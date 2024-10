Los nuevos tiempos

Así las cosas…

Humberto Mares N.

Hemos entrado a una etapa peligrosa y decepcionante para el futuro de nuestro país. Los hechos están a la vista. La reforma judicial, con una lluvia de cambios y nuevas leyes, la forma en que se está haciendo y las consecuencias de ello. Resulta difícil entender que mediante una tómbola el Poder Legislativo elija a los miembros del Poder Judicial. Son pares.

Entramos a un terreno muy sinuoso y poco confiable. No podemos elegir a nuestros jueces y magistrados por medio de una tómbola, como si fuese una rifa de la feria del pueblo, sin tomar en cuenta la experiencia, curriculm, en caso de miembros activos, su historial profesional y soluciones de casos, etc. Resulta que te juzgará el más popular y no el más eficiente y especialista en el tema.

El ejercicio llevado a cabo el sábado anterior en el Senado de la República donde el salón del plenos se convirtió en un salón alterno de la lotería o de cualquier feria pueblerina, con dos tómbolas, se decidió el futuro de 850 plazas de jueces y magistrados, de la cuales 139 están vacantes y serán llevadas a votación popular el 1 de junio de 2025. Por sorteo se despidió a 711 jueces y magistrados titulares.

La sesión de este sábado duró seis horas. Sin la presencia del PAN y MC, pero con un notario público para levantar fe de los hechos, el Senado concretó el sorteo para definir las 850 plazas del Poder Judicial que se elegirán en voto directo el 1 de junio de 2025. El INE, encargado de llevar a cabo la elección, no estuvo presente.

La sesión ordinaria inició a las 09.40 horas con un quorum de 66 senadores uno más del mínimo y se prolongó por más de seis horas con la presencia del notario público número 171 de la Ciudad de México, Juan José Barragán Abascal, y su presidente, el senador Fernández Noroña, que explicó en tres ocasiones que la dicha elección será escalonada. Los que no entran el año que entra, entrarán en el año 2027.

De inmediato inició la lluvia de solicitudes de retiros voluntarios y jubilaciones adelantadas por parte de miembros de esas plazas que no desean participar.

La dinámica y la forma en que se llevará a cabo no está clara y creo que así seguiremos. Lo cierto es que bajo estas condiciones y reglas, los ciudadanos tendremos que definir según el registro de hasta cinco mil 379 aspirantes participantes en la elección judicial de 2025 para votar por 881 juzgadores federales entre ministros, magistrados electorales, magistrados de disciplina, magistrados de Circuito y jueces de Distrito.

Por lo pronto, los integrantes de la Comisión de Justicia en San Lázaro aprobaron las leyes secundarias que establecen las reglas de la elección de jueces magistrados y ministros el próximo 1 junio de 2025, que envió la presidenta Claudia Sheinbaum, entre reclamos de la oposición por no acatar las suspensiones judiciales emitidas por varios jueces, aprobaron las reformas a la Ley General de Procedimientos e Instituciones Electorales y la Ley de Medios de Impugnación quedaron avaladas por mayoría de votos por Morena y sus aliados PT y PVEM quienes votaron a favor con el argumento de que el Poder Judicial se debe reformar porque ha sido un poder corrupto sometido a intereses económicos.

En tanto, el diputado priista Emilio Suárez pidió que se suspendiera la sesión, pues aseguró que la convocatoria no se publicó en la gaceta y dijo que los plazos tampoco se han cumplido, además no había recibido respuesta de la Dirección General de Asuntos Jurídicos para informar sobre la existencia de sus pensiones provisionales y definitivas y los efectos que tienen éstas. Por supuesto esto no fue respetado.

Apuntes

Después de ver el total desaseo en los procedimientos legislativos, pisamos terrenos pantanosos de incertidumbre. El político chiapaneco Roberto Gil Zuarth, militante panista, anunció que se registrará en la elección de integrantes en busca de un lugar como ministro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que estará pendiente de la publicación de la convocatoria, que podría ser el día de hoy.

No queda claro el papel del PRI el sábado en la sesión del senado. Llegaron 11 legisladores del tricolor, en tanto el PAN y MC no se presentaron, en respuesta en contra a la reforma judicial.

En Sinaloa, llegaron a los 200 homicidios dolosos durante la guerra entre bandas. 256 personas fueron asesinadas este fin de semana. Esperamos que la política de inteligencia empiece a dar resultados, pues pareciera que sigue la de abrazos y no balazos.

Petróleos Mexicanos, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, CFE, volvieron a ser empresas públicas, dando reversa a la iniciativa que las convirtió en empresas productivas. Hoy vuelven a ser empresas públicas en donde se permite la participación privada hasta en 46 por ciento. Esto se aplica directamente en los contratos para generar electricidad. Al respecto, Claudia Sheinbaum aseguró que los contratos ya obtenidos y firmados se respetarán porque la participación de los privados es esencial para lograr la soberanía energética del país que depende en mucho de que tengamos la capacidad de generar la energía en nuestro país, con la CFE sólida y fuerte y también la inversión privada. Esto ya es una diferencia. Así las cosas, hasta pronto.

