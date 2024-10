Guardia Nacional y derechos indígenas

Desde el portal

Ángel Soriano

En su último día de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador promulgó las reformas constitucionales para adherir la Guardia Nacional a la Sedena y la relativa a la de derechos de los pueblos indígenas, dos de las 20 anunciadas el 5 de febrero pasado, y que han pasado una vez que Morena tiene mayoría calificada en el Congreso de la Unión y 26 legislaturas locales.

Y si bien de la constitucionalidad de las reformas no hay duda porque se ha cumplido con lo establecido para modificar la Carta Magna, en resultados no se ve claro. Persiste la violencia y el terror en vastas regiones del país, dominadas por la delincuencia, sin que las reformas cumplan con su cometido -fundamental- de garantizar la paz nacional.

Desde luego que los problemas de las comunidades son ancestrales y sucesivamente aplazadas por gobiernos de distintos niveles, no han sido incorporados al desarrollo nacional y pese a que están rodeados de vastas riquezas, los pueblos originarios carecen de lo básico para acceder a la educación, la salud y el ingreso suficiente por falta de atención en esos rubros.

Sería conveniente, en tanto, que el Congreso de la Unión y los locales establecieran que, junto con las reformas aprobadas, también se ofreciera el cumplimiento de los objetivos: pasar a la Sedena no implica que la GN cumpla con tranquilizar, por ejemplo, a Sinaloa. Siguen los enfrentamientos armados, las ejecuciones y muertes en diversas zonas del país; no cumplen con su función.

TURBULENCIAS

Notable impulso al sureste de México

Con 1,554 kilómetros de vías, el Tren Maya impulsará en forma definitiva el desarrollo del país, al abrir su incalculable riqueza natural, arqueológica, artesanal y gastronómica de lugares poco frecuentados o desconocidos y que hoy permitirán el arribo de visitantes y dinamizar el comercio y los servicios en la región. Se aprovechó la experiencia, decisión y disciplina de las fuerzas armadas para realizar una magna obra que estuvo acompañada de la operación política para apaciguar las protestas de las organizaciones ambientalistas y los deseos de progreso de las comunidades ahora beneficiadas… En los dos últimos sexenios -Calderón y Peña Nieto- se condonaron a grandes empresarios y corporaciones impuestos por 400 mil millones de pesos y el costo del Tren Maya fue de 500 mil millones de pesos, lo que demuestra que es posible realizar grandes obras con ingresos propios sin recurrir al endeudamiento o aumentar impuestos, señaló el ahora ex presidente López Obrador en Chetumal al explicar de dónde salió el financiamiento para la colosal obra… La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, en la visita del ex presidente y la ahora presidenta constitucional Claudia Sheinbaum, enumeró las obras realizadas en la entidad, principalmente en Cancún, para descongestionar la zona turística y dar movilidad a la población que sufría de congestionamientos viales por la saturación vehicular y tránsito de personas. Mara Lezama manifestó que ese destino es otro gracias al apoyo del presidente López Obrador… A Claudia Sheinbaum tocará ahora impulsar la nueva reconstrucción del devastado Acapulco con dos huracanes en menos de un año que dejaron un panorama de desolación, para lo cual se necesita superar errores y deficiencias con Otis para enfrentar los embates de la naturaleza; una efectiva planeación será fundamental, pues “John” exhibió que se necesita una nueva estrategia de crecimiento urbano y no basarse en típicos modelos que dejan al descubierto deficiencias para proteger a la población en general. Unidades habitacionales en zonas vulnerables y deficiente alcantarillado son, por lo menos, causantes de inundaciones y destrozos que deberán corregirse en esta nueva etapa.

