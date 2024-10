BMG lanza songbook de Gilbert O’Sullivan

Uno de los cantautores más venerados de su generación

Versiones moderadas de 12 canciones de su extraordinario catálogo

BMG publica hoy Songbook, un viaje recién grabado y desnudo a través de 12 canciones de la ilustre carrera de Gilbert O’Sullivan.

La idea de Songbook surgió tras el espectáculo de O’Sullivan en el Barbican en 2022 (en el que Tim Burgess, de The Charlatans, hizo dúo con él en ‘Nothing Rhymed’). A BMG se le ocurrió la idea y sugirió a O’Sullivan que lo grabara de tal manera que capturara la instrumentación y la interacción entre él y el guitarrista Bill Shanley.

Tras seleccionar cuidadosamente las 12 canciones que serían regrabadas, Gilbert insistió en que las canciones debían grabarse en un local sin público y no en un estudio. A partir de entonces, la grabación tuvo lugar durante dos días a finales de 2023 en Lafayette, King’s Cross, con O’Sullivan al piano, los guitarristas Bill Shanley y Andy Wright (Simply Red, Jeff Beck, Simple Minds e Imelda May) y Gavin Goldberg en la producción.

El álbum resultante es un viaje a través de la extraordinaria composición de este maestro, uno de los compositores más talentosos y brillantes de su generación.

A las canciones icónicas de los inicios de O’Sullivan ‘Nothing Rhymed’, ‘Alone Again (Naturally)’, ‘We Will’ y ‘Happiness Is You and Me’, se unen canciones de los álbumes más recientes de Gilbert, incluyendo ‘Dansette Dreams and 45s’ de 2018 y ‘I’ll Never Love Again’, y ‘Blue Anchor Bay’ de 2022, canciones que igualan en brillantez a sus primeros trabajos.

La intimidad de Songbook ejemplifica la mezcla única de Gilbert O’Sullivan de artesanía melódica, juego de palabras ingenioso, agudeza tópica y humor surrealista, que le ha dado una carrera duradera y entrañable.

La habilidad de O’Sullivan para componer canciones ha sobrevivido y trascendido las modas, las ventas millonarias mundiales y los elogios de la crítica, en una carrera que ha abarcado 55 años y Top 10 de singles y nº 1 en todo el mundo, incluido el clásico ‘Alone Again (Naturally)’, que encabezó las listas estadounidenses durante seis semanas y le valió tres nominaciones a los Grammy.

El reconocimiento británico no tardó en llegar con las canciones ‘Clair’ y ‘Get Down’, que alcanzaron la cima de las listas de singles del Reino Unido, y su LP “Back to Front”, que encabezó las listas de álbumes.

Ese mismo año, en la 18ª. Hasta la fecha, ha ganado tres premios Ivor Novello y, en los últimos tiempos, ha actuado junto a otros artistas en BBC Proms in the Park, ha hecho cuatro apariciones en Glastonbury, incluido el escenario principal, y ha realizado numerosas giras por el Reino Unido, Irlanda, Europa, Japón y América.

El álbum autotitulado de 2018 de Gilbert, producido por Ethan Johns, fue aclamado en su lanzamiento por la revista MOJO y aseguró su posición más alta en las listas durante cuatro décadas. Su álbum de 2022 ‘Driven’ se convirtió en su álbum mejor recibido por la crítica hasta la fecha, galardonado con cuatro estrellas en MOJO’, Uncut y Record Collector, y la revista Shindig! lo proclamó su mejor álbum hasta la fecha.

Su legado e influencia han sido reconocidos por artistas tan diversos como Paul Weller, Nina Simone, Neil Diamond, Pet Shops Boys y Elton John, James Murphy (LCD Soundsystem), Paul Heaton, Ron Sexsmith, Mick Hucknall, Boy George, The Lemon Twigs, Cmat, Michael Bublé y Diana Krall.

Este año Gilbert recibió la ‘Libertad de la ciudad de Waterford’, en Irlanda, su lugar de nacimiento.