“Golpes aguados” en la mesa

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Horror ha causado en la población de todo el país, el asesinato del alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos Catalán, y no han dejado de sorprender la reacción que han tenido dos mujeres respecto a este sangriento hecho que sin duda son ominosos avisos de parte del crimen organizado que está metido en todo y prueba de ello es que Arcos Catalán había pedido seguridad para él, luego del asesinato del secretario del Ayuntamiento. Y ya se ve, en este segundo piso de la errada y llamada Cuarta Transformación, ni caso le hicieron a un hombre, cuyo proyecto era lograr la paz en Chilpancingo.

¿Será porque el asesinado alcalde no militaba en Morena?, ¿será que el oficialismo está más ocupado en otro tema que se les quema en las manos, léase, la controvertida reforma al Poder Judicial?

En su mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum condenó el crimen y dijo que, “se están haciendo investigaciones necesarias para saber cuál fue el motivo y cuál fue el móvil y, por supuesto, hacer las detenciones correspondientes… Se están haciendo todas las investigaciones necesarias, se está colaborando con la Fiscalía del Estado y se está viendo si es necesario atraer el caso para la Fiscalía General de la República”.

Por su parte, la flamante y siempre ausente gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, por sus redes sociales, “condenó enérgicamente” el asesinato de Arcos Catalán, que apenas llevaba unos cuantos días en su cargo.

¿Qué habrá querido decir la gobernadora Salgado con eso de “condenar enérgicamente”? Porque desde antes de este artero crimen, Guerrero está incendiado sin que la hija del senador Félix Salgado haya hecho algo para por lo menos mitigar el clima de inseguridad que se vive en dicha entidad. Un botón de muestra son los asesinatos de comerciantes de pollo, esto, sin olvidar la extorsión que priva en todo el estado.

Cuando este tipo de sucesos ocurren, la gobernadora Salgado tiende a desaparecer, a esfumarse, porque también está su total incapacidad cuando los estragos del huracán “Otis”, que a un año de distancia, todavía hay damnificados que no han recibido ayuda alguna y luego vino “John” y las dificultades aumentaron, ante la inacción de Evelyn Salgado.

Y si hablamos de una actitud enérgica, habría que recordar un hecho que tiene que ver con otro tema, pero que podría ser ilustrativo.

Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, (SCJN) admitió analizar la constitucionalidad de la controvertida reforma al Poder Judicial, las ministras afines al lopezobradorismo, la pirata Yasmín Esquivel y la ministra que dice ser del pueblo, Lenia Batres, acusaron que esto derivaría en un golpe de Estado.

Al respecto, la jefa del Ejecutivo habló de que más bien la Corte había dado un “golpe aguado”.

Bueno, pues con todo y que esta administración hoy presentará la estrategia en materia de seguridad y combate al crimen organizado que —eso sí— estará aparte de aquella máxima sin sustento de los “abrazos, no balazos” y se tiene previsto reducir los homicidios en las 10 ciudades más violentas, —según lo reportó el diario The Wall Street Journal— donde entran Culiacán, Celaya, por citar sólo dos, y deberían estar enlistadas Chilpancingo y Acapulco, tanto ella como la ausente gobernadora Salgado, son las que de entrada, están dando “golpes aguados” en la mesa, en este preocupante rubro, ¿o no?

Municiones

*** Y hablando, por cierto, de la controvertida reforma al Poder Judicial, ayer, la Suprema Corte de Justicia turnó al ministro Alberto Pérez Dayán la controversia en la que determinará si puede revisar la reforma judicial y, en su caso, matizarla o anularla. No obstante, hay muchas dudas que persisten porque por ejemplo, no se sabe cuándo y qué presentará el ministro Pérez Dayán, es decir si presentará un proyecto basado en argumentos de fondo sobre el tema, o bien, se limita a señalar sobre la facultad de la SCJN para revisarla o no. En este sentido, cada uno de los actores involucrados, va por su camino. Cuestión de revisar que a falta de diálogo, porque el oficialismo de plano le declaró la guerra a la Corte, la presidenta Sheinbaum considera que no vale ninguno de los amparos interpuestos y ahora sí hace como “que no ve ni oye” y advierte que la reforma va porque va. Al igual lo hacen Morena y rémoras en el Congreso y el presidente. En el INE están más que hechos bola, pues no han asimilado el tamaño del problema que tienen enfrente porque muchas instrucciones le giran tanto desde el Congreso como desde la Presidencia de la República, pero de los dineros, nadie dice absolutamente nada, menos, de dónde saldrán esos recursos. Otros detalles de cómo serán las campañas de quienes aspiren; qué tiempos se les darán en radio y televisión y todo esto nos lleva a una sola cuestión; no hay certeza jurídica y el “pueblo sabio y bueno” menos tiene idea de cómo será el proceso de elección ni a cuántos se deberán elegir. Vale un comentario extra, con lo que ocurre en Sinaloa y con lo sucedido en Chilpancingo, bien podría inferirse que el narcotráfico tendrá manga ancha en las elecciones de magistrados, jueces y ministros, ¿o no?

*** Al respecto, el coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, manifestó que la reforma judicial, “no tiene consenso nacional, que se hace desde una mayoría artificial y, por lo tanto, no hay una legitimidad verdadera. Y que, además, no se texteo, no se hizo ningún simulacro, no se contrataron especialistas que determinen la mecánica de la votación, esta elección va a un precipicio. Por otro lado, pusieron tantas cosas en la reforma constitucional que seguramente en la secundaria vendrán contradicciones. Yo creo que debería haber prudencia en la mayoría y en el gobierno y hacer una pausa para empezar, para que vean si es factible realizar esa elección o no”.

*** Sí, efectivamente, hubo jaloneos en Morena por ver quién presidía la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, pero el flamante nuevo presidente Sergio Gutiérrez Luna ya la tenía calculada y pese a los muchos errores y dislates que cometió cuando tuvo esa misma posición en anterior legislatura, echó por tierra el argumento que esgrimió ni más ni menos que la diputada Olga Sánchez Cordero de que era mujer, que como dice la presidenta Sheinbaum, es tiempo de mujeres y llegamos todas y al final, a la ministra en retiro le cobraron no haber estado presente en la tensa y larguísima discusión de la reforma al Poder Judicial. Se habló también de María de los Dolores Padierna, pero está visto que la diputada morenista no atraviesa por su mejor momento.

morcora@gmail.com