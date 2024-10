Facilitan en Edomex la regularización de vivienda para heredar con certeza jurídica

Trámite fácil y económico

Valle de Bravo, Estado de México.— Las acciones que realiza el gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez para dar certeza jurídica a la tenencia de la tierra para uso habitacional están transformando la vida los mexiquenses y ahora, con un título de propiedad o posesión, más de 2 mil 700 familias pueden heredar o regularizar el patrimonio familiar, tal como lo hicieron la señora Bibiana Aguilar y sus hermanos.

“Somos cuatro hermanos los que realizamos el proceso, este terreno digamos que nos lo dieron mis papás y ahorita ya cada uno tiene sus papeles; mis papás ya están tranquilos porque ya todo está a nombre de cada uno, y ya están tranquilos porque no va a haber reclamos de herencias”, comentó esta ama de casa que vive en Valle de Bravo. El Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (Imevis), órgano sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura (Sedui), es el responsable de dar certeza jurídica al patrimonio de las familias mexiquenses, con asesorías gratuitas para iniciar el trámite.

El Imevis mantiene una colaboración interinstitucional con el Poder Judicial del Estado de México (PJEdomex) y el Instituto de la Función Registral (IFREM), además de tener 124 convenios de colaboración firmados con igual número de Ayuntamientos, lo que le permite ofrecer a las familias mexiquenses trámites de regularización fáciles y a muy bajo costo.

Del total de títulos entregados, el 50 por ciento han sido para mujeres, quienes ya pueden acceder a servicios públicos, verán incrementado el valor de su hogar y se les facilitarán los procesos de transmisión de la propiedad como venta, donación o herencia.

La señora Bibiana es una de esas beneficiarias que se acercó al Imevis y ahora tiene el respaldo de una propiedad a su nombre para mejorar la calidad de vida de ella y su familia. “Después de un proceso de aproximadamente siete meses, tengo mi título de propiedad y ya estoy contenta porque por fin siento que ya es mi propiedad, ya no tengo peligro de que alguien llegue y lo reclame; entonces ya estoy contenta”, expresó.

El Imevis cuenta con ocho vías de regularización: cancelación de hipoteca, consumación de la usucapión por inscripción de la posesión, escrituración notarial, inmatriculación administrativa, inmatriculación judicial, juicio ordinario de usucapión, juicio sumario de usucapión y solares urbanos.

“Fue bien, todo, siempre me llamaban para comunicarme qué se necesitaba, qué proceso seguía; tenía que sacar papeles en el Ayuntamiento y me decían cómo sacarlos, qué se necesitaba; entonces creo que el trato fue bueno y no fue tardado, sí me decían de repente hoy tienes que llevar los papeles o te damos dos días, y el tiempo que nos daban estuvo bien, y fue fácil, se me hizo muy accesible”, comentó sobre su experiencia para tramitar su título de propiedad.

Finalmente, la señora Bibiana hizo una invitación a quienes, como ella y sus hermanos, quieren proteger el patrimonio de sus familias y no heredar problemas: “Es importante tener todos tus papeles en regla y con Imevis, te ayudan a hacerlo fácil, hacerlo con las personas adecuadas y con un precio económicamente, pues, es muy accesible”.