personas, fue totalmente ilegal y estaban esperando al “señor Mayo” agentes del Departamento de Justicia. Perdieron la vida algunas personas, bueno el ex Rector de la Universidad, y luego la secuela es lo que está pasando ahora, añadió.

Los números nos dicen que hasta el fin de semana pasado se habían registrado 70 muertos en dos semanas de refriega.

Apuntes

AMLO fue recibido en el estado de Veracruz por parte de trabajadores del Poder Judicial de la Federación con gritos de “¡dictador!”. Los manifestantes, frente a la casa Benito Juárez del puerto de Veracruz, lanzaron en contra del presidente López y el gobernador Cuauhtémoc botellas de agua, monedas y frutas.

En contraparte, el fin de semana se publicaron notas informativas sobre la opinión de los ciudadanos de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, en donde los números dicen que siete de cada 10 mexicanos aprueban las decisiones que ha tomado la próxima Presidenta, según la más reciente encuesta nacional en vivienda de Buendía Márquez realizada para el periódico “El Universal”.

La luna de miel de Sheinbaum Pardo va acompañada de expectativas optimistas sobre su gobierno y el 40 por ciento están en contra, pero lo curioso es que esa cifra, no aglutina a los opositores, sino a los llamados independientes. Aquellos ciudadanos que se declaran apartidistas y votan por uno u otro.

El fin de semana pasado asesinaron a 268 personas en el país, 90 personas diarias. Seguimos con las cifras que dejarán a este sexenio de la 4T como el gobierno más violento de la historia. Seguramente pasarán la cifra de 200 mil. Lo sabremos el próximo fin de semana.

Pasó sin problemas la iniciativa de adherir a la Guardia Nacional a la Sedena, a lo que la senadora Lilly Téllez criticó y exhibió a funcionarios de primer nivel de Morena. Todos estaban a favor de regresar el ejército a los cuarteles, cuestión que no sucedió. Hoy apoyan la militarización. Así las cosas, hasta pronto.

