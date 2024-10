El reguero que dejó AMLO

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Conferencia matutina de los jueces ya le sacó un coraje a Sheinbaum

Ahora sí la presidenta Claudia Sheinbum está sintiendo el rigor y no precisamente puede señalarse que la “luna de miel” que tienen todos los presidentes a inicios de su periodo, ha concluido, más bien ni siquiera existió porque el antecesor de la mandataria, Andrés Manuel López Obrador, se encargó de dejarle la mesa puesta, pero en sentido contrario, ya que es tal el reguero en el que dejó al país el tabasqueño, que a tres semanas de haber asumido los destinos de la Nación, Sheinbaum Pardo ha empezado a evidenciar que no puede con el paquete y, ojo, no porque sea mujer.

En días pasados, en los corrillos políticos se comenta que nada más le faltó a la Presidenta repetir aquella famosa frase que su mentor dijo en alguno de sus gustadísimos “stand-up” mañaneros: “No me vengan con que la ley es la ley”.

Lo anterior porque así nada más porque ella es la Presidenta, Sheinbaum decidió no acatar retirar del Diario Oficial de la Federación el decreto que acredita la controvertida reforma al Poder Judicial.

Visiblemente molesta, Sheinbaum Pardo le manifestó a la jueza Nancy Juárez Salas su rechazo, que para los especialistas en la materia consideran que entró en desacato, por lo que, a decir de la juez, podría ser castigado hasta con siete años de prisión. No contenta, la mandataria, desde Campeche, volvió a arremeter en contra de la jueza de Veracruz a la voz de que Juárez Salas “se está extralimitando”.

Desde luego, el escenario que dio a conocer la jueza Nancy Juárez es algo que muy difícilmente podría ocurrir, no obstante, quizás la jefa del Ejecutivo, al recibir la —más que pedimento, orden de su jefe y antecesor—, no dimensionó la magnitud del reto que asumía y sólo se acoge a lo que dice su flamante jefa del área jurídica, Ernestina Godoy, quien señaló que era totalmente improcedente lo dictado por la juez veracruzana. ¿Será?

Lo cierto es que los problemas le surgen, un día sí y al otro también, a Claudia Sheinbaum, que irremediablemente la rebasan. Ayer, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, fue asesinado el sacerdote Marcelo Pérez Pérez, un hombre que se caracterizó toda su vida por su activismo en las regiones chiapanecas más marginadas.

Conviene recordar que a la Compañía de Jesús pertenece el papa Francisco y en México, también lo sacerdotes asesinados en la sierra de Chihuahua, en Cerocahui hace dos años, Javier Campos Morales, y Joaquín César Mora Salazar, en un tema que estuvo muy lejos de resolverse en la pasada administración y en esta, tampoco verá ninguna luz.

Diversos han sido los llamados de la Iglesia católica para que ahora, el segundo piso de esta errada y llamada Cuarta Transformación, haga lo que tiene que hacer con el objetivo de abatir los terribles índices de inseguridad que por cierto, se incrementaron de manera importante desde la desafortunada llegada de López Obrador a Palacio Nacional y que por lo visto, continuará.

No hay que soslayar dos factores sumamente importantes. El primero, la Iglesia católica ha pedido que las autoridades hagan su parte en cuanto a la inseguridad; incluso, el día de la jornada electoral, el pasado 2 de junio, vía la Conferencia del Episcopado Mexicano, (CEM), pidió paz y armonía no solo el día de la votación más importante en la historia del país.

Ayer, ante el lamentable asesinato del padre Pérez, la Iglesia, en este caso, la Compañía de Jesús, hizo especial énfasis en que el crimen organizado ha conseguido esparcir sin el menor problema u obstáculo, miedo y terror con homicidios, desapariciones y reclutamientos forzados en distintas regiones de la entidad que dizque gobierna Rutilio Escandón, que por cierto no ha dicho “esta boca es mía” y en este asunto, se pone al descubierto también, el nivel, paupérrimo y deplorable, que vienen manejando los gobernadores emanados de Morena y ahí están otros importantes “botones” demuestra como la ausente gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado; el de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla y obviamente, el inepto titular del ejecutivo estatal en Sinaloa, Rubén Rocha Moya, que asegura que su estado está en calma, pese a que la Fiscalía General dela República, (FGR), informó que Joaquín Guzmán López, estaría relacionado con el secuestro de su padrino, Ismael “El Mayo” Zambada y con el asesinato del ex rector de la UAS, Héctor Melesio Cuén, que no fue ultimado en una gasolinera como se intentó hacer creer.

Municiones

*** “Con el objetivo de contrarrestar la post verdad difundida por el régimen, los convocamos a la conferencia de prensa diaria, donde los jueces aclararemos las dudas sembradas por el oficialismo. La cita será a partir del lunes 21 de octubre en curso a las 8:15 horas en el auditorio de la planta baja del edificio ubicado en avenida Revolución 1508, Ciudad de México”. Se trata de la conferencia matutina de los jueces que arranca a partir de hoy y este mensaje ha sido ampliamente difundido no sólo por las redes sociales por abogados como Carlos Soto, que se plantará frente a la llamada “mañanera del pueblo” que a diario ofrece la presidenta Sheinbaum. Esto ya le dio un coraje a la mandataria.

*** En reunión con líderes empresariales de México y Estados Unidos, Sheinbaum Pardo dijo: “independientemente de la elección en Estados Unidos (a celebrarse el ya próximo 5 de noviembre) quede el presidente Trump o la vicepresidenta Kamala Harris, va a seguir esta relación comercial porque nosotros tenemos una relación muy importante con Estados Unidos…, no competimos entre nosotros, nos complementamos y además la apertura hacia el continente, que es muy importante, vamos a seguir con esa política”. Parece que a la jefa del Ejecutivo, en esa costumbre de subestimar todo lo que pasa frente a ella, no alcanza a apreciar que las elecciones en el vecino país del norte, está muy cerradas, pero en el caso de que Donald Trump alcanzara el triunfo, la iba a tratar peor que al más ínfimo de sus empleados. Bueno, ni la palabra le iba a dirigir. Claro que mucho no se gana especulando, sin embargo, si gana Harris, quién sabe cómo se perfilaría la relación México-EU; desde luego que sería menos agresiva.

*** Ante la crisis que atraviesan las finanzas del gobierno, el coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, adelantó que solicitará la creación de una Comisión Especial para liquidar el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) y que el dinero del rescate bancario se destine a los estados, programas sociales y campo. “Es una propuesta personal, ya la hemos hecho en Tribuna. El Fobaproa fue mucho y ya no nos pueden decir que van a quebrar los bancos, porque eso no va a pasar”, enfatizó el diputado Moreira Valdez.

