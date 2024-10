El PRI se perfila como única oposición sólida; MC y PAN se doblan

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

¿Cuántos trapitos y de quiénes sacará al sol “El Mayo” Zambada?

En la prolongada discusión sobre la reforma energética en el Senado de la República, en la que Morena y sus rémoras volvieron a imponer su mayoría, obviamente, con sus Judas, Miguel Ángel Yunes Márquez, Daniel Barreda y los ex perredistas José Sabino Herrera y Araceli Saucedo Reyes, vino a comprobar, sin lugar a dudas, que la única oposición sólida es la del PRI y bien vale la pena destacar lo que no se ha difundido mucho y que debería de conocerse más.

No puede ser una casualidad que precisamente el día de esa votación, el emecista Luis Donaldo Colosio Riojas hubiera sido hospitalizado por un problema de lumbalgia y después de la votación, optó por pedir licencia por tiempo indefinido, misma que se le concedió inmediatamente, mientras que su correligionaria, la también ex perredista Amalia García Medina, en vez de votar en contra, se abstuvo por algún misterioso motivo.

Así entonces, con ausencias, inacción y silencios, tanto Movimiento Ciudadano como el PAN evidenciaron de qué lado está su lealtad, donde hay acuerdos, como se dice, en lo oscurito porque es evidente que el oficialismo ya dobló a estos dos institutos políticos. En el caso de Acción Nacional, lo demuestran las “casuales” ausencias de las senadoras Gina Campuzano y Mayuli Latifa Martínez Simón.

Por su parte, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, explicó sobre este tema: “El PRI es el único grupo parlamentario, el único partido que se ha mantenido firme con sus 15 senadoras y senadores votando en el mismo sentido. Y estuvimos presentes el día de ayer, porque no lo vi hoy, faltaron dos senadoras, de Acción Nacional, no estuvieron presentes y la senadora de Movimiento Ciudadano se abstuvo.

Continuó señalando, Moreno Cardenas, que “hubo una presencia de 125 senadoras y senadores en el pleno (durante la discusión de la reforma energética) y ahí están las publicaciones. ¿Qué hubiera pasado si no llega una senadora o un senador del oficialismo y sus aliados?

Si no hubiera llegado, no hubiera pasado, hubiera pasado la reforma. ¿Entonces también tienen que estar ustedes atentos, porque damos el debate en la tribuna y luego resulta que se ausentan senadoras y senadores y no llegan y no lo vi consignado en ningún lado, pero qué tal si hubiera sido el del PRI? Ya estaría en que si el PRI, el PRI”.

Del lado de Acción Nacional, donde el dirigente de ese partido, Marko Cortés, está cada vez más vapuleado, se deberían de preguntar: ¿Será acaso que el problema que traen los albiazules, enfrentados con el ex presidente Felipe Calderón, respecto a la sentencia de 38 años que dictó el juez Cogan en contra de Genaro García Luna les impide concentrarse en su papel de oposición?

Todo indicaría que sí y que a lo mejor por eso, los panistas se tuvieron que acercar al oficialismo. Cuestión de revisar lo dicho en su llevada y traída “mañanera del pueblo”, donde la presidenta Claudia Sheinbaum dijo sobre el ex presidente Calderón, archienemigo favorito de su jefe:

“A mí me parece la publicación de ayer de Felipe Calderón (que declaró conocer solo un lado de la personalidad de su ex secretario de Seguridad), pues que es muy cínico, ‘yo no sabía nada, pero llamo a todas las fuerzas a que combatamos a la delincuencia organizada como yo lo hice’. A ver: cómo que como tú lo hiciste, si pusiste al frente de eso a un personaje que está juzgado como un narcotraficante, como un delincuente. Lo que debería es pedir perdón, al menos”.

Un detalle no deja de llamar la atención; la jefa del Ejecutivo cree que absolutamente todo se resuelve ofreciendo disculpas y como el gobierno de España prácticamente ha hecho caso omiso de sus pedimentos de precisamente ofrecer disculpa por los excesos y horrores cometidos durante la Conquista, pues ahora la señora Sheinbaum Pardo quiere sacar disculpas de donde sea, pero Calderón Hinojosa tampoco lo va a hacer,y hay que agregar un interesante dato más, la presidenta despotrica en contra del enemigo más odiado de su antecesor pero asevera que no habrá juicio en su contra. ¿Por qué será?

Lo que sí tendría que tener muy presente la Presidenta y aprenderlo como lección es que muy a su pesar, allá en Estados Unidos sí juzgaron a García Luna. Es más, se dice que en México la justicia ha llegado a ser tan blanda y a modo, en este caso, del oficialismo, que en nuestro país nunca hubiera ocurrido eso.

Con razón, entonces, hay tanta preocupación existe en muchos personajes cercanísimo a la errada y llamada Cuarta Transformación por lo que pueda declarar ni más ni menos que Ismael “El Mayo” Zambada. ¿Cuántos trapitos y de quiénes va a sacar a la luz este narcotraficante en el vecino país del norte? Porque ahora sí que nadie puede “aventar la primera piedra”, pero al oficialismo le caen una buena cantidad.

Municiones

*** Resulta que en el Senado de la República se rindió un homenaje a las mujeres que nunca se rindieron ni abandonaron la lucha por la libertad, por su derecho a votar y ser votadas, a participar en la vida pública, acceder a cargos públicos y dirigir el destino de nuestro país. En la sesión solemne para develar, en el Muro de Honor la leyenda: “A las sufragistas que nunca se rindieron ni abandonaron la lucha por la libertad”, senadoras y senadores advirtieron que, a 71 años de que se les reconociera su derecho a votar, persiste la desigualdad, discriminación y violencia en contra de las mujeres, lo cual es totalmente cierto, pero ese evento fue ocasión que a la ministra “pirata” de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, (SCJN), Yasmín Esquivel de Riobóo, fuera a hacer proselitismo, porque ya se siente con todo el derecho para competir en las elecciones de ministros de la Corte. De hecho manifestó que quiere seguir ocupando su asiento en la SCJN y esgrimió su pase directo a la boleta electoral. Se nota que no quita “el dedo del renglón” y no parará hasta ser la presidenta de la Corte. Eso se llama oportunismo, ¿o no? Por su parte, el presidente de la Mesa Directiva de dicha instancia legislativa, Gerardo Fernández Noroña, “enseñó el cobre”, digamos, su raíz de plebeyo, y entró en confrontación con legisladores como Laura Esquivel. Se olvidó que debe mantenerse imparcial en el cargo en el que está y rompió el compromiso de portarse bien, por lo que el PAN le envió un extrañamiento por su conducta. ¡Qué tal!

