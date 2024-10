Senador Barreda, de MC, debe renunciar

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Sigue impune la burla del emecista

Mintió sobre su desaparición y “secuestro”

Gobierno de Layda, exhibe sus embustes

Era el “plan B” de Adán López, para Judicial

Lenia, su “realidad” contra la Constitución

Airbus, inversión en planta de Querétaro

Embajadora Delphine Borione, apoyo a Sanofi

Salvar la civilización es salvar la vida de un pueblo

Víctor Hugo (1802-1885) Novelista francés

El 10 de septiembre, durante el debate para la reforma judicial, varios legisladores de Movimiento Ciudadano, encabezados por Jorge Álvarez Máynes, ex candidato presidencial; Clemente Castañeda, líder de los naranjas en el Senado, Juan Ignacio Zavala, Ivonne Ortega e incluso panistas como Lilly Téllez, denunciaron en la tribuna de la Cámara alta, el secuestro del senador Daniel Barreda y el diputado Paul Arce, líder de los diputados de ese partido en el Congreso de Campeche.

El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, juró ante El Kapital, de Marx, claro que estoy exagerando, que no estaba secuestrado y que había hablado con las autoridades locales, quienes le aseguraron que se encontraban libres. Al final, tenía razón.

La desaparición de Barreda era clave. Era el “plan B” del presidente del Senado, Adán Augusto López, para asegurar la votación y tener la mayoría calificada apoyar la sumisión del poder judicial al Presidente de la República.

El “plan A” era la traición al PAN de Miguel Ángel Yunes. Nos queda claro que acordó con el gobierno de Morena no ser juzgado hasta prisión por multimillonarios desfalcos contra Veracruz y los municipios del Puerto y Boca del Río.

Pero vayamos al tema de Daniel. La desaparición sacudió el avispero. Era un asunto mayor su “secuestro”, en momentos definitorios de México. Inaudito que un senador fuera secuestrado, aparentemente, por el gobierno de Layda Sansores, de Morena, durante la discusión de un tema de gran sensibilidad.

Pero aparece un personaje que es digno de tomar en cuenta. Virginia Lizama Centurión, presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Campeche negó, 10 días después de este hecho, que Daniel Barreda estuvo en el juzgado durante la discusión de la Reforma Judicial. Reporteros que se encontraban en las instalaciones, vieron que el inmueble estaba vacío y sólo un guardia lo custodiaba. Ahí están los videos con los que se tomó evidencia de las mentiras de Barreda.

Virginia dijo que cuando comenzó a ver los comentarios en las redes sociales, sobre que había sido detenido el padre de legislador naranja, se comunicó con el Presidente de la Sala Penal del Tribunal, quien le negó la supuesta captura en la madrugada de aquel triste 11S.

La realidad es que ni el papá, ni Barreda, ni Paul Arce se encontraban detenidos. Estaban escondidos en alguna de sus propiedades y, nos dicen, que a carcajada abierta veían el desarrollo de la sesión, cuando hablaban de su desaparición.

Virginia afirmó que todo fue una mentira con el fin de justificar su inasistencia daría en automático, la mayoría calificada; el voto 86, en el caso que Miguel Ángel Yunes hubiera traicionado su acuerdo con Adán.

Han pasado los días y la semanas, y no hemos visto una sola declaración del líder de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, sobre este acto burlón de Barreda en contra de sus propios compañeros y de gran parte del pueblo de México, que no votó por el oficialismo de Morena.

Legisladores como el mismo Clemente Castañeda, Ivonne Ortega, Alejandra Barrios, Luis Donaldo, Colosio y otros más, han preferido guardar silencio antes de cuestionar la probidad y la calidad moral de Barreda Puga y del diputado local Paul Arce. ¿No merecen una disculpa pública del campechano?

Un personaje como este, por pudor, debe renunciar. No puede burlarse del pueblo. Si estaba a favor de la reforma judicial, lo hubiera manifestado, es legítimo. Pero traicionar su palabra empeñada es un insulto a la inteligencia de los mexicanos. Si cree que son tontos millones de electores, veremos lo que ocurrirá en los próximos comicios. Nos encargaremos de recordar esta falacia mezquina de Daniel Barreda Puig.

Ya basta de legisladores, mentirosos, oportunistas, sinvergüenzas, mezquinos, sumisos, bribones, granujas e impresentables.

Si alguien dice que estoy insultando al legislador, de ninguna manera. Solo describo sus actos.

PODEROSOS CABALLEROS

LENIA BATRES: Sabrá la ministra Lenia Batres que exagera y que no tiene argumentos constitucionales para exigir juicio político para los ministros que admitieron a trámite una consulta que busca impugnar la Reforma Judicial. Es un discurso de asamblea estudiantil del auditorio Che Guevara. Además, calificarlo como un “golpe de Estado” es una completa mentira. Revisar los actos del presidente es la función de la Corte. No sirve sólo para agacharse ante un político. El Presidente es un mexicano más. No es más, ni menos, que cualquier otro mexicano. Si el capricho de un sólo hombre es suficiente para someter a todo un país, se llama autoritarismo, totalitarismo… fascismo, pues.

AIRBUS: Bajo el liderazgo de Guillaume Leprince, Airbus Helicopters expandirá su plata en Querétaro, para fortalecer su producción de aviones comerciales de pasillo único. La inversión incluirá maquinaria avanzada para la producción de puertas y otros componentes. Así aumentará su plantilla laboral, 800 empleados para finales de la década. La expansión forma parte de la transformación de la cadena de suministro para satisfacer la demanda creciente de aviones. Construirán, además, un nuevo centro para taladrado y remachado de revestimientos exteriores.

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y GOBERNANZA

SANOFI: Bajo el liderazgo de Matías Caride, Opella, la Unidad de Consumo de Sanofi y líder global en medicamentos de venta libre (OTC), invertirá, en 8 años, 2,300 millones de pesos en Ocoyoacac, Edomex. De esa suma, 1,100 millones de pesos están destinados al Proyecto Aztlán, un nuevo centro de producción del probiótico Enterogermina. El anuncio lo hizo en sus instalaciones, ante la embajadora de Francia en México, Delphine Borione; y representantes de los gobiernos federal y local. El Proyecto Aztlán generará 500 empleos. Asimismo, Caride afirmó que están impulsando la sustentabilidad, ya que nuestra ambición es tener una planta con energía 100% renovable, envases reciclables y un proceso de producción carbono neutral, en donde se está destinando gran parte del otro monto anunciado.

