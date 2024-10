A esperar hechos, no palabras

Espacio Electoral

Eleazar Flores

TIEMPO PARA DESENGAÑARNOS-. Con razón, o no tanta, por el OPTIMISMO evidenciado en algunas reseñas periodísticas, acerca de varios eventos relacionados al CAMBIO DE GOBIERNO, mi interlocutor en eventos estelares también pidió opinar en torno al tema, petición concedida para no sentirse discriminado en este TIEMPO DE MUJERES.

Se trata del filoso y acucioso DON TEOFILITO, integrante de la gloriosa generación de la JUVENTUD ACUMULADA, privilegiada también en estos tiempos cuatroteros, por lo que ni tardo, ni lo que se le parezca, externó sus puntos de vista, van:

Saludar a la presidenta de la Corte, Norma Piña, no significa firmar la paz, la misma presidenta lo advirtió en su discurso, así que ni la pena vale lanzar las campanas a vuelo, la MISERIA ¿HUMANA? la evidenció el ex presidente que lo negó .

Combatir la CORRUPCIÓN será cuando la Presidenta exija cuentas al responsable del MEGAFRAUDE a SEGALMEX IGNACIO OVALLE, pues mientras siga gozando de LIBERTAD y hasta de un cargo en el gobierno, será mentira el pronunciamiento de NO MENTIR, NO ROBAR, etc.

Por respeto a la INVESTIDURA PRESIDENCIAL, que la susodicha no ha pedido, pero por elemental prurito de ser mujer lo hago, omito el VULGAR PRONUNCIAMIENTO del IBEROMEXECANO Paco Ignacio Taibo ll, cuyo papel al frente del FONDO DE CULTURA ECONÓMICA ha sido PÉSIMO y lo que sigue, pero aun así ha sido ratificado en el cargo, o sea que no las volvió a…

La EXCLUSIÓN DE LA OPOSICIÓN en la integración de comitivas de RECEPCIÓN-DESPIDO a llegadas y salidas, tanto del aún presidente Andrés Manuel López Obrador como de la entonces PRESIDENTA ELECTA Claudia Sheinbaum Pardo, compuestas solamente por legisladores-as del PT, PVEM y, por supuesto, MORENA, fue humillar a panistas, priistas y emecistas.

ESCLARECER por parte de la asesora presidencial jurídica, ERNESTINA GODOY, la FALSIFICACIÓN de un documento oficial como lo es la LICENCIA DE MANEJAR, en el que se basó todo el procedimiento de acusación y encarcelamiento por más de tres años en perjuicio de ROSARIO ROBLES, ante lo cual la señora Godoy guarda silencio total.

Hasta aquí las opiniones respetables del fijado Don Teofilito, a quien difícilmente se le puede contradecir, pero si usted tiene argumentos tendrá espacio.

En cuanto a sus CIEN PUNTOS poco hay que cuestionar a la Presidenta, salvo que se tenga suficiente presupuesto para empezar, pero sobre todo para concluir planes y programas costosísimos, cuyos montos se desconocen; pero sí se apoyará en el PUEBLO UNIFORMADO para la ejecución y recurrir al gastado renglón de no fiscalizar por tratarse de OBRAS DE SEGURIDAD NACIONAL, iremos mal.

En cuanto a las MAÑANERAS y sus nuevas REGLAS, se ve la mano del hoy COORDINADOR DE ASESORES, JESÚS RAMÍREZ más que de la desconocida vocera.

elefa44@gmail.com