¡La 4T contra el mundo occidental!

Índice político

Francisco Rodríguez

¡Qué falta de sentido de lo diplomático y de mínima cortesía mostró la presidenta Claudia Sheinbaum hacia el embajador Ken Salazar!

¡Qué necesidad tenía de reconvenirlo, regañarlo, jalarle las orejas en público!

¿Por qué no, con todo la cortesía que se requiere en estos casos, el canciller Ramón De la Fuente lo llamó a su oficina y le dijo lo mismo que en su matiné pueblerina le sopapó quien ni siquiera es todavía inquilina del Palacio Nacional?

Salazar, como todos los embajadores en todo el mundo, no representa a su país de origen. Representa, sobre todo, al Jefe de Estado que le encarga esa misión en el extranjero. Salazar es, entonces, embajador del presidente de los Estados Unidos, Joseph Biden. Y fue a éste a quien, interpósita persona, Sheinbaum le hizo la majadería.

De paso, la señora Presidenta puso uno de sus primeros puntos y aparte en la historia de su relación con el ex presidente López Obrador, quien por cierto aún no abandona la sede del Ejecutivo, pues acordó con doña Claudia que le diera unos días más para poner en orden sus cosas, lo que no habría hecho antes, le arguyó, por la enorme carga de trabajo en sus últimos días al frente de las políticas de la Nación.

Y ese punto y aparte fue ni más ni menos que una crítica velada a AMLO quien, en los términos de Sheinbaum, permitía que Salazar anduviese en México, de oficina gubernamental en oficina gubernamental, como Pedro por su casa, incluido el propio Palacio Nacional.

Más sometido al gobierno estadounidense no podía estar quien en sus matinés palaciegas se deshacía en elogios a sí mismo por una supuesta defensa de la soberanía nacional.

Con Sheinbaum, ya lo dijo ella, no será igual.

Pero,¿por qué reconvenir en público al representante de su homólogo Biden, señora Presidenta formal?

Sheinbaum y el timing en política

Las relaciones de México con España y con los Estados Unidos está en su peor momento.

Justo en el Día de la Raza, Día de la Hispanidad o, como en Venezuela, Día de la Resistencia Indígena la Presidenta formal volvió a hacer suya la ideota de Beatriz Gutiérrez Müller de que el reino de España presente disculpas a México por los excesos de Hernán Cortés y 300 años de virreinato.

¿Acabará el sexenio y el siguiente gobierno federal pedirá lo mismo a Bulgaria?

Muy distintas relaciones con Rusia, pues personalmente ella telefoneó a Vladimir Putin para invitarlo a su rendición de protesta del encargo presidencial, lo mismo que a los dictadores caribeños y latinoamericanos exponentes del NarcoSocialismo del Siglo XXI, derivado del Foro de Sao Paulo.

Gota a gota, todo ello agravó las relaciones de Palacio Nacional con la Casa Blanca.

Con ausencia de timing fue que Sheinbaum se lanzó al ruedo en contra del principal de los políticos de nuestro vecino al norte de la frontera.

Y no sólo por las críticas del gobierno estadounidense a la Reforma Judicial que deforma y es perjudicial a la incipiente democracia mexicana —razón por la que Salazar fue puesto “en pausa” por el expresidente y ahora regañado en público por la presidente formal—, también por lo que los dos principales candidatos a la Presidencia estadounidense han expresado en sus campañas proselitistas.

Donald Trump de vez en vez repite aquello de que los cárteles mexicanos de la droga son terroristas y que, por tal, las fuerzas integradas en el Pentágono pueden tomar acciones retaliativas en nuestro territorio. Y sus diatribas contra los migrantes son constantes.

Pero también por sus repetidas amenazas de imponer aranceles a los automóviles armados aquí para satisfacer al mercado gringos. Peor todavía si esos autos son chinos, pues el impuesto adicional, ha dicho el expresidente, llegará al 2 mil por ciento. La renegociación del T-MEC también está en su mira.

Kamala Harris, por su parte, ha endurecido su posición antiinmigrantes, no obstante que una de sus pocas tareas como vicepresidente es aún la de regular el paso de extranjeros por sus fronteras. Ha repetido que ella nunca estuvo de acuerdo con el tratado comercial con México y Canadá, y también es crítica de la violencia criminal que ya invade el territorio estadounidense, amén del tráfico de estupefacientes.

No midió el timing la Presidente formal mexicana para tensar todavía más las relaciones con Washington.

El desvarío de los cuatroteros

Habrá que decirlo otra vez: Hoy en México hay una preponderancia de la insensatez que combinada con la negligencia y la ignorancia provoca sismos económicos y políticos. Pareciera que la 4T está empeñada en llevarle las contras al mundo occidentalLa reforma al Poder Judicial es el epicentro que tiene réplicas en la desaparición de los organismos autónomos constitucionales y en la militarización absoluta de la seguridad pública.

El desvarío configura una de las estructuras más clásicas y siniestras de la historia de los gobiernos. Los dos mandatarios cuatroteros, AMLO y Sheinbaum, han sustituido el debate argumental por la confrontación disparatada.

Los dementes con poder encierran de mil maneras al resto: los abruman de mentiras que ahogan, gritonean, controlan, impiden todo lo que pueden impedir.

Distribuyen rencores, muchas veces solo para encubrir estafas delirantes, sembrando pobreza, incertidumbres profundas y horizontes sin soles. Esa combinación augura olas de traumas económicos y sociales y negligencias masivas.

El fenómeno es contagioso y la locura se propaga a amplios círculos alojados en refugios que tarde o temprano se derrumban.

Los cortesanos que se adhieren a las telarañas de los privilegios de gobiernos como el de AMLO y Sheinbaum o el de Nicolás Maduro, en Venezuela, contribuyen a la perturbación general.

Habría que parafrasear al clásico:

¡Pobre México, tan lejos de Dios y, cada vez más, también de los Estados Unidos!

Indicios

Aunque ser embajador de su amigo Biden es su primer quehacer diplomático, Ken Salazar dio sobradas muestras de poseer tremendo tacto y prudencia, así de cómo salir bien librado del cerco de reporteros que se acercaron a entrevistarlo en el evento presidencial con empresarios mayoritariamente estadounidenses invitados a “dialogar”. Tras los discursos su oficina emitió un mensaje: genera confianza y permite delinear una agenda a futuro “que refleja nuestras prioridades compartidas… nos permitió reafirmar nuestro compromiso común para consolidar a América del Norte como la principal potencia económica del mundo para la prosperidad de nuestros pueblos”. Y afirmó que se abordaron temas cruciales para la integración económica bilateral. * * * Por hoy es todo. Agradezco su lectura a este texto y le deseo, como siempre, ¡buenas gracias y muchos, muchos días!

www.indicepolitico.com

indicepolitico@gmail.com

@IndicePolitico

@pacorodriguez