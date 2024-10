El tema

Así las cosas…

Humberto Mares N.

El desorden y la incertidumbre cabalgan en las praderas del Poder Judicial en nuestro país. Luego del espectáculo del sábado pasado con la sesión en el Senado de la República para definir las plazas que se elegirán.

Y el gobierno de Claudia Sheinbaum ha hecho su esfuerzo de mandar mensajes de tranquilidad hacia los inversionistas, pero la incertidumbre continúa. Los secretarios de Hacienda y de Economía del gobierno federal han realizado su tarea, pero aún así la incertidumbre persiste.

El esfuerzo de comunicación del gobierno está ahí. Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda y Marcelo Ebrard, Secretario de Economía, han realizado su trabajo. Ambos funcionarios se han reunido con líderes de las principales empresas colocadoras de inversión y directivos de empresas que buscan la recolocación para mercados internacionales. Esta semana, Ebrard organizó una reunión con 240 empresarios de los Estados Unidos a la que asistió la presidenta Claudia Sheinbaum en donde transmitieron sus preocupaciones de los inversionistas sobre la reforma judicial.

Tras esta reunión llamada “US-México CEO Dialogue” a la que asistieron 240 empresarios y directores generales de México y Estados Unidos para aclarar sus dudas sobre reforma al Poder Judicial, así como de otros cambios legales en el país, que estaban generando incertidumbre entre los inversionistas de la región. Claudia Sheinbaum aseguró que luego del diálogo, los empresarios señalaron la posibilidad de invertir el próximo año unos 20 mil millones de dólares y podrían subir a 30 mil.

Hace unos días se publicó en los EU una entrevista de Katherine Tai, representante comercial de Estados Unidos, donde expresó la preocupación del gobierno que representa y de la comunidad empresarial por la amplia reforma judicial que se lleva a cabo en México, debido a sus posibles consecuencias para su sector privado. De acuerdo con Bloomberg, en una entrevista, la funcionaria estadunidense hizo eco de las inquietudes de los inversionistas sobre este tema y puso de relieve el escepticismo de su gobierno y señaló que dicha reforma marcará el camino de la relación de su gobierno con el de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Al respecto, la Presidenta Sheinbaum liberó cualquier duda y planteó se instalen mesas de trabajo a través de la Secretaría de Economía sobre la reforma al Poder Judicial, la eléctrica y todas las iniciativas que planteadas.

Sheinbaum aceptó que existen dudas. “Sé, claro, que ninguna de estas reformas representa un problema para la inversión en México, todo lo contrario se va a fortalecer lo que llamamos el estado de derecho, se va a fortalecer el sistema eléctrico nacional y que mantengamos mesas de trabajo a través de la Secretaría de Economía que estará convocando a las distintas secretarías que permitan, frente a cualquier duda, tener un trabajo de diálogo” enfatizó.

Lo cierto es que este diálogo con empresarios y dirigentes empresariales realizado este martes en la Ciudad de México, podría ser tomado como el primer paso del gobierno federal, para la defensa del Tratado T-MEC con nuestros vecinos del norte, que necesariamente será revisado el año que entra.

Apuntes

José Medina Mora, presidente de Coparmex, destacó que lo que manifestaron las empresas estadounidenses es que necesitan reglas claras, certidumbre jurídica y respeto al Estado de Derecho. Claudio X González Laporte, presidente del Consejo de Administración de Kimberly-Clark, luego de salir de Palacio Nacional, lugar al que tenía más de seis años de no ir, aseguró que el mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum durante la reunión con empresarios de México y Estados Unidos fue un mensaje de certeza para la inversión.

El esfuerzo de comunicación política se hace por parte del gobierno. Ebrard está en eso y no afloja. A pesar de ello, la reforma judicial por el camino que ha tomado, sigue generando incertidumbre, sobre todo porque no hay la suficiente información y lo que hemos recibido aun entendiendo parte de ella, en ocasiones resulta improbable que se logre, por la cantidad de prospectos que se elegirán, son cientos.

El señor Donald Trump, candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos, en su afán de ganar adeptos dice que si gana las elecciones México no se venderá ni un solo auto en su país. Según Trump, los chinos están construyendo enormes fábricas de automóviles para luego pasarlos y venderlos en los EU. Seguramente es parte de su estrategia y discurso electoral, pero lo cierto es que en México no existe, ni se construye ninguna fábrica de automóviles chinos. Lo que sí hay y mucho, son fábricas de Ford, General Motors, Nissan, Chrysler, coreanos y japoneses que son los se venden en el mercado norteamericano y en otros mercados sobre todo en América Latina. Chinas no hay.

Ken Salazar, embajador de EU en México, volvió a Palacio Nacional tras la pausa que impuso el anterior gobierno. Ya se apareció en Palacio, pero con mucha prudencia. Así las cosas, hasta pronto.

